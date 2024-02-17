圖∕倩華

聽到這裡，我立刻接通了彼特的小女兒安吉的電話，告訴她彼特家發生的事，讓她無論如何也要站在公正的立場，不要讓黛西照顧了她父親一場，還被冤枉入獄。安吉聽了大為吃驚，她為黛西喊冤，並同意儘快趕來為黛西作證。同時，我也聯繫上了查理，得到他的同意為黛西作證。我也聯繫了檢察官，向他調來員警的報告，員警報告上黛西有四項指控：一、非法侵入他人住宅；二、虐待老人；三、詐騙老人的錢財；四、非法打工。

我們向法院提起了回覆：

一、黛西是經過查理的介紹，受邀住進彼特家陪伴彼特，介紹人查理、彼特和他的小女兒安吉都可以作證；

二、黛西從來也沒有打罵過彼特，彼特、安吉和彼特的鄰居都可以作證；

三、彼特在逢年過節給予黛西的禮金是他自己自願的行為，支票 的字跡也是彼特的親筆。彼特雖然待黛西如己出，但是給予她的佳節禮金也不會多於給兩個女兒的金額，銀行的支付紀錄可以證明；

四、黛西是外國留學生，的確沒有工作許可證，但黛西在彼特家只是陪伴，如果是二十四小時的護工，薪資應該至少是五千元一個月，但是黛西是全時間的學生，只是利用課餘的閒暇時間陪伴彼特，而彼特一個月給予黛西的一千元，是要她買菜和生活用品，並沒有非法打工。

黛西出庭日子的前一天，安吉從洛杉磯 打來電話，她說她會趕來，而且彼特也告訴她要一起出庭為黛西辯護。顯然，彼特在記憶清晰的時候，可以意識到此案一旦成立，會毀了黛西的一生。於是，我胸有成竹地認為他們可以還黛西一個清白。

第二天一早，我分別打了電話給安吉和彼特，想確認他們到庭的時間，可是無論如何就是打不通，我心中有了一種不祥的預感。因為內心忐忑，我和主任律師提早到達了法庭，焦急地等待著安吉和彼特的出現，但一直到開庭也不見他們。在庭上，檢察官說剛剛收到原告彼特的監護人泰米和二女兒安吉的證詞，他們一致指責黛西虐待彼特、非法打工，並從殘疾老人彼特處騙取高昂的禮金，聽到這裡，我方只得立刻要求休庭，並解釋這和前幾天安吉和彼特的證詞不符，我方要求更多的時間來調查。

回到律所，我打了通電話給彼特，是泰米接的，她說她是彼特的法定監護人。我告訴泰米，這幾年她對老病孤苦的父親不顧不聞不問，是黛西一直在細心照顧著她的老父，如果她的目地只是要黛西離開她的家和父親，就無端將黛西告上了法庭，不僅阻絕了黛西的留學之路和粉碎了她的美國夢，也讓泰米和彼特成為了恩將仇報的人。我請泰米能憑良心按事實寫一份宣言給法院，黛西可以不要求真相，可以承諾從此離開彼特，永遠不打擾不介入他的生活。說到這裡，電話那頭的泰米沉默了半晌，而背景傳來的是彼特向泰米的抱怨和抽泣聲，我的心為之一沉。接著，泰米提出了一個交換條件，說她可以寫一份宣言來為黛西澄清，但是黛西必須簽一份自動放棄遺產的協議。我恍然大悟，原來彼特在還沒有失去心智的情況下，趁沒有人在家的時候請熟識的律師和查理夫婦上門撰寫了遺囑。據查理後來說，彼特希望在過世後將他所有的財產一分為三，泰米、安吉和黛西各占三分之一，他說他原來有兩個女兒，但是過去的三年中，唯一陪伴侍候他的女兒就只有黛西。身為遺囑的利益關係人，泰米可以質疑遺囑的合法性，但她必須舉證。多年來，泰米雖然住得不遠，卻一直和年邁的彼特疏遠，她顯然無法做出任何有用的舉證。於是，彼特的遺囑就受到法律保障，不能更改，除非黛西本人選擇放棄遺產。因此，泰米就使了一計，把黛西告上法庭。

對遺囑的事，黛西並不知情，她為此大吃一驚，也恍然大悟。至於安吉，顯然她後來就被泰米說服而臨時倒戈。我向黛西提出了看法，如果泰米告黛西的案子成立，她不但要坐牢還可能被遣送回國，那麼她來美國留學的願望達不到不說，就連以後再入境的機會都不可能了。為彼特對她的感恩所做的事，為自己被莫名其妙捲入的刑案，為人心的險惡，黛西哭了。我給黛西三天的時間考慮，她不假思索地說不用，她說她從來沒有對彼特的財產有過非分之想，錢自己將來可以努力去掙，但她不容許她的人生留下任何污點。聽了她的話，我靜了下來思考片刻，想著這一個不到三十歲的女孩，獨自在異國他鄉奮鬥，面對金錢的誘惑，她沒有墜入陷阱，而是以正確清晰的思路，選擇了樸實、善良和腳踏實地，我深信她一定能撥雲見日。

後來我又打了通電話給泰米，她迫不及待地追問我黛西是不是不同意，這證實我心中的猜想，她就是個見錢眼開的貨，沒有比「以小人之心度君子之腹」更適合來形容像她這樣的人了。我對她說，黛西和你不是同類人，她對遺囑的事一無所知，她的父母教育她不可以拿一分一毫不屬於自己的錢財，你完全沒有必要演這齣戲，而她也不會接受這筆橫財，所以她願意簽署放棄協議。電話那頭嘰嘰喳喳的泰米突然沉默了好一會兒，之後她又興奮地開口說：「她同意放棄了！她同意放棄了！她真的同意放棄了……」我說：「你的要求我方已經同意，我方會擬一份協定，協定中黛西自願放棄彼特的一切財產，同意從此不再見彼特，也不再踏入彼特家。你必須承認先前對黛西的控訴純屬誤會，同意寫一份宣言送給檢察官，把先前所作的不實控訴一一說明清楚，並保證從此不再上訴和翻案。此外，由於這個案子是因你而起，希望你同意支付黛西的律師費用。」泰米聽了欣喜若狂，一口就答應了。

一周後，我們收到法院銷案的通知，也收到泰米寄來支付黛西的律師費支票。黛西要求我將支票拷貝一份，她說她要留著，時時提醒自己以後要小心人心，也感謝我在她深陷險境之時所給予的協助。我笑了，我說是她的大度和正直決定了後來事情的發展和她的下半生。

人世間不可或缺的不是多一份心機，而是多一點心眼，好人不要把壞人都想成跟自己一樣好，壞人不要把好人都想成跟自己一樣壞。短暫的好處常會令人忘掉人性中需要堅持的良善與公理，泰米如此，安吉也是如此。可喜的是，總有人像彼特和黛西一樣，可以分別在他們人生的開端或末了都堅持做對的事，懂得善待別人，也懂得向善待自己的人感恩。

註：本文作者任職於美國律師事務所，本文由真實案例編寫，為保護當事人隱私，人名地點皆經過修改。人物性格和案情經過，若有雷同，純屬巧合。

（下）（寄自加州 ）