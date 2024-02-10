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一樣鄉思兩地愁

爾雅（1月&2月徵文：疫後初返鄉）

因為疫情，近四年沒回老家，頗為思鄉所苦。去年尾終於成行，先到故鄉成都，然後到九寨溝、丹巴等地遊山玩水。此行我不想通知任何人，一則不想打擾親朋，二則也想給自己較多空間。目前心境，不喜有計畫與預約，只願隨心所欲。

那天我在住處附近的成都街頭，從花店買了一束花，又在拐角買了一盒紅油兔丁，正兀自走著，背後有人說：「前面那位好像我同學，待我看看。」隨後，我被人又跳又叫地一把抱住，「真的是你呀！我十幾分鐘前才在網上看到你的文章〈十九歲的青春〉，正感慨良多……」我也開心地與她緊緊相擁，茫茫人海，如此邂逅，真是緣分啊。

她是我的同學，是我十九歲青春歲月的同室好友。她從上鋪睡眼惺忪爬下來的樣子，恍若眼前，可愛憨萌的神態我都記得一清二楚。有一次，班主任李老師來到宿舍，追究她燙髮之事（校規嚴禁學生燙頭髮），我正為她擔心，可她用手揉著一頭雞窩似的短髮，一個勁兒抵賴：「沒有呀，我沒有燙髮呀，本來就是這個樣子嘛……。」她調皮耍賴的樣子把李老師也逗笑了，後來也就不了了之。

另一女同學並不常看朋友圈，彷彿心有靈犀，無意中刷到我在九寨溝遊玩的視頻，便打來電話。於是我約了前些天街頭邂逅的室友，三人一聚。咱仨是同班同學，她倆雖同在成都，因為疫情也久未謀面。下午，她倆如約而至。經年未見，不覺陌生，只有親切，談興甚濃。我做了晚餐，計有：蒜薹炒臘肉、韭黃肉絲、川味香腸、麻辣口水雞、湖北魚糕及肉卷、酥肉菜頭湯。家常便飯，卻也溫馨。不知不覺，華燈初上，就著室內橘黃燈光，我們談興仍濃，甚是開心。聊現在，聊過去，聊曾經共同的十九歲青春歲月，感覺既在眼前，又恍若隔世。邂逅的室友，如今成了修佛之人，她相信因果以及前世今生。俗話說：百年修得同船渡，而我們同學數年情誼，後雖空間阻隔、疫情阻隔，卻在疫後不期而遇，緣分不淺。蒙她贈歡喜佛玉掛件，於我，亦是歡喜。夜已晚，我們才惜別依依。

剛回到成都，因一切新鮮，又因時差之故，清晨即起。晨曦中，小街兩邊店鋪，次第打開，城市甦醒，煙火氣濃。熱騰騰的豆漿油條、饅頭包子、麵條腸粉……吃也吃不過來。當天吃的素椒雜醬麵，麵端上來，服務員並不如常離開，而是耐心告訴我：麵要多拌，拌得越勻越透越好吃。難道她眼中的我已不是老成都，卻是外鄉人？雜醬麵是久違的味道，真是好吃啊！

繁華熱鬧的成都地標春熙路、太古里離我住處很近，屬於飯後散步的範圍。春熙路自不必說，有著悠久歷史；而新興的太古里，從建築外觀到各種細節，不僅有著濃厚川蜀地方文化特色，同時又非常現代時尚。夜幕降臨，走在這鬧市的大街，燈紅酒綠，繁華如夢；拐入小巷，燈光幽微，古香古色的建築，畫面若時空置換，像老上海，又像倒流回民國舊時光……穿過曲折幽靜的小街，迎面一茶鋪，其外牆上書：「來匆匆，去匆匆，飲茶幾杯各西東」。人生如茶，果然豁達！

返回住處途中，小街燈光昏暗，流動小食餐車、水果挑子、小商品地攤分布街沿，影影綽綽中，生意並不興隆。謀生不易，許多人在艱難地討生活。可這裡離燈紅酒綠、奢侈品店密布的太古里僅咫尺之遙。我白天黑夜逛了好多次春熙路和太古里，中國的人氣已看夠了，此刻思鄉病又犯了，想回美國的家。看來旅行也像圍城，在家想出門，出門想回家。（寄自加州

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