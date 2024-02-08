每天早上九點，公立高中有一個愛國主義儀式，不長，三分鐘。校長或者副校長在學校的廣播裡宣布，師生全體起立，然後念宣誓效忠的誓詞：「我謹宣誓效忠美利堅合眾國國旗及效忠所代表之共和國，上帝之下，未可分裂之一國，自由平等全民皆享。」

念完後有一個半分鐘的靜默，然後再宣布宣誓結束。接下來校長會總結這一天的活動，比如足球 比賽獲勝，比如標準考試的輔導班開始上課等等，反正一天的流水日程要在宣誓儀式以後才能開始。宣誓時，師生們要停下手裡的工作，「面對國旗立正，將右手置於心臟位置。」這個姿勢是美國《國旗法》規定的。學校在大多數時候不是正式集合，沒有升旗，僅是早晨這麼幾分鐘聽校長在廣播裡朗讀效忠誓言，所以「面對國旗立正」這條簡化成「停下手裡的工作，原地立正」。學校的師生們，在學校各處——圖書館 、走廊裡、甚至在洗手間，在那幾分鐘裡，必須入定一樣立正、靜默。經常有學生在早上昏頭昏腦地，還沒有睡醒，有時並不自覺遵從靜止和立正的要求。這時旁邊的教師就會提醒他，請站定，宣誓效忠開始了。

高中校隊體育比賽、畢業典禮，大到法庭開審、職業球賽（比如NBA，NFL）、總統就職典禮等正式的集合開場前都有這個宣誓效忠的幾分鐘。講究的豪華集合，比如橄欖球超級杯開賽、總統就職，會請某位歌星來高歌一曲國歌，這對歌星來說是極大的榮譽。而我們高中排球隊的校際比賽，就只能請學生唱一唱。

第一次聽到這段愛國誓言，我被「上帝之下」這句嚇一跳，我這個無神論國家出來的留學生怎麼突然就被歸到「上帝之下」了呢？後來發現這句出自林肯著名的《蓋茲堡演說》：「我們要在這裡下定最大的決心，不讓這些死者白白犧牲……要使這個國家在上帝的庇佑下得到新生，要使這個民有、民治、民享的政府永世長存。」曾有民權組織挑戰「上帝之下」的說法，官司打到最高法院，但均敗訴。最高法院認為，「上帝之下」中的「上帝」不涉及宗教，God一詞不一定意味著基督教的神，比如美國原住民 信仰的本土神靈也可用God指代。中國的說法是「舉頭三尺有神明」，這個「上帝之下」跟「舉頭有神明」類似。

我私下覺得，把林肯最為人傳誦的話編入效忠誓詞裡，讓中小學生每天念之思之，是美國人對林肯總統近於執迷的紀念，相信他的話可以是由東拼西湊的移民組成的國家的護身符，遇險時逢凶化吉，在風口裡鴻運高飛。歷史學家說林肯是美國最大的運氣——在最壞的時候找到最好的領袖。

宣誓效忠的誓詞最早來自美國內戰時期，1885年由一個名叫喬治．貝爾奇的聯邦軍隊的上校撰寫，他寫了一本旨在公立學校推廣愛國主義教育的書，書中包含這段誓詞的雛形。1892年，在慶祝哥倫布登陸美洲四百周年時，法蘭西斯．貝拉米把宣誓誓詞修改成近似現在的格式。此外，這位貝拉米先生也是哥倫布節的提議者，他成功地遊說當時的總統通過法律紀念哥倫布。美國一共有十一個全國慶祝的聯邦節日，哥倫布節是其中之一。愛國誓詞以後又有幾次改動，如今使用的是1954年通過的版本，「上帝之下」一詞就是那一年加進的。

話說哥倫布節十分受爭議。1492年哥倫布踏上美洲，給新大陸的原住民帶來滅頂之災，用歷史學家戴蒙德的話，他和接踵而來的歐洲殖民者用「槍炮、病毒與鋼鐵」在美洲留下一條血路。這個紀念節實在是殖民之恥。現在日曆上十月的哥倫布節在許多州已經更名為「原住民節」。

效忠詞裡的「自由平等皆為民享」的這個美國夢，真是一個漫長的不斷糾錯的過程。（寄自康州）