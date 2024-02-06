圖∕陳以書

有一天，突然發現自己身邊好多牡羊。

雷沙是牡羊。

我認識他的時候，他剛從漢名改回母系泰雅的名字，所以我就叫他：雷沙。

雷沙做髮型設計，偶然，也接商業廣告的模特兒。

他在市中心有自己的店，很有風格。他也常回尖石山上的部落，經營民宿。春天在山上種樹，已經種了上千棵白流蘇。他說：那裡叫「雲霧部落」，但是耆老說更早叫「蝴蝶部落」。蝴蝶不見了，部落也改了名稱。

雷沙身上有一些很美的刺青。他說：外婆是部落的巫醫，臉上有刺青。他小時候很怕。

刺青有時候也像是一種血緣，小時候接觸過，害怕、好奇。長大了，會想念，也會想在自己身上複製。

皮膚上的刺青，有時候是靈魂深處抹不掉的記憶，包括：好奇、懼怕、夢想，或者前世留下的符咒的殘餘。

符咒是讀不懂的文字，有時候是不可解的圖像。

讀不懂，不可解，常常有理性達不到的神祕力量。

我有法國朋友來台灣研究道士畫符，那些符咒，像文字，又不是文字。貼在門上、掛在車上，或燒成灰，和水吞下肚，產生不同作用。

乩童降神的語言，常常像夢中魘語，聽不懂，卻是強大告示。

古希臘阿波羅神殿的神諭都不可解，或者總是被解讀錯誤。

我們手上那一張廟裡抽來的籤也是，看不懂，或者，看懂了，繞來繞去，以為躲得過，最終還是掉進命運鋪排好的陷阱。

有沒有一個相命術士跟你說：認命吧，吉凶禍福，你都躲不掉。

我們總是想躲，但命運冷笑：「你死定了！」

雷沙胸前和手臂的刺青，圖像說著血緣的故事，可解讀，也不可解讀。

像古老龜甲牛骨上用來卜祀的圖像，我常常去博物館 ，看商代卜祀的龜甲和牛骨。

為什麼是烏龜的甲殼？為什麼是吃乾淨曬成白色的牛的那一片肩胛骨？

初民因為地震 ，因為日蝕月蝕，因為閃電，因為許多不可解釋的自然現象，因為屠殺流成河的血漂起了舂米的木杵……

「血流漂杵啊……」活下來的倖存者，便向天神卜告。

每一條卜告都是問：「為什麼？」為什麼大地震動？為什麼山崩地裂？為什麼日月無光？為什麼雷擊電閃？為什麼狂風暴雨 ？為什麼長年無雨乾涸？

每一條卜辭都可能是千萬生命逝去。

在灰白的牛骨上刻下圖像，刻下詢問的句子。鑽了孔，在火上灸烤。烤出裂紋，長短不一的裂紋，部落的「巫」就解讀這些裂紋。裂紋就是「卜」這個古老的字。

有些解讀成了文字，也可能是上古懞懂初民的符咒，神祕而美麗，讓人迷惑，也讓人恐懼顫慄。

初民憑藉著那些長長短短的裂紋預告天命，預告吉凶禍福。如同今日看著自己手掌上長長短短的手紋，我們都有一部分「巫」的基因，把不可解的神祕圖像解讀成理性的暗示。

雷沙回部落，走進曾祖母巫醫的石造老房子，石塊已經斑駁，爬滿青苔。他走進去，像走進自己的心靈廢墟，曾經有文明存在，卻長期被遺忘，就成為廢墟。

雷沙聽到廢墟的風聲，「回來——」，一聲一聲，把走遠的人陸續叫回來。他聽到祖先的聲音，淚流滿面。

他說外祖父的名字叫「巴愛」，所以他把這個泰雅的名字送給我。

為了巫醫的外曾祖母，雷沙籌辦一個關於「巫」的展覽，所以我們談了很多關於「巫」的故事。

研究甲骨文字的王國維，很重視「巫」在上古文化的影響。他研究甲骨的推論，像是巫在解卦。

許多人是巫重新回來解讀過去的自己。

傅柯覺得「瘋癲」與「文明」關係密切。像上古的「巫」，像今日廟口的乩童，都以「瘋癲」的方式推動「文明」。「瘋」與「癲」都非理性，但是比理性更強大。

我和雷沙談過屈原的《九歌》，那是一部「巫」的史詩。有男巫，有女巫。男巫叫「覡」（音犧）。

男覡、女巫，大概都是部落精選的俊男美女。他們或她們，在歌舞裡渾身解數，要用肉體誘惑男神或女神降臨附身。女巫是要誘惑太陽神東君的。男覡則誘惑美麗半推半就的湘水之神「湘夫人」。

讀《九歌》的時候，「巫」「覡」都戴著面具，肉體上應該有刺青紋身，有藤蔓鮮花纏繞。我總覺得「湘夫人」是處女座，選出來燃燒「湘夫人」的男覡應該是牡羊吧？

胡思亂想中，我跟雷沙說：「釋放你身體裡被囚禁的巫……」

那個有關巫的展覽很成功，影片紀錄裡雷沙哭笑無常，他釋放了一部分血緣裡的巫。

只釋放了一部分，並非全部，我相信牡羊是有更多「巫」的潛能的。

雷沙送給我外祖父的名字「巴愛」，讓我玄想，如果母親是部落女巫，這個叫「巴愛」的男子有多麼強大的日月的能量。

屈原是非常像「巫」的。沒有巫的部分，很難讀懂《九歌》。

讀《九歌》的時候，常常覺得天旋地轉，山崩海湧。屈原像是嗑了迷幻藥在詠唱舞踏，《九歌》是上古文明裡「瘋癲」的典範。

更確切說：詩人能不像巫嗎？

沒有巫的族譜，如何寫詩？

李白是很像巫的，他的「瘋癲」同時破壞也同時創造了新的漢語。

寒波也像巫，二十歲不到，寫詩，顛覆了巴黎，顛覆的不只是文字，是聲音，是色彩，是規則，是倫理，是他不屑一顧的「文明」。

牡羊座在遙遠的天際，窺探散在各地巫的子嗣。

「巫」在夜晚觀看天空繁星，在繁複的星辰裡釐清星座的軌跡。巫要用多長時間，專心觀看，記憶有八十八顆星是一起移動的，不同季節在不同的方位。有時升高，有時沉降。有時明亮，有時晦暗。

春分前後，那一座星群會從幼發拉底河的東邊升起，像一顆俯瞰河谷的羊頭。有巨大雄壯的彎角，高傲潔白的鼻梁額頭，美麗而且憂傷的眼睛。

牡羊座是很早被上古的巫觀察到的星座。巴比倫和埃及的文獻都有記載。

商代的「四羊方尊」，一件巨大的青銅酒器，有四個完全立體的羊頭，凸出在酒器之外，像是誇張的牡羊星座的宣告。

祭祀儀式裡，這羊頭的「尊」盛了酒漿，拿在巫的手上，敬獻給祖先。

牡羊座的雷沙身上奔流著「巫」的血液。

泰雅的巫，巴比倫的巫，埃及的巫，商代寧鄉的巫，在不同時間，在不同方位，都觀察到牡羊星群的形狀，做成青銅酒器，編織成布疋，刻畫在龜甲牛骨上，雕刻成阿蒙神的羊頭，或刺青紋身在自己的肉體上……

「巫」不曾消失，在近代實證主義教育殘酷獵殺「巫」的文明中，「巫」以不同的方式竄逃，隱藏在各個角落。有一天，「巫」會重新清除「理性」，讓歌聲、面具、舞踏、塗鴉、符咒戰勝虛偽的文字語言，那個世代，會在自己身上重新找回刺青血緣。

刺青重臨人間，證明「巫」回來了。

我和雷沙說了古老楚地文化裡的「巫」，吐著一公尺長紅色舌頭的神，兩個圓圓的眼珠像街口的紅綠燈。

沒有人知道楚文化這些祭祀儀式裡重要的雕刻或繪畫為何如此震撼人心。同時把毀滅和創造放在一起。

印度教的濕婆，也是創造和毀滅在同一個身體裡，濕婆是雄也是雌，是男也是女，是陰也是陽，是始，也是終。（上）