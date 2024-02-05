疫情 封關三年多了，2023年3月終於開放，我迫不及待地回北京探望父母。我的腰間盤病痛還在治療中，但等不及了。六月一日凌晨出發，二日晚上終於回到了北京，回到父母的家。

上次回去是2019年秋天，十月一日離開，那時正好是國慶節，街上到處是鮮花，紅色的國旗到處飄揚，電視廣播裡不斷傳來歡樂的歌聲。這次回到北京，機場裡面和周圍很冷清，旅客默默地排著長隊，安靜等待入關。

近四年的變化太大了，無論是這個世界，還是每一個人，尤其是八、九十歲的老人。這次回家，見到往日生龍活虎的父親坐上了輪椅；那個健談、幽默風趣、知道天下事的父親，現在每天只是用點頭和搖頭來回答我。周遊過世界幾十個國家，幾乎踏遍中國大江南北的父親，現在每天行走的距離，只是從床邊到客廳、到飯桌挪步的距離。

到家的第二天早上，我和阿姨推父親到住處附近的四德公園呼吸新鮮空氣。在電梯裡，父親看到鏡子裡的自己，他用顫巍巍的雙手把襯衣的鈕扣一個個慢慢地扣上，那個動作一下子模糊了我的雙眼。父親多麼希望自己體面地活著，一如既往。在四德公園，他被公園裡的歌聲吸引，目不轉睛地看著一群退休 大媽跳廣場舞。這些耳熟能詳的歌曲父親年輕時非常熟悉。

我和阿姨扶著爸爸走出輪椅，他只能慢慢地挪動幾步，步履艱難，雙腳水腫得厲害。我們扶父親坐到公園的椅子上，他還是目不轉睛地看著公園裡的大媽跳廣場舞，隨著歌聲，我看著他的身體和難以行走的雙腳微微地搖動起來。這一刻我不知道爸爸的腦海裡出現了什麼樣的畫面或喚起了什麼記憶，但我想起當年父親拉琴、母親唱歌的年輕時光。當年的父親可是擅長吹拉彈唱、寫一手漂亮字的才子啊！

這三年多來父母很少出門，一開始是因為疫情，後來父親腿腳不便就更難出門了。年輕時都是父親照顧母親，現在是母親照顧父親，母親也是夠辛苦的。我感恩父母找到了好阿姨，對老人體貼入微，又有照顧老人的經驗。也欣慰父母退休後的醫療福利也有保障。

我問父親想吃什麼，他說「鴨子」，我馬上到附近的稻香村買了滷鴨。看爸爸吃得香，我心裡有說不出的高興。爸爸愛吃美食，年輕時走過很多地方，在歐洲生活過近十年，吃過很多好東西。他現在還有胃口吃，仍然能享受美食，太好了。

我到北京三、四天後，爸爸要去住院檢查身體，媽媽阿姨都去了，我也陪著送他們去了醫院。晚上我回到家，問阿姨是否在醫院一切都安頓好了。她告訴我一個震驚的消息，爸爸已經不認識我了。這怎麼可能？！我每天叫著爸爸，他不說話，但也從來沒有拒絕過女兒。甚至他上完廁所坐在馬桶上，看到身邊的我，他要我拉他起來，不要阿姨拉。他怎麼會不認得我了？

阿姨覺得爸爸可能不認得我了，便在醫院問他：「曉霜姐回來了，你知道嗎？」爸爸搖頭。媽媽也驚呆了。媽媽後來對我說，疫情三年多了，好久沒見到你了，可能認不岀來了。問他兩個女兒的名字，他都知道。爸爸2023年3月摔了一跤，身體便每況愈下了。我的腦海裡閃現「歲月無情」幾個字，久久不能平復。身在海外，看著父母老去而無能為力，真是做子女莫大的悲哀。

看著我二十年前為父母翻製的老照片，心中非常感慨。我們常常憑藉著記憶回憶往事，重溫過去，其實記憶也會逐漸消失，如同一切生命現象一樣。

這次返鄉我在北京住了將近二個月，八月一日依依惜別父母。上次回來，父親送我到樓下等計程車，還幫我提行李。這次我在清晨拖著行李獨自下樓，叫了計程車去機場。車子開動時，我再次回頭望著父母住的大樓，直到它從視線裡消失。（寄自加州 ）