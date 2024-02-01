洛杉磯動物園花果山全圖。（圖片提供∕高全之）

美國加州洛杉磯 市立動物園 有個猴區，入口掛著一張圖畫。畫面上的英文題詩引自亞瑟‧偉利（Arthur Waley，1889-1966）的《西遊記》小說英文節譯本（Monkey，1943年，Grove Press, New York，頁74）。圖畫譯文下款署名The Monkey King，指發言者「我」為「美猴王」。引用的詩句原文和英譯如下：

我本：

天地生成靈混仙，

花果山中一老猿。

（《西遊記》第七回原文）

Born of the Sky and Earth,

Immortal magically fused,

From the Mountain of

Flowers and Fruit

an old Monkey am I.

──The Monkey King

（美國加州洛杉磯動物園花果山圖畫上的英譯）

根據引用的詩句來看，此圖意指花果山。此圖出處不明。我的偉利譯本僅書名頁有圖片，是個糢糊不清的悟空畫像。

原文自「我本」始，譯文至「am I」終，可謂妥切。偉利英譯文字傳神。原文兩行譯成四行，或許可以再議。

李提摩太（Timothy Richard，1845-1919）節譯本《西遊記》（The Monkey King’s Amazing Adventures，2008年，Tuttle Publishing， 頁75），以兩行英文譯原文的兩行中文，好處在對稱，缺點在疏漏，重要地名「花果山」不見了：

Born I am a natural genie,

As monkey lived in mountain grove,

余國藩（1938-2015）英譯《西遊記》，講明了曾參考偉利英譯。此時余國藩維持了原文兩行的規格：（The Journey to the West ，上海外語教育出版社，漢英對照，2016年八月，頁165）

I was

Born of Earth and Heaven, immortal divinely fused,

An old monkey hailing from the Flower-Fruit Mount.

原文是悟空初遇如來佛祖，自我介紹詩中的開頭兩行。悟空在太上老君八卦爐中燒了四十九日，不久之前才逃出來，再度大鬧天宮。如來佛祖應玉帝邀請來至靈霄門外，下令圍攻悟空的三十六員雷將停息干戈，以便對話。悟空遂收了三頭六臂法象，現出原身近前來見如來佛祖。悟空自恃神通強大，不知如來佛祖的厲害，所以並非因為恐懼而降級自稱「老猿」。悟空一向注重穿著配合身分。八卦爐火燒盡悟空原先所有的衣飾。此刻除了（拿在手上或藏在耳裡）如意棒之外，應該是赤身裸體的猿猴原樣。這大概是悟空自稱「老猿」的原因。洛杉磯動物園在故事裡找到了悟空的原身剎那，選用這首詩，相當恰當。

猴區裡有各種不同的猴子。在這裡或別處考證悟空的猴種是不可能也不必要的事。悟空原型猴種的各種猜測，外來的或本土的，距吳承恩撰寫《西遊記》之時已很遙遠。他沒有追蹤，我們也毫無理由去探查，原型猴種為何。

取經團隊長途跋涉十四年。三徒雖然本能高強，平常也只能步行。八戒和沙僧原來都是正常凡人，兩腳走路是自然本能。故事假設悟空可以像人類一樣步行。洛杉磯動物園很難看到猴子直立行走。2020年美國國家地理雜誌紀錄片《中國的隱祕王國》（The Hidden Kingdoms of China）拍攝到中國金絲猴在雪地直立行走，以便讓雙手保暖，而且行動快速。該影片認為中國金絲猴是全世界唯一能在雪地行走的猴子。吳承恩（或他之前的作者）可能有些基本的生物知識，才能想像猴子在艱難的氣候和地理環境之中，長期直立行走。

洛杉磯動物園這張圖畫完全沒有中文。圖畫製作顯然有個假設：遊園觀圖者或許讀過偉利的英譯小說，或許熟悉「美猴王」的綽號。然而《西遊記》在美國的讀者大部分是修讀中國文學課程的大學生，絕非人盡皆知的故事。