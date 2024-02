洛杉磯動物園花果山全圖。(圖片提供∕高全之)

美國加州洛杉磯 市立動物園 有個猴區,入口掛著一張圖畫。畫面上的英文題詩引自亞瑟‧偉利(Arthur Waley,1889-1966)的《西遊記》小說英文節譯本(Monkey,1943年,Grove Press, New York,頁74)。圖畫譯文下款署名The Monkey King,指發言者「我」為「美猴王」。引用的詩句原文和英譯如下:

我本:

天地生成靈混仙,

花果山中一老猿。

(《西遊記》第七回原文)

Born of the Sky and Earth,

Immortal magically fused,

From the Mountain of

Flowers and Fruit

an old Monkey am I.

──The Monkey King

(美國加州洛杉磯動物園花果山圖畫上的英譯)

根據引用的詩句來看,此圖意指花果山。此圖出處不明。我的偉利譯本僅書名頁有圖片,是個糢糊不清的悟空畫像。

原文自「我本」始,譯文至「am I」終,可謂妥切。偉利英譯文字傳神。原文兩行譯成四行,或許可以再議。

李提摩太(Timothy Richard,1845-1919)節譯本《西遊記》(The Monkey King’s Amazing Adventures,2008年,Tuttle Publishing, 頁75),以兩行英文譯原文的兩行中文,好處在對稱,缺點在疏漏,重要地名「花果山」不見了:

Born I am a natural genie,

As monkey lived in mountain grove,

余國藩(1938-2015)英譯《西遊記》,講明了曾參考偉利英譯。此時余國藩維持了原文兩行的規格:(The Journey to the West ,上海外語教育出版社,漢英對照,2016年八月,頁165)

I was

Born of Earth and Heaven, immortal divinely fused,

An old monkey hailing from the Flower-Fruit Mount.

原文是悟空初遇如來佛祖,自我介紹詩中的開頭兩行。悟空在太上老君八卦爐中燒了四十九日,不久之前才逃出來,再度大鬧天宮。如來佛祖應玉帝邀請來至靈霄門外,下令圍攻悟空的三十六員雷將停息干戈,以便對話。悟空遂收了三頭六臂法象,現出原身近前來見如來佛祖。悟空自恃神通強大,不知如來佛祖的厲害,所以並非因為恐懼而降級自稱「老猿」。悟空一向注重穿著配合身分。八卦爐火燒盡悟空原先所有的衣飾。此刻除了(拿在手上或藏在耳裡)如意棒之外,應該是赤身裸體的猿猴原樣。這大概是悟空自稱「老猿」的原因。洛杉磯動物園在故事裡找到了悟空的原身剎那,選用這首詩,相當恰當。

猴區裡有各種不同的猴子。在這裡或別處考證悟空的猴種是不可能也不必要的事。悟空原型猴種的各種猜測,外來的或本土的,距吳承恩撰寫《西遊記》之時已很遙遠。他沒有追蹤,我們也毫無理由去探查,原型猴種為何。

取經團隊長途跋涉十四年。三徒雖然本能高強,平常也只能步行。八戒和沙僧原來都是正常凡人,兩腳走路是自然本能。故事假設悟空可以像人類一樣步行。洛杉磯動物園很難看到猴子直立行走。2020年美國國家地理雜誌紀錄片《中國的隱祕王國》(The Hidden Kingdoms of China)拍攝到中國金絲猴在雪地直立行走,以便讓雙手保暖,而且行動快速。該影片認為中國金絲猴是全世界唯一能在雪地行走的猴子。吳承恩(或他之前的作者)可能有些基本的生物知識,才能想像猴子在艱難的氣候和地理環境之中,長期直立行走。

洛杉磯動物園這張圖畫完全沒有中文。圖畫製作顯然有個假設:遊園觀圖者或許讀過偉利的英譯小說,或許熟悉「美猴王」的綽號。然而《西遊記》在美國的讀者大部分是修讀中國文學課程的大學生,絕非人盡皆知的故事。