看見昨天，知道明天——開羅夢幻之旅

埃及金字塔是思考永生與重生的建築。(圖片提供∕刁冠群)

開羅郊區的吉薩(Giza)是展現古埃及文明的重鎮,有世界七大奇蹟之一的金字塔、人面獅身像,還有即將開幕的大埃及博物館 (Grand Egypt Museum)。在兩個地標性建築中,還隱蔽著一家深具歷史意義的米納宮旅館(Mena House)。吉薩在這沉澱深厚的歷史當中,閃閃發光。

在抵達吉薩前,我已在埃及南部的盧克索(Luxor)、阿斯旺(Aswan)和阿布新貝旅行一個多星期。到太陽宮參觀古埃及的遺跡;在Edfu廟聽Horus神的傳奇故事;經埃及南部邊界看到上百輛集裝箱車等候進入動盪不安的蘇丹;還有在晚霞滿天、微風輕拂的尼羅河上,搭乘扁舟帆船,感受大河創造古埃及文明的力量。

結束埃及南部的古文明之旅,來到開羅。距離上次訪問開羅已有十多年了,那時正值「阿拉伯之春」革命,開羅在動盪浪潮中,城市一片混亂,令人驚恐。現在到處大興土木,脱胎換骨,生氣勃勃。車子進入吉薩,可以看到大埃及博物館就在路旁,廣闊的庭園和超現實風格的建築快要完工,正以試營運方式吸引遊客。金字塔聳立在博物館不遠之處,傲視世人。這兩個世界級的景點,將興建一座長達二公里的步行天橋,連接起來,附近旅館的旅客,則利用快捷通道前往這兩個景點。

車子先駛往金字塔參觀。附近黃沙滾滾,一片混沌。據說金字塔在尼羅河西岸已聳立四千多年,三百多年前,拿破崙率萬軍攻到金字塔,他對官兵說:「四千年的歷史正在塔尖俯視著我們。」拿破崙是一代的戰神,站在金字塔前都深覺自己的渺小。我是凡夫俗子,看到高聳的金字塔,除深感自身的渺小之外,更感嘆生命終將消失在歷史的長河中,這是大多數人的宿命。數千年前的法老王則不然,他們看到尼羅河的水從衣索比亞的高山奔流而下,規律地在下游的谷區和三角洲帶來洪漶,也帶來肥沃的土壤。洪水造成死亡,沃土蘊育重生,死亡不是生命的終結。法老王通過豐富的想像力,想讓自己死後可以重生,於是興建金字塔,化永生與重生這抽象的概念為具體之物。這是人類面對死亡,想突破死亡限制,因而創造了新文明。

據說亞歷山大大帝、凱撒大帝和拿破崙,他們曾走進金字塔中法老王的墓穴,在那裡單獨過夜。在墓穴一片漆黑的長夜中,這些偉人應該是在思考和尋找生命和永生的意義吧!所以把金字塔解釋為放置棺木或讓後世景仰,是淡化了它深層的價值。其實金字塔是激起我們去思考永生和重生的重大命題。

離開金字塔,轉往和金字塔相呼應的大埃及博物館。1902年埃及國家博物館開幕,憑藉豐富的收藏和展出,受到考古學家和埃及學家的讚揚。百年下來,國家博物館擁擠不堪,許多古物封存地下室。二十世紀末,埃及政府構想在金字塔旁興建一全世界最大的考古學博物館,取名大埃及博物館,希望藉此架接古埃及和現代埃及。這是充滿想像力的計畫,就像法老王興建金字塔,充滿了雄心壯志。2003年一共有八十三個國家的建築師,提出一千五百五十七份設計方案,包括世界頂級建築師Zaha Hadid等人。最終,三十多歲哈佛大學畢業的華裔建築師彭士佛(Shih-Fu Peng)和夫人Roisin Heneghan的設計圖獲得青睞,被選為建築方案。過去二十年,歷經財政困窘,政治動盪和疫情漫延,博物館開幕一延再延,目前在試營運,2024年將登上舞台。

我走進華人設計的大埃及博物館,內心澎湃,不敢置信這是從小自台灣移民美國建築師的作品。園區的寬闊空間和視野,讓人無法準確描述建築形狀和庭園設計。彭士佛用「生死之間」來解釋他的設計理念。浪淘不盡的尼羅河象徵著生命,金字塔則代表死亡,慢慢傾斜的博物館屋頂,像從最高的塔尖緩緩沒入河裡,代表生命的重生。這過程充滿哲理的詮釋,令人動容,還和法老王的重生概念,遙相呼應。

博物館占地五十萬平方公尺,展出面積三萬八千多平方公尺。進到大堂,首先看到是古埃及最有名的法老王拉米西斯II(Ramesses II)的巨像,拉米西斯II是通俗文化的寵兒,從漫畫、電遊、宗教、小說到電影,都有他的蹤影。在經典電影《十誡》中,拉米西斯和《出埃及記》的摩西鬥法的場景,令人難忘。難怪博物館以拉米西斯II來歡迎世界的遊客。至於展出的內容,以1922年考古發現的圖坦卡門(Tutankamun)法老王五千多件遺物為主。圖坦卡門最受矚目的黃金面具和金字塔是象徵埃及的主要圖像,也是吸引遊客的寶藏。

試營運的大埃及博物館只開放入口大廳讓人參觀,我只好走到館外的庭園遠望,視野越過米納宮旅館,我看到了金字塔,也看到海市蜃樓般的金字塔散在每一個人心中。芸芸眾生都想在有生之年,蓋出自己人生的金字塔,還辛苦地爬往塔尖。圖坦卡門法老王的內棺上刻著一句話:「我看見了昨天,我知道明天。」(I have seen yesterday, I know tomorrow)他似乎掌握了人生每一節奏,也在提醒世人,蓋自己人生金字塔,要知所為何來。

結束金字塔和大埃及博物館之旅,我到米納宮旅館大門,經過安檢,走進旅館主樓,看到大堂一角的牆壁掛著幾張歷史照片。趨前細看,赫然看到蔣介石、羅斯福、邱吉爾和宋美齡的合照。牆上一共掛有十四張照片,其中三張有蔣介石和宋美齡,另一面牆有米納宮近一百年的歷史照片。遊客匆匆走過,沒人駐足觀看。只有我這位東方面孔的遊客,流連不去。我問前台一位年輕的工作人員有關開羅會議的歷史,他並不熟知,更遑論這會議和台灣為何息息相關的緣由。

米納宮是萬豪酒店旗下的旅館,在旅遊網站被列為4.5星級旅館,是離金字塔最近的旅館。遊客喜歡這家飯店主要是因為用餐和住宿方便,並可以遠眺金字塔。入住後我突發奇想:也許在法老王的召喚下,蔣介石和宋美齡可以虛擬現身,在此地詮釋他們如何勾勒二戰結束後中國和亞洲的未來。這將會是非常有趣的歷史之旅。

回溯這段歷史,蔣介石在開羅會議前,對和西方領袖見面之事諸多猶豫。羅斯福在會前曾三次邀約蔣會談,蔣皆以「和平生之性情相違」為由而拒絕,可見他內歛、冷靜,在國際舞台不善和長袖善舞的西方領袖打交道。至於羅斯福則對中國充滿想像,他的母親小時在香港長大,外祖父在中國廣東經商,在這種成長的環境之下,他自認對中國相當熟悉,他有意扶植中國成為戰後平衡蘇聯和英國的一股力量。而英國的邱吉爾更是何等人物,套一句蔣介石的評述,是「英式老政治家,深謀遠慮,老成持重」,而「英國之自私與貽害,誠不愧為帝國主義之楷模」。

在會議召開前三方即充滿矛盾,蔣介石和邱吉爾間心結重重。邱吉爾以日不落帝國的自豪,排斥並鄙視來自貧窮衰敗古國的蔣介石。在他得到諾貝爾文學獎的《二戰回憶錄》一書中,也毫不掩飾地批評宋美齡,記恨曾邀請在美國訪問的宋美齡去白宮午餐,卻遭謝絕。他說「宋大槪希望他以朝香方式去拜訪她」,可見雙方成見已深。至於蔣中正則支持美國,讓菲律賓從殖民保護國成一獨立國家,來暗批英國的殖民主義心態。在會議前一年,他和宋美齡還飛往印度 ,不顧邱吉爾的抗議去探訪爭取獨立的甘地,處處張顯他反殖民主義的立場,也使蔣邱兩人的緊張關係達到高點。

開羅會議在這種背景之下召開可說是高潮迭起。會議期間,英國不願中國成為強國,邱吉爾希望讓蔣介石多多旅遊,參觀金字塔,少參與會議。蔣在開羅七天會議中則未曾稍歇,宋美齡為蔣翻譯還身兼顧問,開會期間一直在病中,但她的雍容態度與對西方的了解,得到與會人士的關注,甚至在公開場合穿窄裙挪腿換個坐姿,還成為一些年輕軍官的矚目焦點。羅斯福則大力促成這一歷史會議。除台灣澎湖和滿洲交還中國,他還問蔣要不要越南 以及琉球。蔣是一位民族主義者也是反殖民主義者,他回絕了這項建議。

四位主角:蔣、邱、羅和宋,還有五百多位配角(幕僚),在米納宮完成會議,蔣介石心滿意足地帶回他想要的軍事(緬甸聯合作戰),政治(收回台灣澎湖與東北)與經濟(美國十億美元貸款)的承諾,經印度返回中國。羅斯福與邱吉爾則聯袂前往雅爾達會見史達林。數月後,局勢變化,開羅宣言分崩離析,美國和英國軍方開始藍鯨計畫準備刺殺蔣介石。整個歷史的走向印證了弱國無外交的鐵律。