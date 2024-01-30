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冬季六節氣漫想

徐望雲

立冬

雨水已止步在鐘聲十二響

當最後一串稻穗被收走之後

再冷的風也會感到百無聊賴

蕭瑟的大街，微弱的芒鞋

背著歲月沉默是那拖缽的寒僧！

正有一枚雪，悄悄竄進了他的袈裟

小雪

在漫天密雲的掩護下，以黑袍隱身

你背負那把烏亮的鐵劍悄聲欺入

檐廊，寒夜裡閃爍著獵豹的眼神

等待與命運對決──小心！有一片

寂冷的月光，自門縫蛇般游進院落

很快就要……從背後向你發起偷襲

註：至今仍懷念2018年過世的武俠影星岳華。岳華曾在楚原導演的《魔劍俠情》（古龍原著）中飾演郭嵩陽。「嵩陽鐵劍」在古龍筆下平湖百曉生的兵器譜中排名第四。遂糅合武俠人物與節氣，成詩紀念。

大雪

佝僂著背窩在船頭那蓑笠翁

披著乾淨的天地，千年了

還在冰封的江上，無所謂地垂竿

無所謂哪一條笨笨的魚忽然跳出

我悄然繞到舟前，發現入定的他

好自在啊，彷彿在另一個時空裡

冬至

於是冬天到了，憂愁占據了

心情的制高點，正竊竊嘲笑

被過去擊敗的我，只能無奈

窩在暗室裡抗拒外面的長夜

驀然發現百葉窗掙出一線光

哦！未來會是如此敞亮……

小寒

兄弟姊妹在陽光下遭遇大雨中相逢

雙方給酸言的槍，配上諷語的刺刀

和平看似很近，戰爭彷彿不遠

此刻閃電吆喝著為群眾的情緒伴奏

兩邊占好地盤，互撩起彼此的信念

揪著對方撲向……霧般迷濛的遠方

大寒

硝煙殺伐……早已入夢多時，而曾經

輝煌的郾城、穎昌血戰，竟如此縹緲

昨夜獄中，孩兒在昏燈下剿滅了

一窩蟻穴，卻聽見金人與少保在暗處

冷笑，官家絕命的詔令已然下達

明日之後，爹爹！春天真的會來嗎？

註：岳飛父子皆死於1142年大寒之際。秦檜於前一年（1141）剛升任少保。宋代一般稱皇帝為官家。

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