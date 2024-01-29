上午是雙塔市集的巡禮。穿過定慧寺巷，炙熱的豔陽依舊無情地烤著老石板路。與巷子同名的千年古剎前，蔥鬱的樹蔭覆蓋著一座斑落的小木亭，暑氣在那似乎收斂了些。

傳統市場永遠給人髒亂、菜葉腐臭、髒水遍地的形象。但老市場卻華麗轉了身，成了如今的觀光 景點。步入點心區，瞬間憂慮湧了上來，處處是目不暇接的秀氣蘇州名點。一會兒想買桂花糖藕、海棠糕，一會兒想吃艾草清糰、酒釀玫瑰、棗泥拉糕。那些點心樣樣精緻、小巧玲瓏，看得人三心二意、不知該從何下手。

記得年輕時，每年夏天和安安在歐洲開車旅行，常一不留神就越過邊境。綿延的公路上，如何在陌生的國度選擇好吃又實惠的餐館，其實不用費心，只消注意公路旁的店家，哪家門前卡車停得多，上那裡準沒錯，保證有熱湯熱菜。語言不通也沒關係，指指鄰桌的食物照樣來一份就行，我們幾乎沒失手過。

進了熱食區，安安和我依樣葫蘆，哪裡人多往哪裡擠。一個熱氣蒸騰的攤位前，人群裡有個操著蘇州口音的阿姨。見我們是外地人，好心推薦一定要嘗嘗蝦麵。每年在大暑前後，趁江南河蝦肉圓籽滿的時節，取其蝦黃與蝦籽入麵。那可是只有蘇州人才有的絕活。阿姨興致勃勃地說千萬別錯過。說完她接過師傅遞來的麵，一碗鋪著蝦仁看起來滿不錯的麵，轉身和朋友坐到了一塊。

為了給肚子多留點空間，我說那就先來一碗試試吧。老闆瞥了一眼點點頭，示意我們先找位子。過了好一會，有個夥計正經八百端來個大碗，上面鋪著點點粉紅蝦仁和一圈焦黃的碎碎。我們一愣，那明明和婦人的麵完全不一樣。小夥計堅持那就是我們點的「三蝦麵」，他拿著單子等收錢。我看著昂貴的帳單，一時心底有些糾結。

端過碗拌了拌，一股油香隨著熱騰騰的麵撲鼻而來。和了鴨蛋黃的麵條似乎也特別柔韌滑爽。手工剝的小蝦仁十分爽脆鮮甜，細細炒過的蝦腦、蝦籽，有著比蟹黃還鮮的滋味。酥脆焦香在舌尖一繞，久久不散，越吃越覺得：這錯誤來得太是時候了。兩人左一筷、右一筷，看來挺大碗的麵三兩下就給吃得精光。我抹抹嘴意猶未盡地看著微笑的安安，一時間，那曾經的西班牙公路上的幸福感，又悄悄回來了。