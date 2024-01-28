我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網球／謝淑薇澳網拿下女雙冠軍 寫超神「雙冠」紀錄

拜登將依法補助晶片廠 台積電入列…3月國情咨文前公布

公園裡的精靈

魏老司
活潑可愛的小松鼠是公園裡的精靈。（攝影∕魏老司）
活潑可愛的小松鼠是公園裡的精靈。（攝影∕魏老司）

洛杉磯愛滿地市的一個公園中，湖水清澈如鏡，水鳥翩翩起舞，各種樹木若隱若現，一幅靜謐和生機勃勃的景象。在這片寧靜之中，最引人注目的莫過於那些活潑可愛的松鼠了。

細小的身影在綠意盎然的樹冠間輕盈穿梭，宛如一道柔和的風。毛色淺啡的外衣柔軟飄逸，尾巴蓬鬆如絲，在陽光下微微閃耀。牠們的眼眸明亮而靈敏，總是警覺地探測周遭的一切。儘管身型細小，卻散發出勇敢而機敏的氣息。牠們敏捷地攀爬樹幹，輕盈跳躍於草地間，彼此之間的互動，像是一場愉快的交響樂。牠們追逐彼此，歡快地嬉戲，彰顯出天性中的俏皮與樂觀。

看到有一位女子臉上掛著微笑，帶著一袋堅果，餵食著這些松鼠。當她坐下，那些小松鼠們便圍繞著她、靠近她，展現出一份奇妙的信任。女子眼中閃耀著一種溫暖與快樂，當她與松鼠們互動時，她的笑容更是如陽光般明媚。她溫柔地將堅果遞給每一隻松鼠，耐心地等待著牠們接近，一起分享這份愉悅。她與松鼠間建立了一份特別的連結，彼此間有一種無聲的溝通。

在這個公園裡，自然與人和諧地共存，來這裡遊玩的人們很容易就與松鼠們建立起一道心靈橋梁。透過這些迷人的小生物，看見生命中無限的可能與希望。生活的喜悅似乎也在女子和松鼠的互動中躍然綻放。

松鼠是公園中的小精靈，這些充滿愛的人則是城市裡的魔法使者。（寄自加州

女子餵食小松鼠。（攝影∕魏老司）
女子餵食小松鼠。（攝影∕魏老司）

加州 洛杉磯 交響樂

上一則

三人行必有我師

下一則

男人的眼

延伸閱讀

追求逆齡抗老 富豪分享超級蔬菜餐和堅果布丁甜點

追求逆齡抗老 富豪分享超級蔬菜餐和堅果布丁甜點
女泰山童年在叢林中被卷尾猴養大 後被賣妓院離奇身世坎坷

女泰山童年在叢林中被卷尾猴養大 後被賣妓院離奇身世坎坷
這種垃圾食物風行全美 心臟科醫生絕不吃

這種垃圾食物風行全美 心臟科醫生絕不吃
對抗壞情緒 多吃蔬菜、堅果及魚

對抗壞情緒 多吃蔬菜、堅果及魚

熱門新聞

外公的書法

2024-01-23 01:00
圖∕黛安

後母（上）

2024-01-21 01:02
黛安∕圖

後母（下）

2024-01-22 01:02

貓痴物語

2024-01-21 01:00
圖／Mrs. H.

九重葛，只能這樣了

2024-01-23 01:02
林青霞獲第六十屆金馬獎終身成就獎殊榮。（圖／本報資料照片）

人間多苦侶，難為有心人——金馬影展《窗外》與《親愛的陌生人》

2024-01-27 01:02

超人氣

更多 >
Lisa金色緊身戰袍熱舞辣爆 法國第一夫人拉C位拍照

Lisa金色緊身戰袍熱舞辣爆 法國第一夫人拉C位拍照
華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多

華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多
南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦

南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦
紐約華埠「後花園」種花20載 華婦被譽「不為人知的英雄」

紐約華埠「後花園」種花20載 華婦被譽「不為人知的英雄」
紐約班森賀華人個資外洩嚴重 千元銀行積蓄被盜

紐約班森賀華人個資外洩嚴重 千元銀行積蓄被盜