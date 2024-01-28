活潑可愛的小松鼠是公園裡的精靈。（攝影∕魏老司）

在洛杉磯 愛滿地市的一個公園中，湖水清澈如鏡，水鳥翩翩起舞，各種樹木若隱若現，一幅靜謐和生機勃勃的景象。在這片寧靜之中，最引人注目的莫過於那些活潑可愛的松鼠了。

細小的身影在綠意盎然的樹冠間輕盈穿梭，宛如一道柔和的風。毛色淺啡的外衣柔軟飄逸，尾巴蓬鬆如絲，在陽光下微微閃耀。牠們的眼眸明亮而靈敏，總是警覺地探測周遭的一切。儘管身型細小，卻散發出勇敢而機敏的氣息。牠們敏捷地攀爬樹幹，輕盈跳躍於草地間，彼此之間的互動，像是一場愉快的交響樂 。牠們追逐彼此，歡快地嬉戲，彰顯出天性中的俏皮與樂觀。

看到有一位女子臉上掛著微笑，帶著一袋堅果，餵食著這些松鼠。當她坐下，那些小松鼠們便圍繞著她、靠近她，展現出一份奇妙的信任。女子眼中閃耀著一種溫暖與快樂，當她與松鼠們互動時，她的笑容更是如陽光般明媚。她溫柔地將堅果遞給每一隻松鼠，耐心地等待著牠們接近，一起分享這份愉悅。她與松鼠間建立了一份特別的連結，彼此間有一種無聲的溝通。

在這個公園裡，自然與人和諧地共存，來這裡遊玩的人們很容易就與松鼠們建立起一道心靈橋梁。透過這些迷人的小生物，看見生命中無限的可能與希望。生活的喜悅似乎也在女子和松鼠的互動中躍然綻放。