人行磚道上，欖仁樹葉凋落得早，不過幾天，已織就一片厚厚褐毯。老黑的關節 一直隱隱作痛，今年冬天特別冷。

平安夜，一如往年，學校宿舍區內的兒童唱詩隊，正在超商 前獻唱聖歌。歌聲響起，本來在草叢老窩歇息的老黑，一聽到「平安夜，聖誕夜——」旋律，忍不住站起身來走向警衛亭，站哨警衛剛好走出來，老黑睜著黑濁眼睛細看，是不認識的人，又繼續往前走。

老黑想喝水，牠知道超商後門有一只鐵碗，只希望今晚仍有滿盛的清水，便又前行，在「靜享天賜安眠」的歌聲緩慢終結中，老黑嘗到了乾淨的水。

老黑還是小黑時，和乳牛犬菲力曾被一戶人家收養，脖子被繫上藍色項圈，成為家犬。過兩年，老黑與菲力的主人搬家，家具搬空了，唯獨忘記把牠們一起帶走。藍色項圈日漸磨損破敗，在落魄江湖的狗臉歲月中，還好有菲力為伴，一年年生存下來了。

菲力是一隻親人的狗。但一次被教授小孩踩到後，作出了吠叫反擊動作，反過來嚇到了小孩，馬上被登錄通報了。當警衛連同捕狗人到宿舍區那一天，渾然不知災難將臨的菲力依然一如往常地和警衛搖尾巴，但一瞥到警衛身後攜著大鐵籠的陌生人，忽覺不妙，轉身要跑，卻來不及了。牠被套圈攫住身子丟進鐵籠，致力抵擋、吠叫，但籠門一降，菲力已在其中。再一會，菲力連同鐵籠被送上一台小貨車。大黑聽到菲力吠叫，從超商後面跑出來探看，但車已發動，大黑沒命般追逐，人行道旁的蒼棕草叢上，一隻麻鷺啪啪飛起。終於，菲力與大黑的吠叫聲糾結纏繞為一聲長鳴。菲力身影已不復可見。

平安夜，聖誕夜。歌聲停歇，兒童聖歌隊散了。老黑駐足一會，決定踩著月色，從超商後門、警衛亭、停車場，沿著原路回返老窩，但近來視力急遽惡化，老黑感覺眼濛濛地看不清晰路的輪廓。牠停駐路邊，想了一會，這條路已來來回回走了十個年頭，即使閉眼都不會迷路，還怕什麼？就憑嗅覺走吧。

聖誕節 過後，以往只窩居草叢，遠避於人的老黑開始頻繁現形於超商後門、警衛亭，乃至於停車場路上，走累了，甚至直接坐臥路中央。與老黑相識的住戶們不免揣測：這老狗昏聵失智了嗎？一次外車駛入宿舍區，沒注意到路中央的老黑，緊急煞車後，氣憤地和警衛反映此事，老黑從此被列入安全黑名單，雖然在宿舍區，牠早已是資深住戶。

這天夜深，老黑又往停車場馬路中央躺臥，一輛白車駛入強光，直接投影老黑身上，老黑被光驚醒，張眼一瞬，竟看到菲力佇立前方。老黑驚疑地眨眼，還來不及細看，車過，身子一陣刺痛。

有神奇幻術發生了。老黑忽然看得清晰，步履也輕盈了。前方，真的是菲力。老黑激動地迎了上去，汪汪汪汪，汪汪汪，菲力輕輕呼喚著，老黑不敢置信地跑到菲力身旁，回到那些同在一起的時光。