夢魂裡的羊卓雍錯（下）

群山素裹的羊卓雍湖。（圖片提供∕何杰）

存儲時光

後來我多次去西藏。每一次都要去羊卓雍看看。

二十四年前，和燕飛又一次從湖邊經過。我們的車從山頂沿著盤山公路緩緩下降，停在湖邊。我們下車，靠近水邊，讓清澈的湖浪，拍打著自己的腳面。輕輕地掬一捧水，洗一洗臉。依然是那種熟悉的清涼直透心脾，依然是那種曠古久遠的聖潔氣息。

那一天，我們的時間寬裕，在水邊坐了很久。看白色的湖鷗，搧動悠揚的翅膀，從山間飛過，優雅地滑落在水面。牠們嬉戲追逐，發出歡快的叫聲。燕飛用雙手捧起湖水，又任它一滴一滴，從指縫中落回湖中，發出叮叮咚咚的脆響，像在舉行一場與湖水之間靈魂交融的儀式。

她突然抬頭對我說，你看這湖水，不止一個顏色。順著她指點的方向，我仔細看去，發現這湖水的藍色，果然是有著豐富的層次，從近處的清澈、淡藍，到淺藍，碧藍，翠藍、直到黛藍、墨藍，隨後在天邊又被雲光和天影照亮，顯得微白，灰白，銀白……，最後和天上的白雲連成一線，層次感非常強。小時候背唐詩，詩裡說，「黃河遠上白雲間」，總想不明白黃河如何遠遠地向上流淌，直入白雲。此刻看見碧藍的湖水在天盡頭和山影、雲影相接，那麼悠遠，那麼深情、那麼隨意，又那麼憂傷，一去不回，無可奈何……唐朝那個詩人便在我心中復活了。

那一天，我們拉著手站在水裡，沉醉於遠離市囂的靜謐和神祕，屏息靜聽湖浪舒緩地拍打湖岸。浪花從我們挽起的腿腳上蕩漾、往回、起落、迴旋，像親人的溫柔撫慰，像愛人的無言神會。我們和湖泊彼此凝望，做無聲的對話。和無數曾經來過這裡的人們一樣，把一生中短暫華美的時光，存儲在這天上的湖水裡。

羊卓雍湖，就這樣以她神聖、神祕、純淨的美。扎根在我的靈魂深處。讓我無數次在回憶中、在想像裡、在夢境中，回到她的身邊。

留下那面寧靜的湖水

嚴格說來，我已經過了多愁善感的年齡，但不知為什麼，我每次打開相冊，翻看到那些在湖畔拍攝的照片，我還是忍不住會雙眼濕潤。彷彿在這湖水邊，有無數個前世的我，被時光積壓在一起，透過耳畔吹過的涼風，水面傳來的浪聲，在這裡等候著我與我相逢。每一幕，都好像是世世代代曾經相遇過。我一直無法解釋這種特殊的情感和因緣，直到後來一件事情的發生，讓我相信，人世間的一切情感，都非偶然。

2021年的疫情 期間，我和朋友在西藏駐北京辦事處，與幾位在北京掛職的年輕西藏幹部聚會。席間，我問起羊卓雍湖的現狀，問起羊卓雍湖曾經要搞的遊船旅遊項目。他們說，那個專案叫停了。我頓時大大鬆了一口氣。

他們問，你怎麼知道那個專案。我笑而未答。

他們說，有一位北京的學者寫了一封特別感人的信給當地政府，政府叫停了那個專案。那封信在我們西藏傳播得非常廣，好多公務員、老師都讀過。

同行的一位瞭解我的朋友指著我，對他們說，巧了，那封信的作者今天來了！

聽說那封信出自我的手筆，他們驚嘆起來。

天哪！那篇文章是你寫的。寫得可真好啊！

哎呀，我們可真終於見到作者了。你幫助我們保護聖湖，一定要敬你一杯酒。

於是幾位藏族朋友輪番唱著酒歌，向我敬酒，還從賓館前台找來哈達給我戴上，弄得我頗有些惶恐，深覺愧不敢當。

二十多年前，我在梁從誡先生（梁思成、林徽因之子）組織的NGO「自然之友」資助下， 主持寫作過中國大陸第一本青少年環保教育圖書《地球家園——青少年環保科普讀本》。這本書有多篇故事入選大陸中小學語文課本，二十多年來，約有二億中小學生由此瞭解環境保護的知識。我自己也一直對環境問題多有關注。

2012年的夏天，我在微博 上看到西藏有一家旅遊公司，準備在羊卓雍湖裡面開辦遊船旅遊項目，讓人們坐著遊船在湖裡巡遊觀光 。看完這條消息，我心裡咯噔一下，憑著自己從事環保教育近三十年知識和經驗，我知道，這個項目如果做起來，這片聖湖會被毀於一旦。垃圾、油污、糞便、雜訊會讓潔淨而寧靜的湖泊變得烏煙瘴氣、骯髒污穢，而且，由於湖泊所在高原的生態脆弱性，治理將極為困難。我覺得自己必須做點什麼。於是我便認真地寫了一封長信，從高原生態脆弱、垃圾廢棄物的降解與處理困難，濕地生物多樣性影響、民族宗教情感敏感、旅遊開發與經濟環境的長遠效益、以及自然審美等多個維度，分析了這個專案的負面影響，建議叫停。寫完這封信，文不加點，就把它發給了當地政府領導，也在微博上公開發布了這篇帖子。

幸運的是，當年山南地委行署的領導，正好是一位畢業於中國科學院環境研究所的博士，是一位知識型、專家型領導。他對環境保護與經濟發展之間的關係，比一般官員理解要深刻。他聽取了我在信中的建言，從善如流，堅決、迅速地叫停了這個殺風景的項目。將已經拉進湖裡的遊船全部拖了出來，還給了這片高原聖湖原有的優美、寧靜和神聖。

至福

去年夏天，我和兩個女兒到西藏旅行，我們又去了美麗的羊卓雍湖。

當我再次站在崗巴拉山口，看見前面這片依然保持著寧靜、神祕的幽藍湖泊，像一塊巨大的翡翠，溫潤羞澀地依伏在群山環繞之下，兩岸芳草碧綠，湖心雪峰的倒影依然閃著銀亮的光，那一刻，我感覺湖邊的花草、遠方的雪山，天空的白雲，還有藍天深處肉眼看不見的群星，都在朝我微笑。

那天，我拉著女兒的手，在湖邊漫步。湖浪輕輕地打向我們身邊，像是在和我傾訴什麼。我給女兒講起眼前這片高原如何在二億多年前從提特斯古海裡隆起，滄海橫流，群山奔騰；二千五百萬年前左右，由於一次地震，導致河流堰塞，偉岸的高原捧出了這蔚藍的湖泊。女兒驕傲地舉起她在湖岸山坡上撿拾的貝殼，證實著我的說法。但我最終沒有告訴她們，我和羊卓雍湖之間，曾有這麼深厚的淵源。

我始終相信，這世間的風景和人心，一定存在著某種超越物質和現象的聯繫，存在著靈性的牽引和共振。我們的肉體生命短暫而渺小，天地永恆，時間無涯，按照佛教的信仰，人的靈魂會在一世又一世當中不斷地輪迴。也許，我的某一世，就是這湖邊寺院裡修行過的僧侶，或者是田野間放過羊群的村童，或者村寨裡打過酥油的牧女。不然，面對西藏那麼多美麗的湖泊，我何以總對羊卓雍湖夢牽魂繞、情分格外深厚呢？