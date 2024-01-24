雪樹。（攝影∕冰荷）

想欣賞北國的冬天，你必須長期住在北國，讓它的精魂從皮膚毛髮滲透進血液，融入骨髓，讓你的呼吸韻律和著冰封大地的舒緩，將鉛華洗盡。萬物是黑與白的層次，還有灰色帶來的安寧。

北國的冬天是漫長的，常常天還沒亮，就又路燈初上。一切都在混沌中，灰濛濛一片。天是灰的， 地是白的，樹是黑的，各式的樓房車輛行人就在灰濛的飛雪中若隱若現，鋪天蓋地的雪花把一切懸浮成蒙太奇畫面。若走在戶外，雪粒打在臉上如針扎，舉步維艱，在呼號的風雪中看不清方向。若在高速公路上開車，路面上一片蒸騰，白煙在路面上四處流竄。

冬天的登場從寒風降臨開始。一切依附的東西讓狂風吹盡，剝落一切表相，只剩下堅實的內核，毫無遮掩。然後寒冷開始滲透到每一個角落，從漂浮的空氣一直凍到地心深處。冷到極致時，會感受到從未體會的煥然一新，人彷彿經過了冰化過程，從外到裡去塵洗汙，晶明透亮。視力所及，也是冰晶玉潔的一片。冰在窗簷下結成透明的胡蘿蔔，在玻璃上塗抹出森林，在湖面上鋪成羊脂玉。將冬天的景色點上晶亮的一筆。

雪過天晴，天藍的清澈，雪蓬鬆鬆地鋪在路面上、樹枝上、屋頂上，被太陽射得刺眼。風也消失了，只有你呼出的白氣和腳踏在雪地咯吱咯吱的聲音。此時最好去滑雪，坐纜車上了山頂，一覽白皚皚的群山，人彷彿站在世界之巔，到處是被雪壓低的松枝，松樹是沿山坡的一個個白色尖塔。套上厚重的雪靴、頭盔，穿上雪褲和滑雪服，背起滑雪板，全副武裝如一隻笨熊。一旦把滑雪板放在地上，將雪鞋一腳蹬進固定器，一杵滑雪杆，人就滑行起來。縱身一躍，腳下風馳電掣，身體左旋右轉，風呼呼在耳邊吹過，張開手臂，彷彿生了翅膀，迎風飛翔。冬天不再是嚴酷的季節，而是享受大自然的奇妙時光。

喜歡滑冰的人也可一展身手。體育館裡的冰場剛用水灑過，潔白如玉，冰面上瑩瑩地發著淡綠的光，滑行在上面，讓冰刀刻畫出一條條婉轉迂迴的流線，抒寫著愜意與爽快。看著各式滑冰人，常忍俊不禁：有新手初試，邁著小碎步，顫顫巍巍，如履薄冰；有兩三歲的兒童，被家長拽著，一個屁墩兒摔在冰上就不肯起來；更有身輕如燕的少年，自如旋轉，行雲流水。

冬天是讓人歸家的季節。酷寒與雪暴肆虐的時候，最想回到溫暖的家，到了家就安全了。熱乎乎的暖氣，黃瑩瑩的燈光，一碗暖到心裡的熱湯，和家裡人圍爐夜話。等到夜深人靜時，在沙發裡擁被，再翻開一本心愛的書，聽作者絮絮而語；或讓思緒在另一個時代另一個地域徜徉遨遊，此時不是困居一 隅，而是上下五千年，縱橫幾萬里。

冬天是讓人收心的季節。外面的世界已不再紛擾你，你可以在房子裡靜坐冥想，梳理紛亂的思緒，內視自己。面壁打坐，念天地初始，亦是混沌，無上無下，無左無右，無日無夜，無始無終，萬物歸一。

冬天更是創造的季節。讓筆在白紙上縱橫馳騁，讓油彩在帆布上肆意揮灑，讓想像穿越現實的藩籬。

因為有了冬天，才能理解對春天的嚮往；因為有了冬天，才能感悟生命如四季的輪迴。