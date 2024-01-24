七、八年前的一個春天，我去邁阿密搭郵輪，郵輪的航程是東加勒比海的三個島。第三天的行程是從波多黎各島到巴哈馬群島，船剛出港的時候還是風平浪靜、慢慢悠悠的，但很快就遭遇了大海的憤怒和暴躁，風捲雲湧，怒浪滔天。十幾萬噸的大郵輪也被風暴搞得東搖西晃，像個醉鬼。

我跟船上認識的新朋友安妮聊天。她說，船正行駛在百慕達三角洲，會遭遇魔鬼一樣的海浪。我說我去過百慕達，一路順利，沒有大風大浪。百慕達是個旖旎迷人的海島，島上粉紅色的沙灘、雄偉壯觀的皇家軍事城堡，給我留下極美的印象。我後來才知道，百慕達和百慕達三角洲是兩個概念，三角洲是由百慕達、邁阿密、波多黎各三個地方連成的一個三角形海域。我還記得那年在百慕達的碼頭，有船夫向我們兜售去三角洲的夜遊。說可以看帶我們去看沈船的遺骸，但是我沒有去。

安妮說，船過百慕達三角洲，遭遇風暴很正常，一帆風順是幸運，正如我們跌宕起伏的人生。安妮在香港 長大，上世紀九○年代中期，二十五歲的安妮跟隨家人移民加拿大 。她的舅舅一家和姨媽一家全部移民，走得乾淨，這樣對香港就斷了牽掛。安妮後來在美國拿下藥學博士，在波士頓一家製藥機構任職。那個春天，安妮把丈夫和孩子放在家裡，一個人帶著母親出來遊玩搭郵輪。她的母親吉娜真是一個奇蹟，八十歲的老者，肌膚白皙，神采飛揚，一頭捲曲的銀髮明媚動人。安妮告訴我，她母親每天站樁、打太極，因為心境豁達開朗，身體也好。

郵輪東搖西晃，在風暴中持續顛簸。我頭暈氣短，想吐又吐不出來，只能躺在床上。肚子餓了，必須掙扎起來去餐廳。我在自助餐廳看見吉娜也在拿餐，只見老太太身輕如燕，在顛晃的船上行走自如。她告訴我，女兒安妮暈得厲害，吐得翻天覆地，下不了床，她幫女兒拿好午餐正要送回去。我問她，你行嗎？要我幫忙嗎？我話還沒完，郵輪又一陣狂顛，我一個趔趄，差點摔倒。看人家老太太手拿托盤，卻穩如泰山，令我愧嘆不如。

郵輪下午茶的時間段，我在餐廳又碰見了吉娜。她說安妮還躺在床上，沒有力氣爬起來，享受這些精緻可口的點心。我和她面朝大海，喝著茶，品著甜點，閒閒地聊著。她誇我性格隨和，言辭溫婉，不像她女兒那般急躁。我呵呵笑道：「面朝大海喝茶聊天，當然滿心歡喜，您沒看見我狂風暴雨的那一面。」吉娜點頭道：「當然，每個人的性格都如大海，有溫柔平靜的一面，也有巨浪翻滾的一面，聰明理智的人會控制情緒的巨浪。」我說，會控制情緒巨浪的人才會成功，但是面對最親的人，大多數人都不會控制，會任性發泄。我曾在公司幹過編程，職場不順，回家常跟先生發脾氣。吉娜點頭，說她女兒在大公司任要職，壓力可想而知，對家人急躁一點，也是情有可原。

滿頭銀髮的吉娜依然思念早已離開人世的母親。她說她母親優雅知性，任何時候都溫和慈祥，從不對親人亂發脾氣。吉娜出生在上海，因為躲避日本人的轟炸，跟隨家人逃到粵北鄉下。好不容易等到日本投降，但是接著又國共內戰，山河動盪，她只好又隨父母逃到香港，而後在香港長大，結婚生子，過著平靜富足的生活。她喜歡香港的美食和文化，以為這一輩子就在香港安穩一生，誰能料到花甲之年又要顛簸。她本不想移民加拿大，但是丈夫已去世，她離不開兒女，再說兄弟姊妹都要走，她只能選擇遠赴異國。她在溫哥華住了十年，又搬到美國的女兒家，從童年到老年，都在奔波遷徙中，不知哪兒是家，但似乎處處都是家。吉娜的一番感慨讓我想起一句古話：此心安處是吾鄉。

不知什麼時候，餐廳窗外的大海不再憤怒。折騰了這麽久，也該歇息了。海天交接處雖然濃雲密布，但是陽光正在搏鬥，竭盡全力拼射出一道光，希望的一道光，照破了危險和黑暗，給人溫暖和安穩。

百慕達三角洲已漸行漸遠，大海回歸風平浪靜。我們走在船上如履平地。安妮的暈船症也好了，我們一起登上最高的甲板看風景，跟眾人一同歡聲笑語。只見蔚藍的大海裡飛出輕捷的魚，銀白色的翅膀，一掠而過，瀟灑得像跳舞。許多人最初都不相信那是魚，以為是波濤激蕩的白色浪花。

安妮低頭用手機查詢，告訴大家這種魚叫Flying fish，特別喜歡溫暖的水域，時不時會跳出水面，用四個翅膀在空中滑翔，其姿態頗像蜻蜓。牠們雖然熱愛飛出海面看風景，但把家安在大海的深處。吉娜說，這些魚跟我們人類一樣，把家安在優美安靜的地方，卻時不時出門探尋，看看外面世界的精彩，縱然遭遇狂風巨浪也不後悔。（寄自南卡）