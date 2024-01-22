黛安∕圖

一年暑假，子秋要去和母親唐華那兒住一個月。此刻的唐華已經再婚，丈夫丁強是一位來自台灣的牙醫。唐華當初在還沒有取得綠卡 之前就和劉生離了婚，為了能再見到子秋，她的抉擇只有兩個，一是留下來讓身分變黑，二是再嫁。於是，她開始了她的保母生涯，拿的是現金，吃住在雇主家，從一個雇主換到下一個，就這麼經過了六年，期間她只能在周末去探望子秋。後來，唐華經朋友介紹認識了丁強，丁強雖然長得不怎麼樣，但表面上的風趣讓唐華對他沒有壞印象，於是兩人很快就成了家。婚後，在丁強的催促下，唐華冒著大齡產婦的危險生下了男孩小強，這個同母異父的弟弟整整小了子秋十三歲。由於唐華現在總算有了個家，所以邀子秋過來短住，一則互訴衷情，再則可以幫忙照看小強。

小強的脾氣很拗，不管是丁強或唐華抱著背著，他都板著臉，好像上輩子跟父母是仇家一般。但只要子秋在，他就會喜孜孜地笑著。唐華和丁強幾乎天天吵架，子秋只得躲得遠遠的。子秋短住的最後一天下午，丁強又開始罵唐華：「你這個不要臉沒用的女人，讓你去向朋友借錢，你都不會，我當初是瘋了才娶了你！」只聽唐華應了幾句，說丁強是一個不看病的醫生，老是靠借錢過日子，將來怎麼還？丁強衝到廚房拿了一把菜刀出來對著唐華大吼：「你再回一句，我就砍下我的手指。」唐華嚇得奪門而出。這時，丁強注意到子秋站在門口傻傻地看著他，他衝著子秋大叫：「你這個拖油瓶，還不快點給我滾！」子秋哭著跑回房，急忙打了電話給劉生說要馬上回家。可是劉生竟然說：「你不要忘記，你今天回家的時間是晚上八點晚飯後，現在是下午五點，是你和你媽的時間，你們自己處理，別再打電話給我。」子秋感到絕望又求救無門，母親又不知去哪兒，她只得把房門反鎖，躲在被窩裡大哭。這麼哭了約莫二十分鐘，燒飯的阿姨跑來告訴子秋，大門外一個叫琳達的女人，說是來接你回家。子秋聽了一驚一喜，連忙收拾了行李，飛一般地鑽進琳達的車。在關上車門的那一刻子秋彷彿重新活了過來。

琳達告訴子秋，她聽到她打給劉生的電話，就馬上趕了過來。子秋才放下方才的驚嚇，卻又開始擔心提早回去會招父親的罵。不久，車突然停了下來，琳達說她要帶子秋去大商場逛逛，等她們吃了晚飯後再回家。如此，她們就在商場逛著，那時子秋感到從來沒有的快樂，那是連跟唐華一起生活的日子也從沒有感受過的幸福。琳達為子秋選購了一件套裝和兩件T恤衫，那一天子秋心中的喜悅無法言喻。她們手拉著手逛街就像親生母女一樣。

回程時，琳達故意讓子秋在離家不遠的一個巷口下車，自己則先開車回去。子秋下車後慢慢走了五分鐘就到了家門，剛一敲門琳達就幫她開門。劉生看到子秋一副開心的樣子，正感疑惑時，子秋一溜煙地就跑回自己房間去。

自從知道琳達對自己的真心，子秋才真正感覺到是生活在自己家裡，並為以前對琳達冷漠的態度感到內疚。琳達平時在家除了指點子秋的功課之外，很少在劉生面前跟子秋說話。每當劉生在教訓子秋的時候，她總會出現，不是要求劉生和她一起出去買東西，就是有事找劉生幫忙，現在回想，才明白她是故意轉移劉生的注意。此外，她總會在緊要關頭像天使 般突然出現，為子秋排憂解難，而且每次都是在劉生不知情的情況下，踏雪無痕地把子秋的難處解決了。有一次唐華問子秋：「你後母對你好嗎？」子秋點了點頭。唐華嗅出子秋臉上幸福的味道，她帶著醋味對子秋說：「她對你好，還不是想做給你爸看！」其實，子秋心裡明白，琳達對她的好都是背著父親做的，除了天知地知，也只有她和琳達倆人心知肚明。

子秋從琳達那兒瞭解到，琳達在認識父親前一直是單身，沒有結過婚也沒有孩子。她和劉生是公司裡同一個部門的同事，她比劉生年長一歲，雖然話不多但是人很陽光，所以比同齡人看上去要年輕，她和劉生在工作上多年的相處，惺惺相惜地處到一塊。

子秋高中畢業後申請到了加州大學 的戴維斯分校，琳達又默默地為她準備了一切所需的衣物被褥和生活用品，開車送她去學校報到並辦完一切手續，在宿舍幫忙她整理完床鋪，又陪她在校園裡走了一圈熟悉環境，才依依不捨地離開。臨別時還抱著子秋交代她要時常打電話報平安。子秋的室友問她，那白女人是誰？子秋驕傲地告訴她們：「她是我媽媽呀！」這四年間，只要學校放寒暑假和過節，或者子秋說想家的時候，琳達都會開車到學校接子秋回家。當然，子秋會想家，不是想見父親，而是這家中有個牽掛她而她也牽掛的人——琳達。子秋慢慢地懂得琳達那種發自內心不利己的良善，慶幸自己有一個好後媽。

子秋大學畢業那年，唐華和丁強打打鬧鬧的十五年婚姻，終於以唐華得了乳腺癌而丁強又移情別戀而告終。那時小強才剛上小學，因為父親丁強怠工沒有收入，小強被判給了唐華。唐華的乳腺癌在確診後的三年中多次復發，最後飲恨而逝。臨終之際，她求我觀照子秋，並把小強託付給子秋，那年子秋二十三歲。在我的介紹之下子秋到一家華人公司擔任秘書，她和小強兩人相依為命。

工作之餘，子秋會去探望劉生和琳達，劉生每次總是拉下臉對子秋說：「你自己都還是個小孩，為什麼還要帶著你媽的拖油瓶？這樣你怎麼找對象呢？」每次子秋和劉生都為這事不歡而散，子秋也就不再想回去招惹劉生的冷言冷語了。為此，琳達每逢節假日都會買許多禮物和生活用品去看子秋和小強。二年後，劉生確診得了肝癌末期，不久也撒手人寰。在告別式上，來人除了琳達和子秋之外就只有工作人員，連兒子子夏都沒有現身。子秋沒有一絲哀傷，因為這個人一生冷血無情尖酸刻薄，從沒有善待他身邊的親人，更別說是朋友。靈堂前的橫幅「音容宛在，懿德長存」是對這個人最荒謬的註解。子秋只在乎琳達，發現她變蒼老了，銀髮皺紋代替了以前的金髮碧眼，身形微微彎曲早已失去了以前的挺拔。兩人目光相對時，琳達的眼神中依然散發著子秋所熟悉的慈愛，子秋心中對她產生無盡的愛憐，卻又說不出什麼安慰的話。

琳達過來拉住子秋的手說：「回家住吧！我已經退休了，可以幫你一起照顧你弟弟，或者，就算是你們過來陪陪我這個孤獨的老人。」子秋心裡明白，其實琳達是不忍心她一個人帶著弟弟在外頭吃苦。子秋的淚水在眼眶裡打轉，忍不住上前抱住了琳達，在她耳邊叫了她一聲：「媽——好，我回去整理一下就搬過去和你同住。」

一天，琳達在廳裡看著書，子秋倚偎在琳達的肩頭，問她為什麼對自己這麼好。琳達笑而不答，把手上的書翻了翻，讓子秋看了其中的一段話：「愛是恆久忍耐又有恩慈；愛是不嫉妒；愛是不自誇不張狂，不做害羞的事，不求自己的益處，不輕易發怒，不計算人的惡，不喜歡不義，只喜歡真理；愛是凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐；愛是永不止息。」然後告訴子秋，這是她養父母要她終一生盡心盡意去做的事。子秋似懂非懂，她只知道琳達不是強勢地出現與存在，她只是默默地發光發熱，在黑暗與冰冷的時刻用她的溫暖照亮子秋的人生。

子秋告訴我，在她的前半生，帶給她最大痛苦和讓她對家感到絕望是她的親生父母，而給她最大的力量和讓她重新體會家的溫暖的是琳達，是這個後母給了子秋含蓄靜默而不張揚的愛，感同身受地在乎她，讓她在破碎的家庭中體會到親情，在不幸的人生中感受到人性的溫馨。子秋說，她的心比不上琳達，但發誓要將小強撫養成材，也要一生守護琳達，讓她能沒有煩惱的安享晚年。

無論是後母還是後爸，只要有良善，他們就是人間天使。

註：本文作者任職於美國律師事務所，本文由真實案例編寫，為保護當事人隱私，人名地點皆經過修改。人物性格和案情經過，若有雷同，純屬巧合。

（下）（寄自加州）