台北街頭的飯糰小販，每天清早就勤快地忙著。（黃美惠∕攝影）

三歲來美的女兒如今已是位住院醫師。她多年忙於功課與實習，加上大疫三年阻隔，去年秋天第一次隨父母返台八日遊。連續兩天早餐都吃旅館後面的巷子裡賣的飯糰後，她鼓足勇氣對忙著捏飯糰的老婦人說：「這是我吃過最好吃的飯糰！」捏飯糰的大嬸手沒有停下，只抬頭酷酷地對女兒說：「大家都這麼說呀。」

那飯糰攤和我們二十多年前離開時差不多，工作區小小的，主要是一個大木桶，邊緣包著白色棉紗布，冒著熱氣的米飯像小山般擺在木桶中間，桶旁另有切段的油條、肉鬆、榨菜、煎蛋等任客點選的配料，就這樣餵飽一串串排隊的上班族和學生的胃。

以前賣十元一個的飯糰如今要三十五元台幣，品項變化也多了，紫米飯糰是不少人的新寵，矽谷返鄉的人難以想像一塊美金就能買到這樣完美的早餐——別忘了加點香濃豆漿一杯。

僅僅旅館一樓闢出一角來開的全家便利商店，我們因著趕搭高鐵而在那裡順手買的普通麵包都令人驚豔。咬一口甜鹹交織的麵包，再喝點紙盒裝的米漿，一邊欣賞高鐵車窗外迅速倒退的台灣翠綠景致，回鄉的喜悅從味蕾直通腦門：台灣，我們真的回家了。

不少飯店都以豐盛的自助式早餐作吸引，那些若非含在房錢裡，自付一人都要好幾百塊台幣的高級早餐，其實遠不如大街小巷裡的庶民早餐可愛。朋友回台北出差，她吃厭了大飯店的豪華早餐，邀我前去消化多剩的早餐券，只見舒適高級的座位裡坐著低聲細語的各國來台出差客，高功能的咖啡 機、麵包可頌十多種、現場戴白帽的廚師替你現煎荷包蛋加香腸、各色水果鋪排在大盤裡美得像朵花……令人目不暇給。

朋友捧著餐盤回座開吃，只見她盤裡盛的是油炸花生米、肉鬆、醬瓜、麵筋和海苔紫菜醬，唯一奪目是美國吃不到的清炒茭白筍。我問：妳就吃這個呀？她說，走遍世界各地，還是番薯稀飯配這些小菜最暖胃呀。

回到故鄉，最先召喚我的就是小時候就吃起的早點。以前消磨過多少買菜時光的傳統市場，如今已是樓下買生鮮菜肉和魚鮮，必須搭電梯上樓才能吃到米粉湯的現代版都市賣場。我心裡多少有些悵惘，幸好，米粉嫂的兒子順利接班了，粗粗短短的米粉依舊因著煮過豬雜的油湯更添好味。米粉嫂兒子說：「對不起，豬肺和軟管都賣光了。」還好大腸頭和豬肝連都軟爛到味，配上細細的薑絲和醬油膏，一如記憶中那樣好吃，並沒有打折。

不都說美國是三明治王國嗎？女兒問我，為什麼台灣早餐店的三明治這樣好吃，完勝老美？台版三明治內容多元又新鮮，奢侈地包著蛋沙拉、火腿、青菜，只收不到五十台幣的銅板價。女兒說：「我可以三餐都吃這個！」

女兒不能了解媽媽最傾心的是肉圓和碗粿。肉圓裡頭一定要有筍乾和瘦肉，包裹在Q軟適中的地瓜粉與在來米混合製成的外皮裡頭，再淋上特製醬汁，趁熱吃的滋味，尤其難忘。碗粿更是米文化的代表作。在台北小巨蛋附近一處傳統市場吃到久違的碗粿。那是兩婦人鎮守市場口的小攤，身前擺著上百個空碗，裝盛在碗裡的蒸粿沒有什麼了不得的材料，一點肉燥而已，賣時再加些碎蘿蔔乾，又是醬汁畫龍點睛。胃口不大的女人拿這半球的碗粿當早餐足矣。我們就站在街上吃光了一份碗粿。吃完後不由得想：今夕何夕，再能吃個道地的碗粿要待何時？下一波的鄉愁竟然是從這時候就開始了。

庶民早餐第一名的蛋餅，因著海外有不少冷凍品可以買回家自己煎，反倒沒有大腸麵線的吸引力那麼大。早年的大腸之外另加青蚵的豪華版，已不復多見。濃稠的麵線羹撒上香菜，再淋上辣椒和烏醋，依然能夠救亡圖存。

平心而論，疫情 之後的台北美食，感覺退步最大是熱炒菜，據店家自己講，炒菜師傅難找是主要原因。或許因為這樣，早餐和小吃受創較輕，也恢復最快。

想到台灣鄉親還能夠花小錢就開始一整天的拚搏，也是值得感恩的小確幸吧。

（寄自加州 ）