圖∕123RF

「生日快樂，許個願吧！」

搖曳的燭光，固有的流程，這一次，他有點猶豫不決，不知道自己如今還需要什麼。身邊，歡聲笑語的家人環繞；身外，豪宅名車以及名聲顯赫的頭銜。

金錢，名譽，地位，甚至健康與圓滿，他一樣不缺。燃燒著的蠟燭數字「71」，從自己的反面看著恍惚是「17」。他一口氣吹滅，心生妄念：如果數字倒過來，就好了。

十七歲，有這麼好嗎？

十七歲的他置身在一片黑暗中，點燃起玻璃罩煤油燈，就著一豆之光，如饑似渴地閱讀著一本捲著毛邊的書，還要時刻提防驚醒室友，被嫌棄、被舉報，成為眾矢之的。

白山黑水的夜啊，長得無邊無際，冷得痛徹心扉，就如他無法選擇的家庭出身。

他不甘心，用辯論的言語，用大字報的字跡，以一己之力與整個社會輿論抗爭，彷彿是蚍蜉撼樹、螳臂擋車，結局不言而喻，最終被流放到最深遠最偏僻的苦寒之地。

長久的白專之路、永不得翻身的黑五類，是他身上的烙印。他覺得自己以勇氣和努力可以改變一切，但出身卻無法更改，如同身上流著的血液。好在他還年輕，心中持有一個不滅的信念，在不見天日的黑夜中，立志熬著熬也要熬到黎明見白。

三十七歲時，歷史之手翻雲覆雨，終於撥雲見日。他因世道而變身，從黑土地上的耕耘者，搖身一變，意外走進了高等學府，並成為一名大學教授，小有名氣。

他幸慶自己的堅持，眾人皆醉的時候唯他獨醒，苦海作舟，日積月累，昔日無用的知識終得有了用武之地。他立志要抓住逝去的青春，要改變身外的秩序。

那一年，他意氣風發，似乎滿腔的血也被洶湧的學潮溫熱，直至沸騰。天安門 廣場上，他的聲音與他的身影，被定格在了報端，也被循環播放在了熒屏之上。他名字之前的擡頭，是勇士 、先驅和領袖。

世事難料，一夜過後，黑與白被一言之堂而顛倒，一腔熱血被扭曲定論為居心叵測。愛國者成為暴徒，領袖成了階下囚。從風頭浪尖到被萬夫所指，他還在失重中眩暈，只看得分明：指責他的和推崇他的，是同一群人。

倉皇別離，與昔日的同道中人，還有腳下的那片土地。他不敢說是逃離，或者是為了某種相聚。他不清楚，那時候自己的心情到底是愛還是恨，或者是愛恨交加。

五十七歲，再次踏上這片作別許久的土地，他覺得自己終於在不惑之後，知了天命，終於學會了在人世間如何行走，並且行走自如。

他有備而來。經歷了世事滄桑的摔摔打打，他的稜角已經被磨礪得圓滑，無論他願意與否，別無選擇。他只是知道，這一切並非難事，只要心口不一，愛與恨可以轉換，黑與白不再分明，大可選擇中間地帶的灰色。

人世間既然有許多的色彩，為何不順應潮流？從某種哲學上分析，同流也可不等同於合汙。

這些年間，他研讀了太多的書，東方的，西方的，南方的，北方的，並於東西南北中混雜著書立說，自成一系。他的那些學說，成為一種人生的調味品，給了芸芸眾生在熙熙攘攘的生活中些許安慰。他侃侃而談，覺得自己不是口是心非，而是中庸而為，漸漸通透，老於世故。

他遺憾自己的頓悟來得有點晚了，但是還不算太晚。一切似乎順理成章，只有不選擇逆流而行，順勢而為，名譽財源亦會滾滾而來。

經常，他生出了幻覺，覺得這一切太過美好，美好得不像是現實，不過是海市蜃樓，鏡中花、水中月。

他私下裡自我慰藉：半生漂泊，一生坎坷，這也是自己應得的，是對於前半生艱辛的補償吧？

可是，他竟然又生出了妄念，在得到了榮華富貴之後，還想要逝去的青春韶華。

吹滅蠟燭的一瞬間，他的頭髮復生，皺紋消融，腿腳從沉重變得靈動。上天真的眷顧著他，給了他返老還童的機會。而且，現有的名譽和財富，他依然攥在手中。

他跳躍著年輕的身體，走出自己京城的豪宅，想要炫耀式地訪友人看世界。不料，剛行至街道上，一群群奇裝異服包裹嚴密的白衛兵阻攔住了他，聲色俱厲地呵斥道：

「站住！出示你的家庭成分碼！」

他迷惑了，七十一歲的自己是穿越到了十七歲的自己的另一個時空了嗎？在這個時空中，他回到了從前，看似升級了版本，但一切人生條件的設定照舊。這意味著，他之前所有的經歷，要重來一遍。

（寄自加州 ）

，要重來一遍。（寄自加州）