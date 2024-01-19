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Fed官員預期第3季才降息：不確定因素太多 應謹慎行事

紅色蝴蝶結

蕭景紋（極短篇）

他憋著氣，透過蛙鏡看不清楚，只感覺到游泳池的水帶著藍色光澤，消毒水充斥的味道吸進鼻子裡。他的身體隨著浮力上浮，換氣時看到大學體育館旁的人群在嘻笑閒聊。穿著泳衣的大學生們青春洋溢，身體緊繃著，像雪一般明亮。

吸氣後，將頭沉入水裡，規律揮動著雙手並踢水向前往游去。他的身體鍛鍊精壯，雙鬢雖帶些灰白，對中年人來說，他的外表依舊好看，散發著成熟男人才有的魅力。

他固定每天離開實驗室後，到校園的體育館游泳。

那一年，他負責的實驗室終於推出了新款AI，能夠代替人類進行許多工作。幾年來卡在學術瓶頸，透過成功的AI產品，副教授的位子終於垂手可及，甚至有私人公司和他接洽，想把他挖角到矽谷

他不是不動心。只不過和前妻的離婚官司還沒落定，讓事業意氣風發的一年染上了灰塵，興致也無法高昂。

每個男人都會遭遇中年危機，他也不例外。婚姻不再滿足他，追逐著情慾的快感和高潮，卻無法抵達終點。一個又一個女人只是短暫的麻藥，醒來後還是一樣空虛。

游泳池的水再度將他淹沒，但聞到的不是漂白水的味道，而是像福馬林。

他再次抬頭，瞄到一件黑色泳裝裹著玲瓏嬌小的身軀。他認識那個女孩，是個研究生，身材姣好，在實驗室裡會有意無意地瞥著他。

他沉迷於這種曖昧的互動中，兩人也許會發生更進一步的關係。輕微的越界不傷大雅，只會讓枯燥的生活增添樂趣。

他心裡悸動著，游得更快了。過了一會兒，他突然雙腿抽筋，呼吸困難。他在水裡掙扎著求救，身旁的人卻無視他，自顧自聊天談笑，之前那個穿著黑泳衣的漂亮女孩也不見了。

缺氧讓他感到頭腦混亂和焦慮。突然間，一個紅色的影像浮現在眼前。那是一樣他再熟悉不過的東西——紅色的蝴蝶結，那是女兒從小戴在頭上的裝飾，襯托著比蘋果更美麗的面容。女兒開口笑著，緊緊抱著他。

他不再害怕了。一種溫暖的感覺包圍著他，直到他沉到泳池底部，一動也不動。

「這是什麼bug？為什麼每次把程式輸入，總會有這些符號出現？」工程師A喪氣地說。

「別氣餒，這是初步實驗。」工程師B安慰他。

「當年轟動全球的AI產品研發時也出現許多問題。現在不過是將AI的意識輸進人腦，應該不會太難吧。」

「你知道實驗對象是誰嗎？」

工程師B偷偷說出一個名字，讓他的夥伴大吃一驚。

「原來是他！」

「聽說他一生潦倒，發明的專利費都被雇用的大學拿走，婚姻破裂，晚年很淒慘。」

「因此他自願當實驗對象？」

「他生前立下目標，植入AI的意識以改變人類的思考，讓他們忘記所有悲傷，只有充滿快樂的念頭。」

「既然這樣，為什麼一直出現bug呢？我費力輸入情慾和快感，但它用力抗拒……」

「我也不明白，那個紅色符號到底是什麼？難道AI真的無法取代人類的意識，抹去最基本的情感嗎？」

兩個工程師辯論著。實驗室的遠處，有一個容器中充滿藍色的化學液體，裡面浸泡著一個腦袋，空氣中彷彿飄散著漂白水，不，福馬林的味道。

一根電線將容器連接到電腦上，AI使盡全力改變腦部內容，但卻徒勞無功。螢幕上的紅色符號微微閃爍，彷彿在微笑。（寄自加州

AI 加州 矽谷

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