圖∕林崇漢

墨子姓墨名翟（約西元前468至前376年），比同為春秋戰國時代的孔子晚八十多年，比孟子早九十多年，是當時著名的思想家、政治家、軍事家、及外交家。東周有春秋和戰國兩個時期，春秋時期從周平王（西元前770年）開始，「世風日下，禮崩樂壞」，演變成戰國時期的諸侯坐大，各自為政，互相攻伐，一直到秦統一中國。當時的中國如同近代的歐洲一樣，大國小國林立，國與國之間，來往緊密的結為聯盟，爭權奪地的成為世仇。

春秋戰國也是中國社會型態、思想意識變化最大的時期，人們都在思索富國強兵之道，於是各家思想如百花齊放，紛至沓來。當時的顯學是儒墨兩家，儒家以孔子為代表，墨學則始於墨子。墨子的思想以「兼愛」與「非攻」為核心，他的「兼愛」是無差別的愛，有別於儒家有遠近親疏的愛。他認為如果將「兼愛」思想推行到社會、國家，可實現天下太平的理想。

他的「非攻」是提倡和平，反對戰爭，認為戰爭是最大的惡，不僅交戰雙方死傷慘重，百姓也家破人亡，流離失所。他認為嚴密的防守，可阻止戰爭，「墨子救宋」的故事，是有名的例子：當時的魯班（又名公輸班，木匠祖師），給楚國造了雲梯，準備攻打宋國。墨子得知後立刻趕到楚國，勸魯班不要提供軍事設施助楚侵宋，魯班贊同他的思想，引薦他見楚王。墨子動之以情，訴之以義，都無法打動楚王的野心。

無奈之下，他對楚王說：「如果宋防守得當，楚雖兵強馬壯，也無法得勝。」楚王不服，召來魯班，墨子解下衣帶當城池，以竹片為器具，與魯班一攻一守，互相對陣。魯班攻城的方法一招又一招，墨子固守城池的方法也一套接一套，直到魯班用盡了所有攻城方法，墨子守城戰術仍未盡出。最後魯班放棄攻城，直視墨子說：「我有方法對付你，但我不說。」墨子回：「我知道。我也有方法對付你，也不說。」楚王問究竟，墨子說：「他是想殺我，認為殺了我，宋就守不住。豈知我早已派了學生禽滑釐，帶了三百子弟前往協助宋國。」楚王聞後放棄攻宋，避免了一場戰爭浩劫。

墨子是能知又能行的思想家，如果活在戰亂紛爭的現代，他知道俄羅斯 要攻打烏克蘭 ，一定會汲汲營營地穿梭於兩國之間，以他的辯才，說服雙方各退一步，和平共處。他甚至會去俄羅斯和烏克蘭兩國以兵棋推演的方式，說明這不是一場局部戰爭，而是牽連地緣政治，兩大強權陣營的對抗，將曠日費時，打到雙方民窮財盡，沒有贏家。

墨子九歲起就「學儒者之業，受孔子之術」。但沒幾年，就對孔學反感，認為其「禮繁而不悅，厚葬靡財而賤民」，應改為「化繁為簡，注重實用」。他以社會最底層民眾的利益出發，提出治國之道。墨子思想有別於儒家為君王權貴服務的「君臣」思想，深受當時平民百姓贊同。

如今流傳於世的《墨子》一書，《漢書．藝文誌》中收錄七十一篇，現僅存五十三篇，係由其弟子及學生在不同時期編篡而成。書中除「兼愛」「非攻」之外，提出的「尚賢」、「貴義」、「節用」、「非命」……等思想，都能啟迪人們向上的精神，開闊積極的人生觀。

他在〈尚賢〉篇中把人才看成政治的頭等大事，認為國家用人要「賢者在位，能者稱職」，只問能力，不論出身高低。他甚至主張直接從農工商等小民中選賢舉能，這種思想與儒家的「學而優則仕」相比，更符合公平原則。後世從平民中選出人才的科舉制度，甚至如今的公務員選拔制度，都是他這種思想的衍生。

他在〈非命〉篇中根本否定命運的存在，認為：「個人際遇不同不在命，而在力。賢良之人能富貴，貧寒之人受飢渴，皆是個人用力的結果」。此「非命」思想，反對儒家的「壽夭富貴，安危治亂，固有天命，不可損益」的命定思想。如今流傳於世的賭博、樂透、抽獎等，鼓勵好吃懶做、不勞而獲的活動，只會使人心向下沉淪，墨子如果活在現在，一定竭力反對。

他在〈節用〉篇中反對統治者的鋪張浪費，認為當權者所用都是百姓辛苦工作的血汗錢，高官厚祿一定會引起世人追求，久之會將國庫掏空，使國力日益衰弱。世界有窮國也有富國，不論貧富，都應該思考他去除奢侈浮華，避免貪污腐化的治國思想。

特別值得一提的是《墨子》書中的〈大取〉、〈小取〉兩篇，這兩篇說明了邏輯學中的大前提、小前提的關係，是中國最早涉及「邏輯學」的篇章。他舉了一個例子，可註解最近以色列與哈瑪斯 戰爭中的現象：「室有兩人，其一為盜。苟不知盜之所在，盡惡，其弱也！」翻譯成白話文：「一間醫院或難民營有幾千人，其中藏有哈瑪斯戰士，如果不知道哪些是哈瑪斯戰士，就用炸彈把人全炸死，表示志氣太弱了！」這幾句話含有「人道主義」的精神，說明：「即使是戰爭，也不能為消滅敵人，犧牲百姓。」批評以哈戰爭中，雙方對無辜平民的濫殺，違背了人道主義。

春秋戰國時期的墨家提出的治國之道，比當時的儒家思想流傳更廣，影響更大，但最終無以為繼。原因有二，其一是墨子是實行家，他一生都在各國奔走，推行他的思想，留下來的文字沒有像儒家那樣豐富。另一個原因是：他的思想非統治者所需，到漢武帝（公元前134年）採納董仲舒提出「罷黜百家，獨尊儒術」後，遂逐漸式微。

但墨子的思想不絕如縷，並沒有消滅，後世改朝換代時的紛亂中，像太平天國提出的「有飯同吃、有田同耕、有錢同使、無處不保暖，無處不均勻」，或近代馬克思的「人人為我，我為人人。各盡所能，各取所需」這些說法都有他思想的影子。

人類一直在進化，但人的本性歷經數千年都沒有改變，愛恨情仇在各年代以不同面貌呈現。當世界充滿愛的時候，就有和平和幸福，充滿恨的時候，是戰爭與痛苦。我退休後重讀古書，重新認識兩千多年前的墨子，對照他所處的春秋戰國時期各國的征戰，和目前還打得如火如荼的俄烏戰爭、以哈戰爭，覺得他書中提出的「兼愛」、「非攻」、「尚賢」、「非命」……等思想，歷久彌新，是中國文化的精髓，時至今日仍有價值。（寄自馬里蘭州）