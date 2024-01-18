陳光甫：國際間沒有「慈善事業」（下）

陳光甫在美國借錢時，胡適為我國駐美大使。胡雖受美國朝野敬重，但他對財經問題可是外行。於是貸款 歸陳光甫負責，有事要找羅斯福總統則是胡適的事。兩人合作密切，友誼亦日深。胡適曾把一首舊作小詩，寫在自己照片上，送給陳光甫，又做了很詳細的說明。

略有幾莖白髮，

心情已近中年。

做了過河卒子，

只能拚命向前。

二十七年（1938、10、31。在美京）

「陳光甫同我當時都在華盛頓為國家做點戰時工作，那是國家最危急的時期，故有「『過河卒子』的話。八年後，在三十五年（1946）的國民大會期中，我為人寫了一些單條頭幅。其中偶然寫了這四行小詩，後來共產黨 的文人就用『過河卒子』一句話，加上很離奇的解釋，做攻擊我的材料。這最後兩行詩句就成了最著名的句子了。」

對陳光甫來說，外交是客串，實業是本行。陳回國之後，雖然也曾參與政府工作，但他的重心還是在上海銀行運營上。但事與願違，抗戰甫停，內戰繼起。國民政府退出大陸後，陳也停止了在大陸的銀行業務，將香港 分行更名為「上海商業銀行」，在香港繼續經營銀行業務。1954年定居台灣，1965年上海商業銀行在台復業。1971年，陳光甫九十壽誕，祝壽來賓有副總統嚴家淦、總統府秘書長張群，和何應欽、葉公超等政要。1976年7月1日陳光甫逝世台北，有人說他這一生是「輝煌而又充滿遺憾」。

陳光甫完成白銀協定回國後，認為白銀協定僅足以救濟法幣一時之危急，其長久穩定之道，當在於政府對財政金融經濟三方面有一通盤之改進計畫。因以下列意見，條陳政府。

（一）繼續與美政府保持密切聯繫，以獲美國銀行及財政界之瞭解。

（二）獎勵生產事業，穩定物價，增加人民購買力，俾造成一健康之經濟環境。

（三）中央銀行加強辦理商業銀行再貼現。

（四）充裕市場資金，以減低利息。

（五）引導公民營銀行借款於生產事業。

國人皆知，國民政府之失去大陸，實非軍事，而根本在經濟。故國府遷台後，戮力經濟建設，尹仲容、李國鼎、孫運璿和趙耀東等人，先後接力奮起，把台灣推到「亞洲四小龍」首席。

（撰寫本文曾參考《陳光甫傳略》（張壽賢）、《陳光甫的一生》（姚崧齡），主要敘述文字則引自《陳光甫：一個商人的外交》）（下）