這兒即使是白晝也是模糊、昏暗，不宜人居的，像蘇聯北方的小鎮，讓我想馬上找個旅館泡熱水澡。

我披著風衣到了一處公園，卻發現這區域處於戰爭的封鎖狀態，居民各自研發出抓捕瓢蟲的方式，在夜間抓取發光的瓢蟲來吃，這時我意識到我以後也必須如此，捕食瓢蟲維生。

事實上，到處都是瓢蟲，根本不必費心尋找。其中一些掉了金藍的外殼，裡頭露出有如手錶機芯的精密機械，在作鐘擺運動。

我想起那個懷錶，那是妻藏在梳妝鏡下的寶貝。她讓我看過一次，但那只懷錶已經不在了。

第二天一早，我就被捕了，罪名是失去。

我跟著隊伍走向集中營，我們在這裡的食物是瓢蟲內臟，那是猶如鐵絲般纏繞的物質，口感很酸澀。然而一直吃這些東西不是辦法，過了幾個月，我們這些集中營裡的囚犯想到一個方法逃出這裡，那就是集體去辦結婚登記。大家先一對一對配好了（他們有些本來就是夫妻），最後只剩下我和另外一個女孩。

女孩留著短髮，身高很高，瞳仁泛著金藍色。放風時間，我問了一些她的事，她說她未來想當歌星，我開玩笑說你那麼漂亮一定可以，那我只能趁現在跟你多講話啦。天空陰陰的，我們走到操場等著領餐，在等湯時，她指著遠處一個男生，說他是她真正的未婚夫，若他們能逃出去，會立刻結婚。

那女子轉頭，看著我笑，此時我卻瞥見她說是未婚夫的男子，正被攙扶著朝向槍決場走去。

我知道，所有的失去其實都預示同一件事：荒謬的、戀愛的灼熱感。

槍聲大響。紛飛的瓢蟲從那男子胸口蜂擁而出，掩過行刑隊、操場、掩過人群、妻的梳妝鏡、寶貝懷錶、掩過失去，掩過一切。