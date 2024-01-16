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親愛的，你好啊

喬葉

隨著年齡增長，漸漸就覺出了心態的變化。比如上班路上，看見幾隻小麻雀在草坪上嘰嘰喳喳，會輕輕地跟牠們打聲招呼：麻雀，你好啊。

初春時節，社區裡大規模的玉簪碧綠鮮嫩，葉片上紋路分明，最是可愛。我就喊著它們的名字，問候它們：玉簪，你好啊。

一隻貓在我面前輕手輕腳地走，我也會說：貓咪，你好啊。

走路不小心，被椅子絆了一下，就會說：哎呀，椅子你怎麼啦？

很愛跟這些沉默的事物說話，像它們有生命似的。像它們能聽懂似的。

跟天上的雲彩都說過話的。

在外人看起來，估計我也像神經病似的。

可是，就是很想這麼說。覺得它們就是這麼可愛啊。

這算不算有些慈祥之心？

也不僅僅是慈祥，好像也是天真。

家裡種了些綠植，種類單調：綠蘿、發財樹、球蘭、吊蘭、水竹，也就這幾種。我每次給它們澆水也都要和它們說話：

你們好乖呀。長得真好看。

閒極無聊，也會給它們葉片擦灰——北京的塵土大。邊擦邊說：咱們洗洗臉，多乾淨啊。

得贈的鮮花，玫瑰居多：紅玫瑰、粉玫瑰和藍邊兒玫瑰。我在收到的第一時間裡就把它們紮成小把，倒吊在晾衣杆上。曬上七八天，摸一下花瓣們，嘩啦啦地響，這就是乾透了。再把它們插在大花瓶裡。此時雖然不再是水靈靈鮮嫩嫩的，卻也有了另一種美：歷經桑滄的美，有故事感的美，如同風韻猶存的美人，讓人疼惜。

而且，真的，她們很香的。是內斂的，沒有侵略性的，幽深的香。

我和她們說的話是：親愛的，你們好啊。

那一天，讀韓少功先生的《山南水北》——真是一本極有趣的書，是他在湖南鄉下過日子的劄記，貌似散淡，內裡卻大有深意。其中一節寫到草木的脾氣，說村裡人如此這般向他傳授經驗：「對瓜果的花蕾切不可指指點點，否則它們就會爛心。油菜結籽的時候，主人切不可輕言讚美豬油和茶油，否則油菜就會氣得空殼率大增。楠竹冒筍的時候，主人也切不可輕言破篾編席一類竹藝，否則竹筍一害怕，就會呆死過去。即使已經冒出泥土，也會黑心爛根。」

看到這裡，我越發覺得自己做得正確，很正確。

一切的一切，我愛的一切，你們好啊。（寄自北京）  

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