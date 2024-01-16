蘇菲派的旋轉修行儀式。（圖片提供∕張純瑛）

2007年初訪伊斯坦堡，漫步於千年古蹟林立的舊市區蘇丹阿魅，隔著一家花園餐廳的矮牆，看到數十公尺外的舞台上有一位身著白袍者不斷地翩然旋轉，那是我初次見到土耳其 馳名於世的旋轉修行者（Whirling Dervish）。

旋轉修行者如同陀螺般旋轉不停，常遭他國人士誤為是種「舞蹈」，其實是伊斯蘭教蘇菲派（Sufism）的一種宗教儀式。波斯詩人與神祕主義神學家魯米（Rumi, 1207-1273）在十三世紀創立蘇菲派，呼籲信徒們藉由捨棄財產與我執意識，遵守苦行戒律，達到性靈淨化，方能直接聆聽到來自真主的啟悟。他在土耳其的孔尼雅（Konya）去世後，兒子和信徒們成立梅夫拉維派（Mevlevi），修行者在祈禱、誦經和音樂聲中持續旋轉，進入和神交融無罣的空靈境界，因此得到「旋轉修行者」的別名。

二度重履土耳其，在以岩洞穴居著稱的古城卡帕多基亞，得以看到完整的旋轉修行儀式，自然與在餐廳牆外看到的舞台表演有截然不同的體會。

儀式在一座有數百年歷史的石造修道院內進行。一進又一進的拱門，頂著挑高的穹頂，氣勢崇偉幽邃。然而，不同於古老教堂和清真寺的精雕細繪，這座蘇菲修道院從巨柱、地面到牆壁，建材俱為灰白色的粗大石塊，上面了無裝飾，反映蘇菲教派要求生活簡約素樸的教規。吊燈光線黯淡，瀰漫著神祕清幽的氣氛。

百多名觀眾魚貫坐滿三面階梯後，肅靜無語，不知等待了多久，終於見到九名身披黑氅的修行者進入正方形的儀式場地。前三名修行者各持著鼓、琴和長笛。鼓手朗誦經文後，長笛手開始了一段頗長的獨奏，樂聲悠揚婉轉中透著蒼涼，迴盪在空曠高敞的穹頂下，像一位踽踽獨行的旅人縱目四顧，天蒼蒼地茫茫，不知歸向何方。就在聞者泫然欲泣之際，清脆明悅的琴聲加入，如萬道金光灑下，霎時化幽沉為高朗，破孤寂，見豐美。

及至鼓聲響起，節奏歷歷，三位司樂手唱起悠揚讚歌，感召著另一邊坐著的五位修行者起身，頗有左思《蜀都賦》：「潛龍蟠於沮澤，應鳴鼓而興雨」的態勢。

四位修行者脫去隱喻隔絕紅塵繁華的黑氅，露出一身白袍，象徵彼等對純淨的嚮往。雙手交叉於胸前，次第進入旋轉狀態。白袍底部是寬大的裙子，翻飛出一朵朵皎潔的花朵，交叉的手臂分開，朝上伸展，宛若花心冒出的花蕊，在風中輕搖款擺，試圖抖卻肉體的我執意識。有時一手朝天，一手指地，猶如將天啟傳向世間。他們以逆時鐘方向自轉，同時以逆時鐘方向繞著中心公轉，模擬太陽系的天體運行。第五位仍著玄氅的修行者是上了年紀的主祭司，鬚髮灰蒼，並不旋轉，而是面露沉思，緩緩踱步於四位旋轉者之間。奇妙的是，五人全都雙目緊閉，神思縹緲，卻不曾相撞，顯然有相當的感應與默契。

三分鐘後，修行者停止旋轉，緩步繞行，聆聽司樂者朗誦經文，誦罷，又開始旋轉。如此四度旋轉，每次歷時兩三分鐘，最久的一次長達六分鐘。最後，由主祭司朗聲祈禱，結束為時四十分鐘的儀式。

前來觀看旋轉儀式前，導遊警告我們儀式可能非常枯燥，重複單調的運行很容易令觀眾陷入昏睡，過去他曾見過有人鼾聲大作。可對我而言，無論是誦經、奏樂、讚歌或祝禱，雖然不明其意，俱為肅穆不失雋永的聲籟，神祕莫解卻引人肅然靜思。而自轉又公轉的白袍，如雲絮舒捲天際，海浪起伏岸邊，流露優雅清暢的動感。不僅是我，其他團員也都為蘇菲儀式的宗教美學悸動不已。

傳說蘇菲教的教主魯米，某日路過一家金鋪，金匠敲擊金箔的榔頭聲如同鼓聲，引發他不由自主地旋轉不止，在昏眩狀態下竟能感受到與真主前所未有的親近，狂喜泉湧。一旁的金匠也不能自禁地隨著旋轉。爾後，金匠散盡家財，成為魯米的追隨者。信徒必須經過一千零一日的修習，才能在公開儀式上進行旋轉敬拜。

透過歌唱、舞蹈等儀式與神靈直接交通的宗教，泛稱為薩滿教（Sama），世界各地皆有，不限於蘇菲教派。一位朋友曾經歷過這種感應。有一年參觀台灣原住民 賽夏族的矮人祭之娛靈儀式，他與在場眾人手挽著手，形成一個極大的圓圈，在單調重複的樂聲中不斷地緩慢移動。漸漸地，他進入微醺狀態，四周嘈雜彷彿遭到靜音，靈魂彷彿脫離肉體，如同雪花一般飄盪於空中，卻感受到難以言敘的喜悅與祥寧。想來蘇菲修行者的持續旋轉，正是達到類似的境界。

去過埃及的人，大多見過民族舞蹈Tanoura，舞者穿著華麗的彩色圓裙，持續旋轉出一團團艷麗的花簇，是純粹的世俗娛樂，而非宗教冥想。網上不少英文論述認為埃及的旋轉舞源於蘇菲派的旋轉儀式，我卻懷疑兩者的淵源皆始於中國史籍記載的「胡旋舞」（Sogdian Whirl）。

胡旋舞由中亞的粟特（Sogdiana，今天的烏茲別克、塔吉克斯坦與吉爾吉斯一帶）傳入中原。《舊唐書・西域傳》與《新唐書・西域傳》皆提到西域康居國（今撒馬爾罕與哈薩克 ）進獻胡旋女至長安。

史籍描述胡旋舞伎在鼓聲伴奏下「舞急轉如風」，鼓聲趨急，旋轉加速，滿場觀眾為之目眩神迷，亢奮不已，胡旋舞遂在長安風靡一時。粟特人安祿山身材肥胖，跳起胡旋舞卻身輕如燕。而豐滿的楊貴妃從安祿山處學得胡旋舞，身影亦曼妙如風，必然「長得君王帶笑看」。

白居易寫過〈胡旋女〉一詩：

胡旋女，胡旋女。心應弦，手應鼓。

弦鼓一聲雙袖舉。迴雪飄颻轉蓬舞。

左旋右轉不知疲，千匝萬周無已時。

人間物類無可比，奔車輪緩旋風遲。

曲終再拜謝天子，天子為之微啟齒。

……

詩中生動傳神地描寫了來自西域康居的胡旋舞伎，無盡的旋轉仍能保持婀娜舞姿，引發中原仿效風潮，甚至大臣與婦女亦熱中學習，楊貴妃與安祿山舞技最為其中翹楚，藉此博得玄宗寵信，因而國政大亂，導致日後的安史之變。此詩的副題為「戒近習也」，規諫明君萬勿縱容社會上的胡旋舞風氣。

將唐玄宗寵溺楊貴妃與安祿山歸咎於胡旋舞，未免挾帶著大漢沙文主義。沒有胡旋舞，也有霓裳羽衣曲和絲竹管絃，楊、安兩人真要蠱惑皇帝怠政，又豈缺奇技淫巧？

胡旋舞究竟起源於何時？在南北朝至隋唐的壁畫、岩畫與胡俑中，都可見到高加索人種的男性胡旋舞者。敦煌莫高窟第220石窟的唐代壁畫與寧夏鹽池唐墓出土的石像都呈現胡旋舞姿。無論是最初傳入中國的南北朝（西元五、六世紀），還是博得大唐天子歡心的西元八世紀，可以推論至少在西元五、六世紀中亞就有旋轉舞，遠早於魯米創立蘇菲派的十三世紀。隨後很可能隨著絲路朝西傳到小亞細亞的土耳其。我們在距離蘇菲教聖地孔尼雅九十四公里處，參觀了建立於1229年的絲路驛站Sultan Han，建築宏偉精緻，可以想見絲路物流與文化交換之盛。同一時代的魯米很可能對胡旋舞不陌生，所以聆聽到金匠的敲擊金箔聲而翩然起舞。