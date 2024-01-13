前兩天聽了三位朋友的Podcast，主題是「最難忘的一餐」，聽完後許多回憶也湧上心頭……首當其衝當然是和情人們吃過的第一餐或最後一餐，奇怪的是，這些竟已十分模糊了，有些情人甚至連名字都已遺忘！真正較難忘的反而是幾次和可能結婚對象的家人到餐廳吃飯，卻被對方家長嫌到爆的往事……我一邊驚訝著自己何以如此沒有長輩緣，一邊卻又忍不住失笑，彷彿當時那位可憐的女孩已成了另一個人，現在的我早已置身事外了。

接著，因不甘往事盡成灰，我繼續回想，突然，有個清晰無比的畫面躍出眼前，那是仍在照顧街貓時期的往事——當時正在哺乳的「花花」非常貪吃，除了乾糧，我也會給牠吃罐頭或較清淡的人類食物，有一次忽忽姊來，她帶了香噴噴的肉，老遠就聞到香味的貪吃花立即飛奔而至，將牠白嫩的短腿趴到忽忽姊腿上撒嬌，當然立刻得到了最大的一塊肉！

我和忽忽姊看著牠雙眼爍亮，深怕被搶走似地緊緊咬住肉，高興得口水都流出來了，卻不立刻大快朵頤，反而愣在原地許久沒有動彈，眼珠子骨轆轆地轉動，顯然正在考慮著什麼，陷入天貓交戰之中……我們四目相覷，領悟到牠可能是要將肉咬去給正在斷奶的小貓吃吧？面臨此一決定性瞬間，我們都屏息地看著牠，直至牠終於下定決心（那真是很痛的決心），邁著短腿，將那塊肉咬到小貓藏身處去了——當時我和忽忽姊忍不住歡呼出聲，幾乎要為母愛的偉大而跳起波浪舞！

緊接而來的還有另一次難忘的一餐，那是幼貓們集體染病時，「可可」不知從何處偷來一大塊港式臘肉，牠帥氣地咬住肉塊，從高牆上輕鬆躍下，將牠所能找到最美味的肉，放在奄奄一息的小貓面前，然而，牠們將可憐兮兮小臉撇向一旁，都已無法進食了……可可趴臥於側，露出了某種至今我仍無法忘懷的，難以言喻的表情，就連「小芝」趁隙將肉搶走，牠也沒理會。沒多久，小貓們都病逝了。

關於這兩餐的回憶，每個細節都歷歷在目，我仍然感受到劇烈衝擊，似乎有某一部分的我，至今仍待在那可眺望出海口的淡水河邊露台上，無法離開。儘管在餵食街貓途中車禍致死的忽忽姊，已過世十四年了，而我離開淡水也已經六年。

但我也想起最近甚囂塵上的動保與野保之爭，因為餵食流浪貓狗導致野生動物受到傷害，因此野生動物保護人士嘲諷「愛媽」或「愛爸」，其實根本就是「餵食癖」，意思很清楚，就是說我們罹患了一種「看見餵食貓狗吃飽喝足即感到心滿意足」的病——原來如此，或許是吧？試圖回想起一生中最難忘的一餐，滿腦子卻都是貓咪們吃飽的模樣。

然而事到如今，我已不知道哪邊才是正確的了，我只知道，每個人第一次向挨餓的流浪貓狗遞出便當上唯一的那塊肉，都是基於善念，只因若不如此則會良心不安。麻煩的是，沒有人事先想得到，這竟是一條不歸路，一旦有了第一次的餵食便不由得會繼續下去，如果半途放棄，即是棄養，每個人都是做到再也無法繼續下去為止，實際上餵食者都是某種程度的割肉飼虎，如果這是錯的，所有志工們早已付出代價。

我想像有一個世界，那裡的人看見挨餓的流浪貓狗都能視而不見，晚上也都能睡得安穩香甜，我不知道那個世界是否會比現在這個充滿矛盾與痛苦的世界更好。我不知道，但我很慶幸已離開那個行列，並祝福許多仍身在其中的朋友們。