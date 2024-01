123RF∕圖

那個人,好像一個流浪者,舉動有點怪異:席地而坐在草地上,一邊用手指握住一片草,慢慢地轉動,一邊嘴裡念念有詞。看起來像自顧自玩著一種遊戲,又像進行著一種奇特的祈禱儀式。

「那個人到底在做什麼?」我悄悄詢問女兒。當時,我和女兒正在散步。這是一處尚未建成的公園,隱藏在連綿不斷的橘園中,還部分保持著荒原原本的模樣,成為搬遷至此一直以來我的寶地。我喜愛自然本來的面貌遠勝過人工的雕琢,特別是日落遠山、星光未明時分,更是讓我流連忘返。

「四葉草魔法。」女兒告訴我。我知道這個來源於愛爾蘭的古老傳說:誰找到了有四瓣葉片的三葉草,誰就會收獲幸福:

One leaf for name,(一葉帶來榮譽)

One leaf for wealth,(一葉帶來財富)

One for a faithfully lover,(一葉帶來愛情)

One for glorious health,(一葉帶來健康)

All in this four-leafed clover.(四葉草啊!你擁有了這四種魔法)

但是,放眼望去,滿山遍野都是三葉草。「三葉草怎會有四瓣,找到了嗎?」我不由脫口而出。

「沒有。」不期望中,那個人回答,說的竟然還是中文。他抬起頭,齊肩長髮滑開,顯露出一張東方面孔,似曾相識。這個清秀的男孩子我見過的,他和我們居住在同一個小區。長髮飛揚和破洞牛仔褲是出於時髦而不是落魄。

起初注意到他是因為長髮,還因為他長著亞裔面孔卻混雜在一群非裔 孩子中間。剛搬遷到這個小區,第一次見到這男孩,他坐在公共綠地的長椅上,就那麼靜靜地坐著,耳朵戴著耳機,和一旁草坪上踢球、騎滑板車呼嘯成群的玩伴們顯得那麼格格不入。一瞥之下,一個詞從腦海中迸出:孤獨少年。他身上那一種沉靜的夾雜淡淡憂鬱的氣質不應該是那個年齡所擁有的。為什麼呢?我還沒來得及多想,轉眼就因忙碌忘記了。

此次偶遇,我才知道他姓馬,英文名字叫麥克,以及居住在黑人 家庭的原因:他不是被收養的漂泊來的留鳥,而是自願遷徙的候鳥,他來這裡讀高中,非裔人家是他生活的美國寄宿家庭。

「那麼,你是交換生?」我詢問道。我知道有些國際交流學生短期的異國讀書,他看起來不過十四、五歲,和傳統留學生 相比年齡還太小。

「不,我是留學生。」小馬回答,語氣引以為豪。當聽說他還是自費留學生,就讀於小區附近的私立高中,更是讓我驚異。這所私立中學收費不菲,即使是同城的中國人家也少有選擇,中國內的家長敢於一擲千金,非富即貴。

但是,非也,小馬只是普通的工薪階層,父母不惜賣房舉債送兒出國門,這寄予了他多大的厚望?也許因此成為他超越年齡的沉默憂鬱?問及讀書和生活,小馬統統以「還好」回答,畢竟他來美國還不到半年時間,一切都在適應中。

因為我稱呼男孩「小馬」,讓女兒一下子記住了他,念念不忘。女兒說他的樣子真的和小馬駒相似:瘦弱的個頭,修長的腿,走路還一跳一跳的,最特別的是,留了一頭馬鬃似的飄逸長髮。

之後,在小區路上見到小馬騎自行車上學放學,禮貌性地打招呼之餘還會聊上幾句。偶爾遇到中國傳統節日在家中包了粽子、下了湯圓,我會給小馬額外留一份,畢竟這個城市這個小區的中國人為數不多。只是,小馬寄宿家庭的黑人女主婦的態度不盡友好,目光莫名地警惕。可能是這種多子女的家庭收留國際學生目的只為額外的收入,難道說她懷疑我要爭搶?登門兩次之後,我只好作罷,讓小馬空閒來我家聊天。可能是有代溝和不善言辭,小馬很少來拜訪。

小馬無事不登門,登門就發生了大事故。

一個星期日早上,我還懶在床上,就聽到一陣陣急促的敲門聲。起初以為是送貨的,聽到鈴聲不休止我才不情願打開門。門口站著的卻是小馬,目光少有的焦急、無措而期待。他短袖襯衫裸露的雙臂上,布滿了扁平的紅疙瘩,成片成片的。

「怎麼回事?」我被突兀的情況驚嚇住了,再一看,他短褲下的雙腿也是同樣的慘狀。

「阿姨,你家有治療過敏的藥嗎?」小馬說可能是濕疹復發,有好幾天了,起初沒有在意,沒想到越來越癢。我趕緊翻箱倒櫃從家中搜羅出一些外用的藥劑,著急上火:孩子都是心中的寶,家長看到不知會心疼成什麼樣子。只因為獨自離家千萬里,所有一切他都必須自理。我建議他去看醫生,小馬卻說周末無法預約,而且他的寄宿家庭大人都出門了,無人陪同。

「如果還不好要去醫院,沒人我可以開車帶你去看急診。」叮囑中,我目送小馬離開。可是,當天晚上發生的一件事,讓我的熱情變得猶豫不決。

我撞見小馬在抽菸,還躲在公園的偏僻角落裡。因為追逐草叢中一隻長著白尾巴的小灰兔,我跟隨著蹦蹦跳跳的女兒闖入了荒蠻之地,一棵碩大的歪脖樹下,樹冠幾乎遮掩住了正躺著噴雲吐霧的小馬。看到是我和女兒,他慌忙掐滅,可是濃重的菸草味道還是不離不棄地瀰散。

「我過敏太難受,這樣會好一點。」他結結巴巴地解釋。而我的思緒還隨著四處飛揚的煙霧聯想:抽菸、上癮、無人管教、高中男孩、大麻、毒品……。那些所謂的過敏,會不會是因此所導致的?小馬胳膊上的疹子,已經凸起成為一個個膿包,大小不一,半透明狀,怵目驚心。

「麥克的病必須看醫生了。」我敲開鄰家屋門,面對那家女主人如常緊繃著的黑臉,我說服自己前去提醒,否則心中不安的人是我。

「已經看過了,沒什麼大不了的,是接觸毒藤過敏,過幾天就好了。」黑人主婦漫不經心。

毒藤?恍然大悟原來是三葉藤,傳說中的美國著名毒草,那個三片鋸齒狀的尖葉子,隱藏在公園深處的荒地上,英語裡一句話 "leaves of three, let them be."不就是老園丁口中的「三葉子,莫觸之」 嗎?

可是,我又迷惑了,三葉草和三葉藤,同樣的土壤生長,同樣的草本植物,乍看二者難以分清。把年幼的、無法自理、自我約束的孩子輸出遠離到無法企及的視線之外,家長不都是懷著三葉草、甚至是四葉草的美好願望,可誰會想到,同樣的氣候和土壤也會生長出三葉藤?

網路上搜索三葉藤,一個流行詞語「爬藤」自動跳出來,那是國人津津樂道的美國常春藤名校,此詞語的生成寄託了國人對於子女最深情的希冀。而我注意到:長春藤和三葉藤,是同一個「藤」字。(寄自加州)