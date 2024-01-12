疫病如同一場戰役，勝利時舉世騰歡、萬民同慶。杜甫在「安史之亂」後寫了一首詩〈聞官軍收河南河北〉：「白日放歌須縱酒，青春作伴好還鄉。即從巴峽穿巫峽，便下襄陽向洛陽。」欣喜若狂之情，溢乎言表。如今漫長的三年疫情 已告一段落，就到了束裝回鄉，和親朋好友一起喝啤酒、歡唱卡拉OK的時刻。

毅然決定返鄉重溫當年舊夢，這次隨身攜帶高畫素攝影手機、單眼反光照相機，將旅途上的點點滴滴，隨時隨地拍下照片影片，不勞手寫，當作一種「視訊日記」。不須等到回家，途中就盡數上傳，入雲進網。這麼一來，有圖為證，就「不容青史盡成灰」了。網上存照片，天涯若比鄰。

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今人不同於古人，返鄉不需要有「近鄉情更怯，不敢問來人」的情緒，因為在返鄉之前，從新聞、電話、簡訊、群組中，對故鄉的一切就已瞭若指掌，訊息很透明化。

這次疫情雖來勢洶洶，且曠日費時、勞民傷財，但由於世人警覺心強，加上醫療精進，故鄉親朋好友們雖「歷盡劫波」卻絕處逢生，依然健在無恙，可喜可賀。

古人劫後返鄉比較悲慘可憐，韋莊說：「未老莫還鄉，還鄉須斷腸。」李清照說：「物是人非事事休，欲語淚先流。」現代人疫後返鄉，已跳脫出了那樣的悲情。

非但如此，三年疫情還為這次返鄉之行的快樂，打下了堅強基礎。少年時代的同學朋友，如今無論就感情、瞭解、關懷，或人數、資訊、規模，都已達到史上最巔峰的局面。

主要原因，是在疫情風雨中，人們將孤單、懼怕的心情化為力量，心中更渴望友情支撐。拜現代科技之賜，人們「一機在手，萬事皆通」，散布在各地的大中小學同學，每個班級都有一兩位熱心同學費盡心思去把失聯多年的朋友們，都找出來，拉進網路群組裡。

尤有甚者，索性「一不做二不休」，定期奔走相告，召開小型視訊同學會，除了聊天，還每人輪流找生活題材，製作投影片，作專題報導。

當年有些懸而未決的疑問，答案還沒弄清楚就匆忙畢業了，大家各自分道揚鑣，正好藉此機會問個水落石出。例如高三時究竟是哪位同學惡作劇，把講台上老師坐的椅子鋸短了？

生活專題五花八門，例如：新冠疫苗是怎麼製造出來的？南斯拉夫現在分成哪幾個國家？鮮卑人如今都到哪裡去了？真是「聞道有先後，術業有專攻」，每件事的來龍去脈都有同學能談得津津有味、頭頭是道。

這次返鄉之行，等於是把疫情期間所建立的「虛擬」樓閣，轉化為「實體」架構。

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性子較急的同學朋友們，搶先一步做了返鄉的先頭部隊。他們上傳的照片，把故鄉的現狀和返鄉時可以預期的景況，勾畫出了一個基本輪廓。

朋友聚會的大合照裡，包括了來自三山五嶽的英雄好漢。

其中有第一波朋友，當年在留學移民浪潮中，堅守原鄉，後來成為開創台灣電子時代的先鋒。

還有些第二波朋友，多年前在海外完成學位之後，見好即收地急流勇退，是早期返鄉報國的歸國學人。後來部分各自創業成功，另一部分獻身科研、成為打造台灣護國神山的中堅。

照片中也有幾位第三波朋友，不久前才回國定居，他們在海外闖盪江湖多年，如今才封刀退隱、解甲歸田。

在這幾波朋友身邊，當然就是那些傳聞已久，他們當年朝思暮想、費了九牛二虎之力才追到的夢中情人。照片中彷彿看到了他們多年的默契、如今的幸福、當年愛與被愛的理由。

每一張返鄉照片裡，每人臉上，都在訴說著多年以來的心情故事、奮鬥歷程和曲折悱惻的往日情緣。

疫情之後再度相逢，使原本就難得的團圓場景顯得格外珍貴。離鄉多年的鄉愁、獨守寒窗的辛勞、闖蕩江湖的驚險、多少愛恨情仇的歲月，如今都被拋向九霄雲外，心中只剩下返鄉的喜悅、快樂、感恩。

返鄉的滋味，也包括故鄉的美味，從餐館的佳餚美饌，到街頭巷尾的夜市小吃，也出現在返鄉照片的組合集錦裡，為返鄉人帶來了許多「雖小卻很明確的幸福」。

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回憶就像一台攝影機，具備影像處理和剪輯功能，能將少年時代的畫面美化、去蕪存菁，只留下甜蜜溫馨、光輝燦爛的美妙片段。

從網上收到的返鄉親友合照，一眼望去，瞬間送進大腦裡迅速美化。這才發現：每人腦中都有一部高速多功能的人工智慧修圖處理器，比任何「美圖秀秀」更效率百倍，能化平凡為神奇，使返鄉照片都變成珍貴的藝術傑作。非但吸睛，並且催淚。

照片中的故人，看在離鄉人眼中，個個英俊美麗，臉上絲毫看不出任何歲月的痕跡。依然個個崢嶸頭角，像當年一樣雄姿英發、風流倜儻。望著一張張朋友們合照，只感覺「景美、人美、照片美」，每人臉上開心的燦爛笑容，比當年青澀秀氣的臉龐，更加親切可愛。

近日，這些返鄉照片在社群網站、手機群組中迅速傳開。其「網路聲量」直線攀升，已超越了原本領先的笑話趣聞、養生竅門、好康報報、人生哲理等話題。

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疫情之後，返鄉計畫需要以「逆時鐘」方向進行。我的返鄉第一站，是我的「第三故鄉」洛杉磯 。

海外新僑的「原鄉」是留學時的母校。常聽朋友說：「來美國這麼多年，心中最懷念的日子，卻總是剛來讀書那幾年。」原因很簡單，畢竟那是他們最早的「發跡」之地。

我雖早已離開洛城移居舊金山，卻一直把我的心遺留在洛杉磯，此外，也留下了在比佛利山 莊的住宅，當作一個永遠可以歸家的鄉園。

然而三年疫情，阻隔雲天，洛城雖不遙遠，卻不可及。幸好依靠網路科技，還能以遙控方式，居家處理洛杉磯的事務。然而，卻無法化解濃厚的鄉愁，也無法模擬或複製出那些溫馨甜蜜的回憶。

疫後返回洛城，遊蕩在洛城加大校園、比佛利山莊大街、聖塔莫尼卡海灘。往日的一幕幕畫面，就像經過「生成式AI技術」處理，全部在眼前原影原音重現。

當年所追的夢，多年來已經逐一實現。當年所築的巢，也眼看著幼鳥展翅高飛。如今回歸留學生涯的原鄉，當年的一切喜怒哀樂、悲歡離合，都在心中經歷了幾度澎湃，而終歸恢復了平靜。

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當年的離鄉，有其必要的理由。如今的返鄉，也有其必要的理由。

藉著返鄉照片和視訊日記，往事並非如煙，也不是只能回味，而是一部創意十足的影片，有最佳男女主角、男女配角、編劇、導演、剪輯、美術、音樂，在抒發詮釋著每個人的終身成就。

疫後返鄉的心情，證明了親情、友情，最終必能戰勝疫情、戰情，令世人領悟到世界上最真切的感動。（寄自加州）