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添飯

葉國居

小姪孫黏答答地，假日回老家與我形影不離。用餐時，他興沖沖地要幫我盛飯。哇，他才四歲，乍聽之下感動不已，塵封的回憶瞬間被敲醒。他顛起腳尖盛了一大碗，飯匙在碗緣修了又修，發出的聲響，彷若是一種遙遠的撫慰。

那是阿公還在時，每一頓飯都是我先盛好，再請他用餐。阿公坐定，眾人跟進。家裡人多，大人上桌食，小孩子則端至屋簷下坐在檻上吃，成群麻雀等著落地的飯粒覓食。一樣這個家，同樣的場景，五十年後起了質變，如同十年河東，十年河西。大人先盛好飯，請小孩先上桌，我依舊端著飯碗在屋簷下吃。唯一不改其志的是屋簷下的麻雀，好像牠們才有真正的文化傳承，依舊唧唧喳喳，眈眈向著碗口，伺機而動。小姪孫想法單純，他不知道我的食量是多是少，唯此舉讓人窩心，讓我重溫那遺落的一幕，美好的天倫。

遙想當年，祖孫間有默契，盛飯好手感，不嫌多也不嫌少。第一碗七分滿，第二碗飯就要憑感覺拿捏。看阿公胃口，也測其心情，通常這些元素會直接反映在食飯的節奏裡。設若餐桌上有喜歡或下飯的佳餚，竹筷頻頻起落，第二碗就要裝滿一些。又設若他是日心事重重，嚼起飯來索然無味，每嚼一口，陷落的面頰，就像捏皺的羊皮紙，明顯皺巴巴的，一雙眼睛像是垂落的鈕釦，這一頓飯必定減量。左手端碗，右手執匙，心中掂斤秤兩。猶清楚記得往事的細枝末節，阿公吃第一碗飯，經常會留下半口飯，接著就要我幫他盛第二碗，然後扒個精光。對於第一碗留下那半口飯，我未曾探究它，多年後竟長成疑團。

只要在家吃飯，為阿公盛飯像是責任在肩，無可旁貸。即便阿公去世，仍持續照三餐為他盛飯四十九天。一樣招呼他，阿公吃飯囉！不過已非七分滿，而是隆起一座山，滿滿地放在靈位前。我嘗想，設若阿公死後，真的回來用餐，老人家一定不習慣。我曾經作過一個夢，臨暗黃昏，他穿著一襲藍衫，走進食飯間，愣怔怔地在那碗飯前無法入手，怎麼就連個餘闕也不留，要如何放置菜餚呀！孰悉的七分滿隨人遠去，他連異議的機會都沒，最終愀然而去，一口也沒吃。我向母親提議，應該要七分滿，無奈習俗上拜飯就是要盛滿。前疑未解，又再覆蓋一層厚厚的塵灰。

人生就像家前茄苳溪水，奔流不復回。時間過了就過了，一如我對許多往事總是不求甚解。但偶見溪石青苔，又會猛然想起從前，小姪孫自告奮勇要為我盛飯，頃時往事如潮。年紀大了，雪泥鴻爪便在心中翻雲覆雨。乘時問老母親，拜飯為何要盛這滿。

「添飯添到滿，因為死人不用再添了！」母親像是百無禁忌，多年來心中的大霧頓時散了開來。

添飯，客家語，盛飯的意思。添，加也。拜飯那一碗，人死了，無以復加，於是滿滿的一碗。從前阿公那七分滿，留下半口，是還要再添加啦！老人家真是又智慧又有忌諱。現在每回小姪孫要幫我盛飯，我連忙囑咐他，千萬別盛得這麼滿。

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