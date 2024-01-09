美麗的落葉為秋天增色。（久彌．圖片提供）

落葉是非常華麗多姿的，不說走在林裡，就是坐在窗前看那三三兩兩飛過的悠揚，已足令人逸興遄飛；更別說山裡千林落葉漫天飛舞、滿眼蒼茫的氣勢了，那是一種難以言喻的震撼美。當看到門外階前滿是落葉，又覺「落葉階庭」滿詩意的。

掃落葉嗎？在我是兩難的。我雖覺得風清日朗時在外面掃落葉，可舒活筋骨兼欣賞秋光，是一件美事。但總又覺得它們就是秋光之所以美的主要原因，掃落葉，就等於掃除大自然賦與的秋色之美。其實明末王夫之的〈敗葉樓〉詩：「敗葉留不掃，鏦錚扣哀弦，蟲吟淒切外，秋色倍清喧。」連敗葉他都覺得能為秋天增色而留，早已為我說出不掃落葉的緣由了。

明朝書刻名家席啟寓稱他的藏書樓為「掃葉山房」，這樓名取得非常別致。我認為他以掃葉為山房題名，是要以有葉可掃來彰顯樓在山林中，不在市廛，而有迥出塵外的自得。他並不是真意在掃葉的，若真掃葉那反是敗興的事了。

在輞川別業，王維和好友裴迪都有詩詠〈宮槐陌〉。裴迪詩：「門前宮槐陌，是向欹湖道，秋來山雨多，落葉無人掃。」雖然以落葉無人掃，寫出山居秋天，山雨落葉的幽寂詩意，但因落葉無人掃，詩意也難免有些落寞感。王維的詩：「仄徑蔭宮槐，幽陰多綠苔，應門但迎掃，畏有山僧來。」王維大概比較拘謹，一想到山僧可能來訪，連綠苔都要掃，就更别說落葉了。我相信他是真會呼童去掃的，幸好他還沒看見，否則裴迪的詩意就被掃掉了。

其實王維不知道，山僧也許是不在乎落葉的。如明朝李夢陽的詩就說：「寺僻無人行，夜雨長秋草，山僧出迎客，落葉不曾掃。」山僧自己迎客都不掃了，還會怪罪別人嗎？