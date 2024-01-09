正月七日為人日，以七種菜為羹。——六朝《荊楚歲時記》

人日起源，傳說是漢東方朔《占書》，以正月初一為雞日，依次是狗、豬、羊、牛、馬順序排列，初七輪到人。所以稱人日。

學者都認為《占書》係偽作，此一順序後來加上八日「穀」，初九天公生及初十地生日，應該是宋朝後的泛宗教活動。之前都只是單純的護生六畜、祈福人類平安吧。

人日春草萌發，將其嫩芽採回煮粥食，據稱可以袪病強身。六朝的「七草」沒有明確記錄，推測為芹、薺、蔥、蒜、茴香、菠菜及堇菜。

唐時習俗演變成春日吃五辛盤，以餅捲五種有辛辣味之菜蔬，稱可避癘氣。五辛即蔥、蒜、韭、蕓薹（甘藍或白菜）及胡荽（香菜）。

日本 奈良時期新春吃「七種粥」由米、大麥、小麥、粟、黍、黃豆及紅豆七種穀物熬成。人日鏤金箔為人貼於屏風稱「人勝」。

平安時期七種粥與初春採野菜的習俗演變為七草粥。

據《源氏物語》等古籍，日本七草為「芹、薺、繁縷、佛之座（或稻槎菜）、御形（鼠麴）、菘（蕪）及蘿蔔。」雖說多少是受到六朝人日影響，但僅芹與薺相同。

芹是水芹，不同菜市的旱芹。鼠麴草、薺、蕪菁及蘿蔔現仍常見。

佛之座是唇形科植物，漢文稱寶蓋草，也有文獻改用菊科稻槎菜。

繁縷現代人雖少用，對古人並不陌生，《本草綱目》李時珍：「繁縷即鵝腸，下濕地極多。正月生苗葉大如指。細莖引蔓斷之中空有一縷如絲。作蔬甘脆，三月後漸老。」

江戶時期七草節已非常普遍，成為重要的五節供之一。

明治維新後日本全面改陽曆，七草是一月七日（人日）、桃花節是三月三日（上巳）、菖蒲節是五月五（端午 ）、七夕是七月七及九月九菊花節（重陽），都改成了陽曆。

日本七草節仍有吃七草粥傳統，超市有限定二日販售新鮮七草，傳統餐廳也推出僅提供二日七草粥套餐。

日本賣盒裝七草，上面會標示七種植物。煮粥還有一定儀式，前一天晚上七點，或當日早上六點開始，切菜時還要念念有詞。

白粥煮好後先將蕪菁及蘿蔔切薄片加入，略滾後將其他切碎的五草拌入略煮，煮太久嫩芽就不嫩了。

陰曆正月初七經過貓空，路邊販售旁邊菜園現採的鮮蔬，有連著嫩葉的小白蘿蔔，不知名的香菜，沒有比這個更真實正港的「春草」。

人日買下新蔬決定煮一鍋七草粥應「時」，原先已有為過年準備的薺菜與水芹，祕密武器是日本帶回來的「乾燥七草」袋。內含「芹、薺、鼠麴草、繁縷、仏座、蕪菁及蘿蔔。」一袋內有兩包，每包為三杯白粥之量。

先用一合米煮一砂鍋的白粥，切碎所有新鮮菜蔬，較粗硬的先下，細嫩的後加，拌煮略滾後加乾燥七草增添原味，因為還有新蔬嫩芽的脆美，煮出滿滿的春天氣息。

（本文摘自馬以工《食粥百味足》，日前由新經典文化出版）