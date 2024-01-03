童年的戰爭回憶（下）

你可能有過這樣的錯覺，以為居住在淪陷區裡的中國人，愛國心遠遜於大後方的中國人；實際上，你絕不能如此想當然地推論。我舉一例為證：到了1944年的抗戰末期，重慶的中華民國 政府喊出了「一寸山河一寸血，十萬青年十萬軍」，不到三天，從淪陷區徒步奔往大後方各招兵站的青年們超越萬人，我本人就是其中之一，晝伏夜行，穿越「三不管」（偽、日、國皆不管）地帶，來到大後方的招兵站，我因年幼，虛報年齡而被斥回。世人都以為，日本 人是被原子彈嚇破了膽而投降，實際上，淪陷區裡中國青年們的愛國行動，更是抗戰勝利的潛在力量。

1945年雙十國慶前夕，我和高一同班同學朱正安等計六人，去南京探訪一位涉世未深，因被喊「偽老師」而擲出粉筆，高喊「最後一課」的年輕毛老師，問迷津找前程。他無計可施，自己也在待業中，只能權充導遊，領我們逛馬路，經白下路、新街口，到挹江門，經過海軍司令部門口時，被一幅大大彩色看板吸引，七人仰看、默念：招考水兵，去英國訓練。我們躍躍欲試。哪理會毛老師的苦苦勸說，值日官接待了我們，毛老師說明來意，居然被善意拒絕了，說等兩年高中畢業了再考海軍官校不遲，投軍報國不急於一時。原來考期剛過，但看我們從戎心切，可接受補考，結果六人皆取，當下派車送我們去海軍醫院體檢，也及格了，毛老師只好說些勉勵和必須告知家長的話，和我們一一握手也分手了。當天我們被送去下關魚雷營入伍，三天後全部上了楚觀號軍艦（傳說曾是慈禧太后的座艦），一天一夜航程，到了江陰第三訓練營，開始了八個月的新兵訓練。

八個月的新兵訓練，日日夜夜和三八式步槍加插刺刀為伍。一個個「死老百姓」的習性，從個別教練、班教練、排教練，到真槍實彈打靶打野外，脫胎換骨成了真正的阿兵哥。營長戴戎光（1909-1971）宣布，新兵訓練期滿，將被送往青島中央海軍訓練團，接受美式一對一的海軍技能訓練。

1947年7月間技能訓練結束，便是艦訓，艦訓成績被認可的同一天，我們一一被派接艦，開始了真正軍中服役，也開始了真正面對戰爭；你死我活地，統統發生在我們自己國土上的戰爭。

至今2023年，我九十四歲，記憶中的戰爭和我分分合合，合合分分。對戰爭的認識是：相對不絕對，物性不人性，多變不不變，權宜不持久，現實不理想，虛偽不真實，骯髒不神聖，「天地為愁，草木悽悲」，所以，避免戰爭是上策，沒有戰爭是上上策。（下）