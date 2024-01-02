波伽利歌聲的神祕魔力（下）

波伽利唱片銷量迄今已超九千萬，具有經久不衰的魅力。（取自維基共享資源）

波伽利的演唱風靡全球，二十多年來熱度不減，可說是一個現象級的明星。他曾獲獎無數，在格萊美、金球獎、奧斯卡等各大音樂獎項上均有上乘表現。然而，並不是所有人對他都有積極的評價，在音樂界他是個頗具爭議的歌手，其中最刺耳的批評來自古典音樂評論人和歌劇 圈人士。

樹大招風，波伽利一方面受到狂熱的追捧，另一方面也被黑得很慘。「歌劇純粹主義者」（opera purists）認為他不是真正的古典音樂演唱家，而是徹頭徹尾的流行歌星。正像爵士樂 純粹主義者拒絕承認肯尼．基是真正的爵士樂手一樣，歌劇純粹主義者稱波伽利只是一個跨界的「Popera」（Pop Opera，流行歌劇）歌手。

這些批評者指出：波伽利缺乏長期嚴格的古典音樂訓練，基本沒有演唱全本歌劇的經驗和能力；他不具備一個偉大男高音應有的技巧或風格，音量太小，需要借助麥克風來擴大聲音。如若沒有電子設備的支持，他的聲音聽上去營養不良，單薄刺耳，總體上支撐不佳，就是個「話筒男高音」；他呼吸急促，節奏混亂，咬字不清，樂句處理過於隨意並缺乏深度；他的聲音缺少重量，缺乏黑暗的力量，歌聲雖然很美，但鮮有變化，平庸且藝術性不足。

毋庸諱言，從歌劇的角度講，波伽利的聲音確實缺乏帕華洛帝的雄渾共鳴和多明哥的戲劇力量，達不到可比肩二者的專業水準。儘管世界三大歌劇男高音都曾涉水民謠和民歌領域，但他們是從古典歌劇的世界跨界而來，波伽利則相反，他是從鋼琴酒吧唱情歌民謠開始，再走向歌劇舞台的，其歌劇上的造詣自然難與三巨頭匹敵。

有評論家將波伽利的爆紅視為一種社會而非音樂現象，認為這是人們對往日電影原聲帶時期優美旋律的懷舊之情。也有評論家將波伽利的成功歸因於唱片發行的功勞，「錄音幫了大忙。錄音可以潤色修改。」還有人乾脆認為波伽利完全是由資本方包裝出來的，他被看作一個能賺錢的「產業」（industry），受到經紀人、唱片公司和演唱會發起人精心地包裝和管理。更有一些人諷刺波伽利是僅憑眼盲的傳奇故事，而非真正以聲樂功底來吸引那些對古典音樂缺乏判斷力的粉絲。

然而，喜愛波伽利的聽眾並不在乎他技術上的缺陷，也不認可樂評家和歌劇迷關於他們缺乏判斷力的指斥。歌迷們坦承，波伽利確實不是技術上最好的歌劇嗓，但他歌聲中那種穿透靈魂的清冽以及天使般撫慰和治癒的力量，卻是極其罕見的天賦。在歌迷心中，波伽利無疑擁有世界上最動人的聲音。

波伽利的巨大成功著實令對他持有負面看法的評論家感到困惑，為什麼聲音條件和專業素養並不優越、甚至糟糕的波伽利，卻能專輯大賣，享譽世界，而許多天分甚高、唱功不俗的歌劇人，則拿著低薪，整日在劇院裡賣力地演唱卻仍然籍籍無名，這難道僅僅是運勢使然？

評論中當然也不乏對波伽利的正面評價。《華盛頓郵報》評論家Ken Ringle指出，波伽利比同齡時的帕華洛帝的聲音更年輕細膩，更具少年感，它帶著一種靈魂的純淨，在高音區絕對迷人。著名戲劇男高音Franco Corelli評論波伽利說：「他的聲音充滿悲情（pathos）—— 一種甜美而悲傷的聲音，真正打動了公眾。」《華爾街 日報》專欄作家Charles Passy稱，聽波伽利唱歌，就像打開了一瓶陳年紅酒：馥鬱、神祕，充滿了既甜蜜又憂傷的調性，他不像典型的歌劇男高音那樣虛張聲勢，而顯露出一種脆弱之美。

這些評論家都注意到波伽利歌聲中特有的「悲感」，而我認為它並不是西方美學中的「悲劇美」，更像是中國傳統美學的「哀而不傷」。演唱者內斂、澄淨略帶傷感的音色，引起了聽眾高貴和深邃的審美體驗，精神上有種受到滋養的舒緩和愉悅。不過，這種美學上的歸因似乎還無法構成對波伽利成功最具說服力的解釋。

波伽利唱片銷量迄今已超九千萬，到底是什麼造就了這位歌手經久不衰的魅力？是他那種易於引起宗教崇高感的抒情方式，還是他獨特的女性聽眾緣？從這些角度看好像都不能得出一個具有普遍共識的答案。

少數頗具洞察力的評論家意識到，波伽利持續火爆的現象表明，這位歌手具有某種與聽眾之間超出音樂的「隱密聯繫」（indefinable connection），而這是許多古典歌手所不具備的。波伽利自己也說：「藝術家和觀眾之間總是有一種非常隱密的聯繫，這是一種神奇的現象。」但這種「隱密聯繫」究竟是什麼，評論家們則語焉不詳，這或許正是他們沒有參透的關鍵所在。

《紐約時報》樂評家Bernard Holland在一篇波伽利音樂會觀後感中，先是直言不諱地批評了他的演唱技術，旋即又清醒地指出，這只是樂評人的觀點，而這種觀點在這場音樂會中並不奏效。波伽利的演唱迎來了聽眾長時間的熱烈歡呼。懷疑大眾審美、指責聽眾容易上當受騙，其實是站不住腳的。聽眾只會一時受騙，而波伽利的成功是相當持久的，一定有某種物質或形而上的東西，即某種超越音樂的稟賦，讓波伽利深入人心。

用「形而上的吸引力」（metaphysical appeal）來解釋波伽利持久的魅力，令人豁然開朗。專業評論的失效、歌劇同行的不解、聽眾的心醉神迷，皆說明波伽利的走紅是無法單用專業標準來評判的。聽其歌，那種能引發宗教感的聖潔空靈、謙謙君子的博大深沉、充滿悲情與撫慰的寧靜致遠，都使我們獲得了一種無法描述的形而上的愉悅。我們在他的高音中翔遠，在低音中酣醉，忘卻了現實的煩惱，進入了聲音的烏托邦。

一個歌手的偉大，並不完全來自技術上的至臻至純，如果一個聲音從技術角度來看是完美的，卻不能打動聽眾，它就不能被稱為「偉大」，因為它缺少作為藝術最有價值的一面——感性的力量。波伽利歌聲中懾人心魄的魔力，那種觸及靈魂的「不可思議」的東西，是技術至上主義者不得其解且無法企及的。