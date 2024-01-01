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養竹

陳煌
（陳煌．圖片提供）
（陳煌．圖片提供）

有人送我一株竹。

一株，細細，長長，柔柔的一株竹。

像疾風一點就會連根拔起一樣，細細，長長，柔柔的一株竹。

「是爬山時找到的。」

它，來自山野，可能是在山裡的一叢竹林邊的草叢，到了主人手裡時有一株也是細細、長長、柔柔枝葉的燈籠花，和數株凌亂的鬚根纏在一起，看起來枝葉也很參差，相互纏結，很有野性的幼竹，少了原先土層的保護，鬚根裸露欲乾，枝葉皆弱不禁風的模樣。

我從窗台找來一只玻璃盤，舊盤舊物，原先做什麼用途，或來自哪器物，已無法追憶，不過，覆上土，澆點水，無損於將竹種在上面的浪漫。

好似清風就來了，在窗台一角徘徊不去。

尚未伸展的捲折一二竹葉，獨自被柔柔長長細細的枝幹撐起來，然後高高彎彎地彎成一句清雅小詩，風中不斷輕輕晃身，吟哦。

與窗台上的其他數盆盆栽比較起來，這清雅小詩句其實還帶有一點點山荒野性的意象，更具多方來風的誦詠舞台，而我切心地寄盼它接下來能適應淺碟水土的城市生活。

其實，我也開始私下擔心了，山野成性的竹，未經馴化，日後這淺碟薄盤又豈能容納它的狂野？

「種竹，用這麼淺的碟盤，能活嗎？」說話的是我老婆。

秋日的清風輕輕在窗台吟哦，徘徊，我將竹暫時移至室內窗台邊的櫃子上，那裡有白色透光紗窗窗簾，日光正好。

沒種過竹，但很喜歡。

歲月，也多了一些簡單的詩情畫意。

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