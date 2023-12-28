很慶幸，2019年我們去香港 的時候，街景如畫，天高雲清。 如今就想將那年的故事不施雕琢地娓娓道來。

那日，我一夢醒來、順手撩開印花窗簾的一角向外望去，無法看見天空，只見那對面窗對著我、我對著窗，如同天井裡的匣盒子。

我以為這是一處浪漫的香港住店，後來一位在香港居住過多年的朋友告訴我，這裡是全香港最亂的重慶大廈，港片中的黑社會都在這裡拍的！我哪裡知道？網上訂酒店的時候沒人提醒過我呀。

回頭再看看自己的房間，以及沉睡中的女兒美麗的臉，心中甚是感慨。房間大約只有十平方米，一張床，床尾上方有個架子，上面擺個保險 箱。我和女兒把化妝洗漱袋擺在上面。什麼電視機、衣櫥、化妝檯通通只在我的想像裡。

從外推開房門，只有一米見方的空地供我們活動。所謂活動，便是可以一人原地轉個身，門推得開，身體蹲得下、手拉箱往床底下一推，床右面的浴室門向裡推得開，如此而已。廁所裡面的洗手池低得讓我懶得彎腰，蹲下即可。水龍頭年久失修，啪嗒啪嗒地滴水。shower是有的，可噴頭蓋舊得快掉下來，噴出的水稀疏可數。馬桶蓋上的水珠滴滴答答地流到地上，巴掌大的鏡子上有幾層水霧，有種霧裡看花的感覺。

當然，空調是必不可少的，即使臨時住在這鴿子籠裡面，我也願聽一晚隆隆的舊空調聲音，那聲音猶如一縷縷清風拂面而來，像敘述那久遠的故事……「如果有人彈一曲悠揚的〈藍色多瑙河〉鋼琴曲就好了。」我說。女兒笑我，她用英文回答：「媽媽，你就是在做白日夢。」我就像一隻被關在籠子裡的鴿子般，幻想著飛翔。

當初本計畫跟團旅行，女兒卻說不想跟團，嫌不自由。所以沒有提早預訂酒店，臨時在網上訂了此旅店。沒想到這旅店竟如此奇葩！

我們鑽進熙熙攘攘的建築樓裡，掠過各種各樣民族的面孔，或叫或喊或扛或推、或神情疲勞、或眼神恍惚。上樓的電梯口排滿了等待住宿的各色人群，皆面色勞頓，恍惚狐疑。一眼望去，四周被小商小販圍了個水洩不通，咖哩飯味、熱帶水果味、夾雜著濃濃的海鮮氣息，一同襲來。我儼然成為繁華都市裡被包裹的一顆水珠，此時此刻已是汗流浹背了。一出大廈道口便是繁華街區，這個被一步之遙的美麗世界擠壓的重慶大廈，實際上被商家充分利用到極致，這才是香港的真實畫面。我為自己能置身於真實香港之中慶幸片刻，雖然有些後怕。朋友說這裡是香港的亂世，那我們就是「亂世佳人」了。

入住那日，我們隨人群魚貫而入，坐上顫抖的電梯直上，然後被一位黑矮的孟加拉人帶進了一間屋子（office）。就如同電影情節一般。「你們從美國來的，給你倆一個大房間，六百港幣一晚可以嗎？」那位又矮又黑的東南亞 女人溫和地仰著臉問我。原本訂好的房間一下子漲了三百港幣，但悶熱的環境讓我只想快些結束這一切，對於商家的無理懶得爭辯，就拿了鑰匙去打開那所謂的「大房間」。打開門的一瞬間，就發覺得被上帝開了個玩笑。哈哈，大房間呀！

然後我開始檢討自己，在美國好日子過慣了、大房子住慣了，如今該體驗一下香港人的生活狀態。看著這鴿子窩，我對女兒說：「我們整天都在外面跑，就是晚上睡個覺而已。也有洗澡的，你就假裝我們住在大酒店裡吧！」女兒大笑地說：「媽媽，你傻得可愛呀！」

天亮的時候，各路女人華麗出場，以最美的姿態和欣喜之情將自己投入香港的繁華世界。街區車水馬龍，人們都乾淨俐落地將自己置於世間，遊人與本地人以輕快的步伐交錯著，世界充滿活力。

這就是我送給女兒的畢業禮物——做一回亂世佳人。（寄自華盛頓州）