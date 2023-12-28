吳孟芸∕圖

「大衛對我又說那樣的話，實在是忍無可忍！能不能幫我換個其他的病人？」

珍妮走進護理站後直抱怨，一屁股坐在椅子上，搖搖頭無奈地嘆了口氣。

「好。」我拿起值班表，迅速地回應道，「今天我決定去會會他。」

作為主管護士，我已經不知道聽過多少回有關大衛的投訴了。他曾拍著大腿讓一位護士坐在他的腿上；當另一個護士單獨和他相處時，他揶揄說兩人可以在一起做點什麼；他還對珍妮講他的那東西恐怕對她而言太大了一點兒……。

對於大衛的有恃無恐，護士們多半「不和他一般見識」。同事們之所以對他一忍再忍，還要從他入院的第一天說起。

「自從大衛有病失去工作後，妻子就離開了他。那條和他相依為命的狗最近也死了，他現在一個人住。他不僅有糖尿病、腎病等疾病，再加上超重，只能依賴輪椅生活。前幾天他說想自殺。」醫院的主任在大衛入院的第一天就神祕兮兮地召集大家開了個會，又小心翼翼地強調說，「他如果又提起自殺的念頭，一定要按流程篩查，問他過去幾周是否一直有自殺的想法，是否有具體的方案，是否採取過什麼行動……」

在加拿大 ，對於有自殺傾向的病人的篩查流程，護士們早已熟稔於心。醫院的一切都有自己的流程。比如，多少身高體重的病人需要多少卡路里的熱量；哪些有摔倒危險的病人需要安置在輪椅或病床上；什麼樣類型的病人住院時長應該是三周還是三個月……彷彿按著流程，一切都可以萬事大吉、萬無一失。

醫院同仁們每天都提防著，可是大衛再也沒有提起過自殺的事，卻似乎開始熱衷於女人來。

一個男人如果還對女人感興趣，那就並沒有到生無可戀的地步。「還有那麼多的欲望，也不見得是壞事。」大家調侃地說。

「大衛，你好啊！我是蕭雯，你今天的護士。」當我第一次微笑著和大衛打招呼時，他正坐在輪椅上，靠著落地窗望著窗外發呆。

他的塊頭很大，臃腫的身子滿滿地塞在輪椅裡，肩膀耷拉著。當他緩慢地轉過頭時，我發現在他有些膨脹的身軀之上的，卻是一張稱得上好看的臉龐。

他粗黑的眉頭微蹙著，神色似乎可以和窗外晚秋的蕭瑟融為一體，在暗淡中盡顯茫然。

他向我不置可否地點點頭，大而深的雙眼裡滿是空洞，彷彿沒有任何靈魂正遊蕩在那一方空洞的深處。

當我一邊寒暄一邊站在他身旁測量血壓的間隙，他望著我，突然伸出雙手輕輕掐在了我的腰上，目光還是那麼迷惘地直視著我的腹部。「我喜歡你這樣的細腰。」他的語氣低沉緩慢而又機械，像是在自言自語裡試圖喚醒什麼記憶似的。他的眉頭間彷彿鎖著很多的疑問，眼神裡有種溺水之人將要下沉前竭力向上的痛苦掙扎。

「大衛，我很尊重你，也希望你能尊重我。」我一動不動，輕聲而嚴肅地看著他說。

「好吧。」他眼睛裡閃動了一下，垂下了雙臂和腦袋。

從那以後，大衛再也沒有對我做出任何不禮貌的舉動，但我卻始終也沒能走進他的內心。

有一天，他和同屋的病友從樓頂的花園回來，當病友興致勃勃地感嘆室外空氣的清新和陽光的明媚時，大衛坐在一旁，依舊有些呆滯地一言不發。

「大衛，你覺得花園怎麼樣？」 我關注著他問道。「對我而言，都一樣。」他雙眼直盯著腳下一動不動地說。

「我記得你喜歡養狗。」我試著進一步和他找些話題。「牠死了」。他還是那麼呆呆地看著地面，彷彿能夠那麼盯出一個洞來，讓自己可以陷進去。

「你有沒有想過再養一隻？」 我輕輕拍了拍他的肩膀，耳朵卻像天線般豎著，以期探聽出他那深洞裡任何生機的氣息。「他們說可能會再給我一隻。」他深深地吐了一口氣，聲音逐漸小下去，像隱藏到了一片霧靄裡。

第二天我查房的時候沒有看到大衛。「他又去樓頂了。」同屋的病人告訴我。「一個人？」我一邊急急地問，一邊開始小跑了起來。「他自己——」病人的回答混在我耳旁的風裡，從身後傳來。

當我上氣不接下氣地到了樓頂，看見大衛正搖著輪椅準備回來。掃視了一下四周，只見花園的邊緣都豎著三、四米高的玻璃圍牆，我長舒了口氣。「快到給你測血糖的時間了。」我故作輕鬆地說。

當我在推他下一段緩坡，正擔心他體重過沉而無法控制速度時，他半壓下手煞，「這樣輕鬆些。」 他扭頭對有點緊張的我說。陽光下，我第一次看到了他的笑容，有著孩子般的小小得意。

醫院裡的工作總是很繁忙，每個人都在履行著自己的職責，完成不同的流程。好幾次我想找個機會和大衛聊一聊，但頻繁的新入院病人使我沒有什麼空閒的時間。每當我匆忙走過他的病房時，常看到他沉默的背影獨自一人坐在窗前的輪椅上。

大衛曾告訴我，當初他一個人獨自從南美洲移民 加拿大，每天除了埋頭工作好支付各種帳單之外，身旁沒有什麼朋友。

「你出院後有什麼打算？」我問他，「回到我的公寓，一個人。」在悠悠的語氣裡，他彷彿又落入到他的那個黑洞裡，那個繁華都市裡難以察覺的荒蕪之地。

大衛終於出院了，醫院同事也都鬆了一口氣。他安全地離開了醫院，沒有任何事故，似乎大家也都安全了。一切都按部就班地行進著，醫院在日夜輪轉的流程裡安然無事。

「你知道嗎？大衛死了。」在大衛出院後的一周，同事悄悄地告訴我。「 怎麼死的？」大家面面相覷，搖了搖頭。

我彷彿又看到了大衛那雙惘然若失的眼睛，他們化為一個個的黑洞，在醫院裡、社區中、在都市一棟一棟的樓宇間，大張著，無聲無息……。（寄自加拿大）