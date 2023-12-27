夜市的小夥子在熱氣蒸騰裡，捏著竹籤取出一支黝黑的東西。刷了刷醬汁、酷酷地灑了花生粉和香菜，伸手遞了過來。乍聽之下這小販賣的東西有點耳熟，但不是你想像的台灣豬血糕。這東西和它有點相似，我得從一條美麗的河流說起。

整治過的內爾恩河（río Nervión），河水清澈得已能見到魚群，天氣好時還有色彩鮮豔的獨木舟。大河發源於附近同名山脈，行經數十公里，朝著北西方向流入大西洋。分布於兩旁大大小小的城鎮，如今統稱大畢爾包市。它屬於西班牙巴斯克自治區，著名的古根漢博物館 就坐落於此。

沿河的舊城區隨處都是上了百年的花崗石建築，有教堂、市政廳、歌劇 院、魚市場、廣場迴廊等等，徜徉在這保存完整的古蹟和文明之中，讓人發思古之幽情。然而最吸引人的還是林立的小商家、小酒館，縱橫的街道處處是隱藏版的特色小吃。老爸飛來和我們短住的那段時間，我們經常在那附近探古尋幽，鄰居說他成天背著相機出入，還真像個日本觀光 客。

那是個肉腸專門店，古樸的原木吧台前散發著誘人的香氣。這兒最有名的豬血米腸糕morcilla，大小比手腕稍細些。切成厚片、沾上麵粉煎至金黃，置於長型小碟。外酥內軟的烏黑腸衣，裹著點點松子與飯粒，軟綿綿、油漬漬，帶著一股洋蔥甜味，恰到好處的分量，也不至於太油膩。南歐有許多地區也有這類豬血腸，材料總離不開腸衣、豬血、米粒、洋蔥、松子、麵包屑與辛香料等。每個國家的叫法和配方各有不同。mor這個字首，在拉丁文裡是烏黑的意思。

那是一個仲夏的午後，遊人穿梭如織。突然間，匆匆的街上氣氛變得有些詭異。我們不巧遇上了巴斯克獨立分子抗議鬧事，那可不是小鼻小眼鬧著玩的，年輕蒙面的抗議分子手腳俐落地朝警方投擲石塊、燃燒垃圾和廢棄輪胎，燒得烽火四起、烏煙瘴氣。全副武裝、手持盾牌的特種警察也不甘示弱，發射橡皮子彈還擊。那場面任誰看了都會心驚肉跳。

我們正猶豫不定要不要衝過廣場、跨過石拱橋時，忽然有個身著黑衣的警官看見我們，接著不可思議的事發生了——槍林彈雨中他威風凜凜大步走向中央，狠命吹了哨子，大個子的他高舉雙手像是指揮交通般，示意雙方暫時停火。兩邊人馬都好奇地停了下來，想看他玩什麼把戲。只見那警官帥氣地一側身，瀟灑地朝我們做了個快速通過的手勢。然後我們就像是東方使節團的官員，在眾目睽睽下往前邁開大步。老爸經過那警官時特別向他行了軍禮，兩人居然還握了握手。

短短幾分鐘的安靜，我們過了橋之後，身後立即又迸發出一陣陣吶喊。「去你媽的morcilla！」然後是玻璃瓶、石塊亂飛，雙方隨即又展開劈里啪啦的戰鬥。原來morcilla這個詞在西語裡還有一層藐視、鄙夷的用法。老爸和我看著這些率直浪漫的西班牙人，不禁莞爾地笑了。