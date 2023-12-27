從皮艇上拍西雅圖聯合湖。（潘莉．圖片提供）

跟女兒去遊湖，看著波光粼粼的湖水，她總說：「媽媽，我們划皮艇（Kayaking）吧。」而我總是找出各種理由搪塞。我不敢，弱不禁風的小小皮艇在一望無際的湖面上漂蕩，讓我生畏。

女兒一上大學就和幾個同學到太浩湖（Lake Tahoe）划皮艇。她打來電話，興高采烈地描述如何有趣，最後說：「媽，我一定要帶你去划皮艇，在湖裡漂蕩的感覺美妙極了。」

女兒每每做有趣的事、看美麗的景，都會第一時間打電話與我分享她的快樂，然後說：「我以後帶你去。」我感到暖心，同時也感慨，以前總是「我帶她」，現在倒過來，是「她帶我」，女兒長成大人了，我開始變老。

去年七月，我和女兒到西雅圖 ，那裡處處都有美麗的湖泊。女兒說：「我們到湖裡去划皮艇吧，我要你體會一下划皮艇的樂趣。」我開始找藉口：「如果皮艇半途漏氣了怎麼辦？」女兒說：「漏氣了有救生衣。不管怎樣，媽，這次你是躲不掉的。」看她堅定的樣子，也不想辜負她的好意，我說：「好吧。我們先到一個風平浪靜的小湖裡試試吧。」

那天我們坐在西雅圖市中心一家餐館午餐，俯瞰大樓對面的聯合湖（Lake Union），寬廣的藍色湖水光滑如綢緞，波光粼粼，白帆點點。女兒問：「你覺得這個湖怎麼樣？」我說：「非常漂亮，我很喜歡。」她狡狤地眨眨美麗的大眼睛，說：「等一下我們就在這個湖裡划皮艇。」「什麼？這麼大的湖！不是說先到一個小湖去嗎？」「你能行的。我們會穿救生衣，很安全。」女兒安撫我，為我加油。總不能在女兒面前畏縮不前吧，我只好硬著頭皮上。

女兒借來的皮划艇，折疊著只有一個手提箱那麼大，躺在後車廂裡。我們換上拖鞋，拎著這包東西走向聯合湖。這麼小小的玩意兒將帶我們去湖裡，我心裡直打鼓。

來到碼頭區，碼頭甲板上有曬日光浴的人，有跳下爬上游泳的人。女兒用氣泵給皮艇打氣，那似乾海帶的皮艇很快鼓脹成型，變成俏生生的黃色小舟。我把兩隻灰色皮椅吹足氣，夾在皮艇兩端。女兒又俐落地將八節塑膠棒拚成兩只槳。我們穿上紅色救生衣，把皮艇放到水中。一切就緒，該上船了。

「你坐前面，還是後面？」女兒問。

「你領頭，我坐後面。」我說。

「請您先上船吧。」女兒右臂划出邀請的姿勢，然後食指和拇指夾著下巴，眨眼看著我。哼，小傢伙等著看老媽的笑話呢。

皮艇落在甲板下面，有兩三英尺的距離，從岸上輕易地走上皮艇是不可能了。看著像浮萍一樣輕飄飄的小艇，我膽怯，心跳加快。我想從甲板上跳入皮艇，可是如果不能落在艇正中，它會失衡翻倒，我就成了落湯雞；我想坐在甲板上滑入皮艇，可又看不到它的位置。我原地打轉，不知如何是好。女兒已樂不可支地拍手大笑了，湖邊日光浴的人和游泳的人也在看著我吧。現在打退堂鼓太晚了。最後我背朝水，面朝甲板，用雙臂撐在甲板上，探出一隻腳踩到艇底，又探出另一隻，等兩隻腳同時站穩時，翻身正好落坐到後椅裡，竟然沒有翻船！女兒幸災樂禍的笑容變成驚訝：「精彩！我第一次上艇時，就成了落湯雞。」

我抓緊鐵錨固定皮艇，女兒輕輕鬆鬆地跳落到前椅處。我們同時用槳推離甲板，駕著小皮艇，向湖中間划去，離岸越來越遠。我急忙說：「我第一次划皮艇，我們不要離岸太遠了。」心想如果翻船了，我們可以游上岸。女兒痛快地答應了。

我們沿岸行進，經過一艘艘岸邊停泊的五顏六色船隻。剛才在高樓上看到的光滑如綢緞的湖水，現在深藍的波浪如遙遠起伏的群山，只是它不是靜止的，而是在不停地晃動。當有其他船隻靠近時，波浪增大。小艇隨波起伏，像搖籃一樣晃動。女兒說：「媽，舒服吧？」「嗯，還好。」口裡這麼說，其實我看著滾滾而來的閃亮波濤心裡發慌，只是目視前方，不停地划槳，無暇享受。

一艘大輪船啟動，慢速前進，使湖水浪頭突然升高，我們的小艇顛簸不停，蕩上浪頭，又蕩下浪底，好像在蕩秋千，又好像在坐蹺蹺板。我的心緊張得怦怦跳。女兒指向湖心，說：「我們只能划到湖中心，繞開大輪船了。」

我想起第一次騎馬時嚮導說的話。女兒初中畢業的那個周末，老公和我帶女兒去騎馬。我們坐在高大的馬上，走上平緩卻曲曲折折的山道。老公和女兒的馬都很安分，偶爾停下來吃路邊的草，只有我的馬時不時離開小路跑下坡找食物，我慌張地喊嚮導來幫忙。原來嚮導故意為我安排了一匹調皮的馬，她說：「我之所以把這匹馬安排給你，是因為，一般來說，一個家庭裡最專橫的是媽媽。」（我心裡嘀咕著，可惜我家最不專橫的就是我）。接著她說：「不要怕，拉緊韁繩發號施令，馬就聽你的話，否則馬就欺負你。你要駕馭馬！」

此時船是馬，槳是韁繩，沒有退縮，只有果斷地向前。我說：「好嘍！」我們一起奮力加速划槳，讓船保持在一條斜直線，朝湖中心划去，划出了顛簸的浪潮，又進入平穩的水面區域。從我們身邊經過的遊艇越來越少，船上人群的談笑聲漸漸遠去。

「媽，回頭看。」

我回頭。城市的高樓大廈遠去，岸邊的人影模糊，甲板邊的涼亭縮小成盒子。湖水一平如鏡，四周靜悄悄地沒有一條船。不知不覺間，我們已到達湖的中央。曾以為最危險的地方卻是最安全。

我學著女兒，仰面躺在皮艇，看藍天上的白雲悠悠地漂蕩，聽水波輕拍小艇，手指撥弄涼涼的湖水。我們在水中蕩漾。剛才我還站在樓上陽台羨慕湖裡的船和船上的人，如今「看風景的人在樓上看我」。我對女兒說：「謝謝你，謝謝你帶我做了一件我不敢做的事。」「不用謝啦。我還要帶你去很多地方。」儘管帶著太陽眼鏡，我也能感覺到茶色鏡片後女兒眼睛裡裝滿了自豪和溫暖。

返航時，我有了划艇的經驗和自信，我們以湖邊涼亭為目標，幾乎一路直線地順風而下，很快到了岸。女兒拉錨固艇，讓我先上甲板。我雙手按在甲板上，以打網球保持的臂力撐起身體，還算體面地爬上甲板。然後我拉住皮艇的一條繩索，皮艇因不能固定而轉動，女兒飛快撐住甲板跳躍上來——這難度不小。女兒知道老媽沒有這般膽量，也沒有這般靈巧，這次她沒有挑戰我。

我們拉上皮艇，放氣，折疊成方塊，拆開雙槳，一起放進帆布包，抬起包高高興興地回家。

女兒說：「老媽這次表現不錯，下次，我們去更大的華盛頓湖。」