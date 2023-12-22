文學表達人生越地跨界之後，異域的變化、内心蘊積的終極關懷、點滴的深刻體驗，化為多樣貌的動人篇章；海內外作者，在華語創作的洪流中持續不懈，無所不談，生生不息以圓成，何遠而不屆？《華章》寓多重衍意，各展文采，以生花妙筆、不同視野，原創描繪在留學、遷徙、創業、遨遊、寫作的心路發展。走了多遠多久，又有多少曲折與汗水淚水……萬里回首，山外看山，眼前似覺已至寬廣遼闊的大千世界。（張鳳，哈佛中國文化工作坊主持人，海外華文女作家協會第十六屆會長）

攜帶著漢語在世界上不同地方行走的華人，他們豐盈的生命在漢語中流淌，生命的華章也在漢語中飛揚。天下華人一家親，漢語是海外華人開啟思親心靈的鑰匙，也是書寫精神返鄉的密碼。《華章》文雖不長，讀來也見人見情見美好，百期聚點成光。語言也承擔思想，在變化不居的時代，命運共同體是人類共識，世界華文文學是天下華人並肩構建和合共進之美麗世界的通途。拳拳寸心寫華章，百期《華章》文自四海來，辭華而藻麗，余光中先生有言，「華文行天下，華文文學四海一家」，所謂豈不如是哉？！（李良，江蘇省社會科學院研究員、《世界華文文學論壇》主編）

著名詩人瘂弦在《華章》創辦之初的「開幕詞」（代序）〈為世界華文文壇添磚加瓦——掀起《華章》的蓋頭〉中這樣寫道：「如果把全球各地的華文文壇加在一起，在一家親、一盤棋的理念下，我們就有足夠的條件為世界華文文學描繪一個新的藍圖，集納百川，融合萬匯。 把華文文壇建設成世界最大的文壇，誰曰不宜？」瘂弦的這一「倡議」經過《華章》的百期積累在某種意義上講已經實現，經由世界各地華文作家的共同努力，《華章》已成了「一種大融合大意志的試煉」，在中文（也即華文）這一寫作語言的聯結下，全球以中文書寫的作家們藉助百期《華章》，跨越地域限制，已在事實上形成了一種世界性「文學共同體」。《華章》以文化的積澱、文學的張揚、文章的精美、文字的佳構，踐行了主編瘂弦的期待：華文文學已然「邁入成熟」，「具有歷史的擔當，能夠激動潮流，引領時代，為世界文學作貢獻」。（劉俊，南京大學文學院教授，博士生導師，南京大學臺港暨海外華文文學研究中心主任）

《華章》功成身退，依依不捨的文友，都為她鼓掌致意。《華章》灑下的甘霖會繼續滋潤加拿大華文文學學會，會繼續滋潤華文文苑。《華章》一百期疊壘的山巒上，會萌發青青的新芽，會使已有的林木更加茂盛。感言：潮濤遠去時，猶聞陣陣潮濤聲；《華章》謝幕處，欣見叢叢華章花。（盼耕，本名陳藩庚，香港大世界出版公司總編輯，香港文學促進協會理事長）