（華章編輯部∕提供）

所有開始了的，總要走向一個結束，乃是萬事之常。

儘管如此，當編委會決定將《華章》定格在第一百期，我還是很難不感慨，很難維持心情的雲淡風輕。實際上，按照《華章》輪值編審的慣例，編委會早在兩個月前已決定由我和林楠兄組織最後這一期的稿件，並囑我為《華章》的落幕寫幾句話。我遲遲無法動筆，並非因為多忙碌，更不是無話可說，而是即將揮別一個多年老友，腦子裡千頭萬緒，一時不知該從何說起。

由瘂弦公倡議並自任創會主任委員的加拿大華人文學學會，於2009年成立之時，目標定位就很明確。期望通過展示世界各地華文創作的實績，鼓勵高水準的文學創作，為二十一世紀華文文學的持續發展添磚加瓦。瘂弦公「把華文文壇建構為世界最大文壇」的懇切呼籲，將我們聚集在一起，我和林婷婷、林楠擔任副主任委員，學會實際上是一個工作團隊。但我一直蟄居美東，協會草創初期出版《漂鳥》《歸雁》《翔鷺》等三部海外華文女作家選集的工作，主要還是仰賴劉慧琴、林婷婷、林楠以及加拿大溫哥華一眾熱心人的無私投入。

到2012年，在瘂弦公的鼎力推動下，學會獲得《世界日報》溫哥華版的支持，在該報副刊開闢[華人文學專版]，每個月的第四個星期五見報，定名為《華章》。那一年的12月28日，以瘂弦公的〈為世界華文文壇添磚加瓦〉一文發刊，《華章》正式亮相。

此後，關於《華章》一期又一期的討論郵件，成為我郵箱裡固定的內容。約稿、審稿、改稿、定版、校對，每一期版面形成的每一個流程背後，都要求本沒有專業編輯經驗的我們付出大量心力。在瘂弦公的親自督促和指導之下，編委們很自覺地力求每一個環節都盡善盡美，結果其過程之瑣碎，真讓我始料未及：字體簡繁轉換之間出現的錯字、別字；作者過度使用虛字的矯正；標點符號的準確使用……都需要逐字逐句地細讀、校對。而當約到一篇好文，又必須刪改其內容以便放進有限的版面篇幅，更是費盡心神。還有，早早約好的作者沒能如期交稿，或交來的稿子未通過編委會審核，或作者提供的文章配圖無法完成使用版權核定……眼看下一期版面面臨「開天窗」之虞，那份煎熬真是令人坐立難安。

感謝編委團隊的精誠合作，一個又一個突發狀況得以順利解決，一期又一期的《華章》得以順利刊發。在數年來的時間過程裡，編委會成員的構成有過變動，我們當中不少人甚至彼此從未謀面，而彼此支持，相互協作的精神始終如一。我學會了如何更好地理解「編輯」的意義，學會了如何與作者們更有效地溝通，收穫良多。

2016年，《世界日報》的溫哥華版停刊。前三十七期《華章》的內容由瘂弦主編，結集為《眾筆匯華章》出版。《華章》的編排陷於停頓了，而奇特之處在於，當時學會眾人都不認為是從此「停刊」。到2019年正月，《華章》在洛杉磯《世界日報》復刊，新一輪的約稿、審稿、改稿、定版、校對重新啓動，《華章》的編排風格一如既往。感謝《世界日報》，與我們一路相伴，鏈接起海外文壇上不同時期、地域、背景的作者、學人，將文學之美帶給讀者。

如果所有開始了的，終將走向一個結束，我們可以自豪地宣佈，《華章》的百期累積踐行了瘂弦公「把華文文壇建構為世界最大文壇」的倡議，並獲得了海外文壇的積極肯定。我們真誠地希望並且相信，《華章》的停刊，只是一種踐行方式的告一段落，海外華文文壇的未來必將是百花盛放，百舸爭流的風景。

路漫漫其修遠，我們就此別過，帶著對分別的不捨，以及對未來的衷心祝願。

（江嵐，加拿大華人文學學會副主任委員，《華章》編委。）