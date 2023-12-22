人間有《華章》——禮讚《華章》一百期

（華章編輯部∕提供）

茫茫人間，百年長河，總有一些美妙的樂章要永遠留下來，鼓舞著一代又一代的後來者。

在世界華文文學的舞臺上，有一位老人，儼然就是文壇的火炬手，時而登高呼喚，時而匍匐播種；經歷了世紀的滄桑，人間的離合，抬望眼，如今是整整一百期的「華章」圍繞他，溫暖他，他就是《華章》的創刊主編瘂弦！

《華章》締造了「大文壇」

風靡北美的純文學專版《華章》，由加拿大華人文學學會與加拿大《世界日報》副刋共同創辦，瘂弦先生擔任主編。2012年12月28日，瘂弦先生用他的創刊詞〈為世界華文文壇添磚加瓦——掀起《華章》的蓋頭〉，轉眼已經走過了十一年的華彩樂章。整整一百期，真是可喜可賀，光照人間。

面對當今文學巨變的時代，《華章》堅守著嚴肅文學的陣地。進入新世紀以來，海外的華文創作進入到一個多元化的噴發期，尤其是兩岸作家以及新老移民在創作軌道上同臺競技，共同關懷的民族以及社會的焦點在題材選擇及藝術風格上甚至表現出融合之勢，由此造成了北美華文文壇幾代同堂的絢麗局面，也隨之引領了當今世界華文作家創作的空前熱潮。《華章》每期推出經典作家，真正是兩岸三地，從臺灣來的作家像叢蘇、王德威、王鼎鈞，八十年代後來北美的作家哈金、劉荒田、嚴歌苓、張翎等，還有國內的各路知名學者，尤其是努力培植「新移民文學」，由此打造出北美重要的文學園地，真正實現了瘂弦先生關於「大文壇」的夢想。

《華章》的先鋒意義

一路馬蹄花香，一路濃彩重抹。在當今全球化的浪潮下，華文文學的地位正在迅速提高，漢語寫作的魅力正在被全球所認識，作家的陣容也越來越強大。在這浪潮當中，北美華文作家的幾代努力取得了突出而醒目的成就。

瘂弦先生曾如此回顧世界華文文學歷史的三次浪潮。在他看來：當年推動五四文學革命的日華文學是第一次浪潮；之後的東南亞華文學是第二次浪潮；當今由美國、加拿大華文作家構成的北美文壇正在創造世界華文文壇的第三次大浪潮。因此，《華章》的意義不僅是確定了北美華文文壇的歷史地位，而且對世界華文文壇的開拓都具有了先鋒意義。

《華章》的「獨一無二」

《華章》的獨一無二就是開辦了[名家談華人文學之我見]。最難忘山東大學重點學科學術帶頭人黃萬華教授在《華章》上著文〈百年海外華文文學的經典化之我見〉，他認為「各種現實因素使海外華文文學的經典性被遮蔽，『經典化』已成為海外華文文學及其研究深入發展的關鍵」。在他看來，「『第三元』是百年海外華文文學經典性所在，也是考察百年海外華文文學的重要視角，因為它產生於海外華人對話於多種文化的生命體驗中，包含了其移民生涯的豐富經驗，也體現出中華文化海外播傳中的智慧。」這樣的真知灼見在學術史上真可謂是「獨一無二」。

感恩與感念

回首《華章》，不禁敬仰瘂弦先生那寬闊深邃的眼光，他看文學的目光總是獨特的，甚至是超越的，既有全球性的宏觀視野，又有本土性的深耕細作，他的一生，一直是腳踏實地地為華文文學添磚加瓦。應該說，他是漢語世界裡最溫暖的人，是我們在文壇上取暖的炭火。

百期的《華章》，猶如朵朵長河浪花，匯聚了多少作者和編者的心血，也創造了歷史，創造了經典。因為《華章》，聚攏了更多的名家，團結了更多的作家，發現、培養了更多的作者。作為一聲響亮的號角，她的使命已經完成，楓林已經絢爛，立於世界文壇的漢字之樹必將越來越壯大，越來越繁茂。瘂公期待的心願，必將到來。

（陳瑞琳，海外文學評論家。現任歐美影視協會會長，世界華人作家筆會主席。出版七部散文集和五部學術專著，被譽為當代新移民華文文學研究的開拓者。）