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華章告別特刊（二）

編者的話

《華章》2023年第12期今天與讀者見面了，本該是期待中的又一次如約的歡聚，但此時此刻，《華章》卻要跟大家最後說一聲，再見了。

本期是自創刊以來的第一百期。百，在中華民族的文化意蘊裡，融匯著完滿、充足、火紅、豐盈等諸多內涵。回首往昔，可以自豪地說，我們已經令人欣慰地實踐了瘂弦主編創刊時表述的心願——建構世界最大文壇，並為此做出了我們的努力。

回望百期《華章》，有許多令人欣慰的事。在作者群裡，你們可以看到這些閃光的名字：彭歌、葉嘉瑩、余光中、洛夫、王鼎鈞、劉再復、張翎、陳公仲、陳瑞琳、陳義芝、陳若曦、盧新華、趙淑俠、黃碧端、劉登翰、陳河、沈家莊、曾曉文、張純瑛、孫博、鄭南川等大家和部分海外著名作家。還有知名不知名的眾多作者，均給予我們熱情的支持。

令編輯部格外欣慰的是我們的合作夥伴《世界日報》的評價：「《華章》專版配合非常順利，《華章》上的範本，每一篇都值得好好學習，可惜停刊。希望以後能有再合作的機會。」（蔡靜如）

瘂弦任「聯副」主編時，與大陸作家多有聯繫，編讀往來他都要親筆寫出，小小信封，也容不下他的深厚情誼。

借此機會，編輯部特向每一位為《華章》出過力的朋友，讀者、作者、《世界日報》，表示我們崇高的敬意！

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