大概二、三十年前，我曾服用一種藥，讓我臉面腫得像高麗菜娃娃（cabbage doll），兩個眼睛像一條線，兩個胳膊也腫得像充氣的圓桶，雙手五根手指互相擠得像仇人般互不相容。

最初我不知道是藥物過敏造成的，想著，就跟它們和平共處地生活下去吧。但是過敏所造成的「癢」，堅決不要跟我和平共處。

那時怎麼度過的，記不清了，似乎是先生幫我用冰敷和拍打的方法暫時止癢，一天好幾次。我自己大概也是用同樣方法，不過我一定打得更厲害，恨不得把癢這個仇人，打得置之死地而後生。後來家醫發現了過敏原，讓我停止服用這種藥，這種難受的癢才漸漸過去了。

這一次發癢，白天十二小時裡我不停地抓抓撓撓，像個過動兒般東跑西跑。塗上強力類固醇止癢藥後，癢蟲像是服了安眠藥，會安靜幾個小時，等它睡醒後又故態復萌。我的雙手手背紅腫得完全看不出筋脈紋路，像戴上了棒球手套般。手臂更是腫得東一塊西一塊地，像長滿了特大號的風疹塊。怎麼抓也止不了癢，癢得厲害時就想撕去一層皮。

接著就蔓延到我的臉上和頸部。眼睛又只剩下一絲縫，勉強可以看東西，頸部的紅腫我看不到，但是用手一摸，那種火辣辣的感覺像發燒超過四十度的高溫 。

最難過的是每天半夜三點左右，會癢得受不了，我只得從床上爬起來，沖冷水，塗止癢藥。睡眠的時間被癢切割得七零八落。

先生跟我說個故事，他說金庸小說裡有一個邪道，專用毒藥毒害對手。後來別人在他身上下了一種讓他全身發癢的毒，他最後癢得受不了，只好把解毒的藥乖乖交出來換止癢的藥。

可見得「癢」有多麼大的威力，連邪魔外道都忍受不了它，何況我一個平凡老太太。

最終忍不住約了家醫視頻會診。他看了我的臉面、手背及手臂，問了我最近服用的藥物。他說：「這是藥物過敏，立刻停止服用這種藥物。我開十天抗過敏的藥，妳今天就去藥房拿，晚餐後就吃一顆。」

真是神奇仙丹哪，服用一顆，就讓我一夜睡到大天明。每天早晚各一顆，服用五天後，桀驁不馴的癢，終於銷聲匿跡，還我自由身。

追本溯源，造成我過敏的原因是最近我多年心律不整的老毛病，頻繁發作起來，心臟科醫生便開了這種防止我心律不整的藥。而我完全不記得多年前曾服用過這種藥，忘記那臉面腫脹的樣子，這忘性讓我再次經歷跟癢抗爭的艱苦路程。

醫生介紹我看另外一位也是心臟專科的醫生，改開給我一種藥性比較緩和、既照顧心律不整又可以抑制過敏的藥，讓我先服用看看。

服用了兩個多月後，完全沒有心律不整，也再沒有過敏而癢得要撕皮的痛苦。一箭雙鵰，終於讓我抗癢之路得到最後的勝利！

現在好友見面，扶著我的頭、轉動我的臉看看，說「好多了，好多了」，再拉起我的手背手臂左看右看，風疹塊也消失得無影無蹤了。好友連聲說「恭喜，恭喜啊！」

我的抗癢之路終於得到最後勝利，是該得到大大的恭喜。（寄自德州 ）