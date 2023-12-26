倩華∕圖

廣東人的湯種類繁多，數不勝數，是傳承千年的養生祕方。我家常煲的有益精補血的清燉龍骨湯、健脾養胃的北芪准山豬骨湯、滋補驅寒氣的豬肚雞湯。一餐飯要是缺了那麼一鍋湯，總感覺日子過得過於寡淡了。只有那原汁原味，香氣四溢的老火湯端上桌的時候，才覺得這頓飯算是完滿了。

廣府大學食堂的叔叔阿姨們瞭解大家的習慣，幾乎每個食堂都有老火湯區，美中不足的是，飯堂裡的湯幾乎從不焯水，漂滿浮沫，溢著腥味，讓挑剔的廣府學生難以下嚥。

餐廳裡的湯就不一樣了。很多粵菜館裡的湯是裝在大型陶瓦罐裡，用喜慶的大紅寸紙寫了湯名，放在玄關迎賓處，彷彿是在告訴人們，這些老火湯是我家的鎮店之寶，湯頭濃郁，保你食過返尋味。我家附近新開了一個筒骨湯店，店家做了一個古色古香的宣傳單張，上面用簡隸書描述自家筒骨湯的製作過程。豬大筒骨經過焯水、除沫、豬油煸炒，再中大火燉燒兩小時後，方得一鍋不油膩也不寡淡的湯底。隨後再將白蘿蔔下鍋，加些許大棗枸杞提味，最後再加入適量的鹽，即成白如牛奶，香濃醇厚的筒骨湯。我鄰桌的顧客喝了一口，嘖嘖地稱讚湯濃郁鮮美。她同座的大叔嗤笑道：「都是香精、添加劑，否則哪有這麼鮮。」這對話被收銀台後面的老闆聽見了，轉身就走向廚房拎過來兩根大筒骨，臉紅脖子粗地用粵語喊道：「如果我往這鍋裡頭放添加劑，我就生仔沒屁股！」說完拿著那兩根骨頭梆梆地敲了兩下，說：「都是大骨頭熬的。」似乎在說什麼東西造假都可以，在湯裡面做手腳，可是要遭天譴的。

多年後我移民美國，在美結婚生子。第一胎沒有經驗，我誤以為孩子都是到預產期的時候才會出生。母親說她會赴美幫忙照料我坐月子，於是我給她買了比預產期早一周的機票。不料胎兒提前兩周就發動了，我完全沒有思想準備。孩子剛出生的喜悅，不到兩天，就被鋪天蓋地的瑣事給掩蓋了。嬰兒毫無預警地啼哭，餵奶時鑽心的疼痛，尿布上的各種屎尿混合物使得我每天神經繃成一條細絲線，隨時都會斷掉。我開始幻聽，開始失眠 ，開始不受控制地坐在床上哭泣。老公見狀，趕緊把公婆請過來，幫忙照顧我坐月子。婆家是上海人，在我們臨近的城市居住。他們拎著大包小包的食材趕到我家，給我準備了八寶飯和生煎。老公問：「還有什麼想吃的嗎？我讓我爸媽給你做。」我說：「我想喝湯，老火湯。」

晚上我慢慢地踱到飯廳，看見婆婆把一個不銹鋼鍋端到飯桌上時，我就知道老火湯喝不成了。鍋蓋掀開，裡面是一碗番茄雞蛋 湯。我當場就繃不住了，眼淚不停地往下流，我說：「這是刷鍋水，這不是湯。只有那種用瓦煲老火慢燉的那種才能算湯。」

過了一周，我媽終於跨洋過海來了美國。她到的那天已經是夜裡十點了，她還來不及放下身上的包，也來不及美美地洗個熱水澡，就靜靜地來到我和寶寶的房間，慈愛地看著搖籃裡的嬰兒，然後心疼地撥開我凌亂的瀏海，隨即說：「這幾天都沒睡好吧。要不這兩天寶寶就和我一個房間睡吧。我反正有時差，也睡不著。晚上有個小人兒陪著我也挺好的。你就安心睡吧。」

那是我一周以來第一次睡了一個安穩覺，一個沒有把神經繃成細線的安穩覺。因為我知道，母親會像小時候照顧我一樣，輕聲細語地呵護我的孩子。第二天上午，廚房裡傳來了鍋碗瓢盆的聲響。只見母親從櫃子裡抱出來一個大湯煲，她戴上老花鏡，仔細地看著手機裡的湯譜，生怕漏掉了一個小步驟。然後備料、焯水，不厭其煩地一步一步完成菜譜裡的操作。她看見我來了，微微笑著說：「你出國以後，我們都很少煲湯喝了，都忘記怎麼弄了。這八珍烏骨雞湯，我來之前就試著在廣州自己做，還挺好喝的，沒有太多中藥味。一會兒你嘗嘗看。」

母親特地少放了黨參和當歸，而稍稍多加了一些甘草和紅棗，好讓湯更清甜些。慢慢地，整個屋子裡都瀰漫著烏骨雞湯的香味。一碗熱湯下去，我緊繃的神經開始鬆弛，感覺再也不心悸了，眼皮也不跳了。

公婆說，他們上網研究了一下，其實老火湯常被營養學界詬病，因為長時間的煲煮，食物中的蛋白質會變性，維生素遭到破壞。肉類經過長時間烹飪，會釋放大量嘌呤，可能導致痛風等疾病。我仔細想了想，這些研究結果或許是真的吧，老火湯從物理層面上可能真的不能帶來廣府人所期待的營養，但那一碗碗湯就像我月子裡的定海神針，讓我知道在茫茫歲月裡，有一個人願意在異國他鄉的驕陽下步行四十分鐘，去中國超市買齊所有湯料，再小火慢煮三、四個小時，用一碗濃濃的熱湯去溫暖我最無助的漫漫寒夜。（寄自加州 ）