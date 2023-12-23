等待浪子歸來的女人（下）

黛安∕圖

如此日子久了，何麗身邊的親朋好友都開始苦口婆心地勸她離婚，大家都指責這個敗家又不負責任的男人，說何麗不欠他什麼，而且她還年輕，往後日子還長著呢！可是，在加州 辦理離婚不是一件輕易的事，即使何麗想離也沒有辦法在一方失聯的情況把離婚單獨辦了。因為第一步得向法院遞交申請離婚，要合法地將離婚申請遞交對方。何麗連阮宏的地址電話都沒有，這第一步就行不通。如果阮宏死了，也要有合法的死亡證明書，如果人失蹤了，就要向法院申請人口失蹤，何麗必須提供法官足夠而可信的證據，在法官批准之後，才能登報、找私人偵探、在法院張貼公告，這些繁瑣的手續，找律師也要花費大量的金錢，在現階段已是捉襟見肘的家計壓力下，這不是一個選項。然而自己去辦則要花精力和時間把相關的法律條文和程序搞清楚，何麗每天在診所和家庭兩端奔忙，連睡眠的時間都不夠，哪有多餘的精力去處理離婚的事宜。所以這也不是一個可行的選項，只能把離婚這件事就這麼耽擱了下來。

就這樣一晃又過了十多年，在何麗的精心栽培之下，兒子念了醫學院，女兒也進了理想中的重點大學。這麼多年，她已經非常熟悉家、診所、孩子們的學校的路線，在這三點一線間奔波著。即使現在她兩個孩子都已離家住校，她有時還會在下班之後不經意地往孩子學校的方向開去。何麗說，她想到這十多年所吃的苦，換來如今兩個成材的孩子，她總能破涕為笑。不是因為她可以不用再去學校接送孩子，也不是因為她可以不用再為孩子們燒飯洗衣、補習功課，而是因為她認為人的一生過得再好也不如可以讓孩子們健康地成長，成為優秀的人對社會做出貢獻。接下來，她只要再努力工作幾年，等孩子們大學畢業，她的使命就算是完成了。

這一天，和往常一樣，何麗下班後回到家，覺得有點累。此時歲月的痕跡已悄悄地爬上了她的臉龐，何麗不知不覺中已快要五十歲了。她給自己倒了一杯熱茶，坐下來看著空蕩蕩的屋子，孩子們的歡聲笑語在她的腦海裡浮現，她帶著淚也含著笑。這時，一陣急促的敲門聲打斷了她的思路。「這麼晚了，這是誰啊？」何麗邊走心裡邊納悶，門一打開，只見一個已顯老態歷盡磨難的中年男子站在外面。她仔細一看，脫口喊出：「阮宏？」她驚喜萬分地迎上去，但想到十多年前發生的一幕幕，她瞬間心中一片涼意：「他怎麼突然回來了？他又想要幹什麼？」她不假思索地說：「家中已經沒有錢了，兩個孩子還在上大學，要保證他們能順利地畢業還需要很多錢。你這次再逼我也沒有用……」她的話音未落，只見阮宏噗通一聲地跪在她面前，左手抱著她的腿，右手不停地自搧嘴巴子，接著向何麗哭訴了他這十幾年是怎樣一步一步地將家裡所有的財產敗得精光，以及如今他有多麼懊悔。

在阮宏的聲淚俱下中，何麗仔細端詳了眼前跪著的男人，他曾經意氣風發，滿腦子的理想與遠方，如今，髮絲稀疏，滿臉皺紋，一身滄桑，一無所有，只是一個歷劫歸來的浪子。何麗沒有仔細聽清楚阮宏所說的流水帳，善良的她一把將阮宏擁入懷中，忘卻了自己多年來所受的苦楚和所流的眼淚，只是心疼這個男人在外頭所遭受的一切，畢竟她望眼欲穿的浪子回來了，回來，就好。

阮宏回來之後，就像變個人似的，沒了年輕時的衝勁，沒了骨子裡的倔強，沒了光鮮亮麗的外表，整天躲在家裡，總覺得沒臉見人，自此過上了無為的生活。剛開始，何麗認為只有失敗才能把阮宏帶回她身邊，如今沒了地位沒了錢財沒了青春，阮宏只能躲在家裡見不得光。她只希望阮宏不要再給這個家帶來災難就好。

日子久了，生活一成不變就會變成一灘死水。記得何麗告訴我，她一直有吞嚥的問題，可是她一個人支撐著一個小診所和一家子的所需，她連個像樣的醫療保險 都買不起，只能負擔最基礎的保險，因此她無法做深入的檢查，為此她的病已經拖了好幾年。聽了她的話，我的心情久久不能平靜，她懸壺濟世以救人疾病為情懷，卻連自己的病都無法應付。的確，現在的美國是富人的天堂也是窮人的樂園，金字塔頂端的有錢人可以逃稅避稅而享受零課稅，無家可歸的遊民可以選擇不工作而享受低收入的福利 ，而辛勤工作的中產階層往往是媽媽不疼、爹爹不愛，萬稅要不打折扣地繳齊，福利沒有一分一毫地降臨。一個小診所的業主卻連基本的醫療費用都付不起，天理何在？而這時的阮宏，雖有著豐富的經歷和企業家的光環，但曾經滄海難為水，一個已屆退休年齡的人，高不成低不就，在寧缺毋濫的堅持下，阮宏要一份滿意的工作，又要公司提供像樣的醫療保險，在現今經濟低迷的情況下，真是難上加難。為此，何麗對悠閒過日子的阮宏有了怨言，加上阮宏又再次提議回越南做生意的事，何麗又開始有了離婚的打算，請我幫她準備申請離婚的文件。

然而，就在上周的定期洗牙回診中，何麗告訴我，她的丈夫阮宏發生了意外。上周六，阮宏在清理房頂的落葉和樹枝時，不慎從梯子跌落，當時沒有人在場，他的後腦著地開了一個三吋的口子，幸好何麗因為擔心他，不時地到院子查看，發現他倒在一片血泊中，才及時把他送醫急救，否則後果不堪設想。說著說著，何麗的眼睛泛著淚光。她告訴我，她決定打消離婚的念頭。

原來，何麗大學畢業後，在工作中發現她並不喜歡當一名測試工程師，於是在阮宏的鼓勵之下，她去念了牙科。那是一個漫長的八年，一路上阮宏是她堅定的支持者。她畢業拿到執照後又在阮宏的幫助下開了這家牙醫診所，實現了自己的夢想。阮宏為了他的夢想去做他想做的事，雖然一事無成，孑然一身地回來，也成了她的負擔。但是，她說：「夫妻不應該只是同林鳥，而應該相依相偎地面對風雨和磨難。」我為她的想法感到高興，對她說：「婚姻本就應該是讓兩個陌生的人變成親人的過程，這裡面有為對方無私的付出、等待和堅守，雖然免不了眼淚和艱辛，但是結局是濃於血的恩情和歡樂！」

不得不說，何麗是一個堅強的女性，在美麗的外表下有一顆如金子般燦爛的心。她奉獻了自己，守望了家門，醫治了病人，成就了孩子與丈夫。她告訴世人什麼叫永不止息的愛。於是，我們撕毀了那些準備好了的離婚文件，相視一笑。

註：本文作者任職於美國律師事務所，本文由真實案例編寫，為保護當事人隱私，人名地點皆經過修改。人物性格和案情經過，若有雷同，純屬巧合。

（下）（寄自加州）