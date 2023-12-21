隨著文明演進，飲茶從生活習慣漸漸變成一種生活藝術。（本報系資料照片）

喝茶是現代人極其普遍的日用習慣，作為全球人類的飲料，說它獨占鰲頭也不為過。飲茶的歷史則可上溯到蒙昧的新石器時代，早於文字形成之先，只能從傳說中尋覓飲茶起源的痕跡。陸羽在《茶經》中說，「茶之為飲，發乎神農氏，聞於魯周公。齊有晏嬰，漢有揚雄、司馬相如……皆飲焉。」顯示唐朝人認真思考過飲茶歷史，陸羽寫《茶經》，就上溯到神農與周公。說飲茶始於神農，根據的是《神農食經》：「茶茗久服，令人有力，悅志。」然而，《神農食經》是漢代託名神農的著作，其中的記載應當是歷代口耳相傳的故事。神農作為傳說中的「文化英雄」，進入歷史記載，是神話傳說演化成歷史的現象，並非實有其人。作為文化傳說，神農發現茶有藥用，是古人創造文字之後，把農作物的始源歸諸神話人物的歷史理解，就好像盤古開天地、女媧造人、夸父取火、后羿射日等神話傳說一樣。不過，值得我們重視的是，在人類歷史文化發展中，飲茶肇始於遠古的中國，則是不爭的歷史事實。

人類飲茶的起源，在古代文獻記載中，只能找到神農的傳說神話，說他親嘗百草發現了茶。歷史文獻資料明確顯示，人工栽植茶樹並廣泛飲用，已在上古晚期，相當於戰國秦漢時期。西漢宣帝時王褒寫《僮約》，要求僮奴「牽犬販鵝，武陽買茶（荼）」，以及揚雄在《方言》中說，「蜀西南人謂茶（荼）為菠」，算是比較可靠的文字資料，晚到漢朝，當然不能作為飲茶起源的上限。研究上古的歷史，二十世紀以來，有了考古發現的實物材料。尤其是到了二十一世紀，科技考古的研究方法相當精密，技術先進，發掘人類聚落的生活遺存，探知食衣住行的遺跡，就能運用科技實證的手段，在實驗室中發現炭化作物的類別屬性，確定出土材料是否暗藏著飲茶的痕跡。2004年至2011年的河姆渡文化田螺山遺址考古發掘中，出土了山茶屬茶種植物的樹根遺存。也把中國境內開始種植茶樹的歷史由過去認為的距今約三千年，上推到了六千年前。也就是說，餘姚田螺山是迄今為止考古發現的我國最早人工種植茶樹的地方。

田螺山考古發現山茶屬茶種植物的樹根遺存，只能證明人工栽培茶樹，配合同時發現的陶壺，有可能作為茶飲之用，不知是否廣泛流傳為飲品。近年的考古發現則可證實，至少在戰國秦漢時期，飲茶的習慣已經流傳到華北，甚至遠到青康藏高原一帶。2012年中國考古十大新發現之一，是西藏阿里地區故如甲木寺遺址，在約四千五百米的高原上，發現了茶葉的遺存，距今已有一千八百年。這個考古發現的信息量很大，明確顯示，在阿里這樣的高寒地區是不可能種植茶葉的，所以，這些出土的茶葉遺存，必定從青康藏高原的東邊轉運而來，而原產地可能就是巴蜀一帶。霍巍在《西藏大學學報（社會科學版）》2016年第1期，發表《西藏西部考古新發現的茶葉與茶具》，從考古發現的角度，揭示阿里地區漢晉時代的墓葬當中，已經有茶和茶具的遺存。這一發現改變了人們的傳統認知，大體可以肯定，相當於中原漢晉時代甚至更早，已經有一定規模和數量的茶葉進入西藏高原。這些茶葉傳入藏地最早的路線與途徑，可能與後來唐蕃之間通過「茶馬貿易」，將四川、雲南、貴州等漢藏邊地茶葉輸入到藏地的傳統路線有所不同，而是利用了早期通過西域「絲綢之路」，進而南下阿里高原，與漢地的絲綢等奢侈品一道，行銷到西藏西部地區。茶葉作為商貿產品，轉販到阿里，成為藏族先民的飲品，結合王褒說的「武陽買茶（荼）」，可見兩千年前茶葉作為經濟作物，販運的規模應該是相當可觀的。

陝西考古研究院的考古專家於1998年，在西漢景帝陽陵東側的外藏坑中，發現一些樹葉狀的東西，經專家研究，發現這些葉子竟然是茶葉，而且是頂級品質的茶芽。漢景帝死於公元前141年，由此推斷，外藏坑中出土的茶葉至少距今二千一百五十多年了。這項研究結果，於2016年發表在英國《自然》雜誌下屬的Scientific Reports（《科學報告》）上，確證西漢初年飲茶已經是當時的生活習慣。近來山東大學考古團隊發表「山東鄒城邾國故城西崗墓地一號戰國墓茶葉遺存分析」（《考古與文物》，2021年第5期），正式公布，山東濟寧鄒城市邾國故城遺址西崗墓地一號戰國墓隨葬的原始瓷碗中，出土的茶葉樣品為煮（泡）過的茶葉殘渣，比漢景帝外藏坑發現的茶葉實物，又提前了至少三百年，證實了顧炎武在《日知錄》中的論斷，戰國時期已經有了廣泛的飲茶習慣。

飲茶的起源雖然可以追溯到新石器時代，但是在戰國秦漢之前，茶樹栽植、流傳與飲用的情況，仍如一團迷霧。我們比較確定的是，人工栽植的茶樹主要出產在長江流域的南方，也就是陸羽《茶經》所說，「茶者，南方之嘉木也。」餘姚田螺山出土的古茶樹遺跡，如何反映當時人的飲茶生活，是否廣泛流傳，都是未知之數。一直要再過了三千年，戰國秦漢時期北方出現茶飲，我們才能確定飲茶的風俗，已經由南至北，普遍流傳。既然地處西北的漢代陵墓中出現頂級茶芽，西藏阿里地區也有輸入的茶葉，可想而知，出產茶葉的南方地區，茶飲一定更為普及。王褒《僮約》裡說的「武都（陽）買荼」，明顯透露出茶葉作為商品的情況，是以四川為集散地的。配合考古材料，與顧炎武在《日知錄》中的推斷，茶葉的人工栽培成為經濟作物，應當始源於中國西南，而以巴蜀為中心。至於秦漢到魏晉時期的飲茶方式，文獻無徵，大概還是比較原始的煮湯辦法，就如皮日休《茶中雜詠序》所說：「飲者必渾以烹之，與夫瀹蔬而啜者無異也。」也有可能放進鹽或薑同煮，作為茶葉菜湯或藥湯飲用。

漢代種茶的主要產地，從巴蜀逐漸拓展到荊楚一帶，顯著擴大，到了三國時期，江南和浙江一帶都已經普遍種茶。飲茶的人也明顯增加，不再限於少數的統治階層，而變成江南士大夫日常待客之物了。根據三國魏張揖《廣雅》所記，「荊巴間采茶作餅，葉老者餅成，以米膏出之。欲煮茗飲，先炙令赤色，搗末置瓷器中，以湯澆覆之，用蔥薑橘子芼之。其飲酲酒，令人不眠。」這條資料顯示，到了魏晉南北朝時期，除了生煮羹飲之外，已經採茶之後做成茶餅，外面敷以米膏黏合，以便保存。飲用之時，研磨成末，置放在瓷器之中，煮水澆覆烹煎，同時放入蔥、薑、橘子之類來調味。可見飲茶的研末煎點方式，在魏晉南北朝時期已經流行，而加果加料的飲用法，顯然考慮的是茶湯的味覺口感或養生藥用，與陸羽強調的純粹茶湯不同，顯示茶飲的「史前」階段，並不提倡茶的本色，也不曾像陸羽那樣，倡導茶能引發精神德性的特質。