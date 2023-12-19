秋日紅葉。（本報系資料照片）

下午信歩走在小公園。一片寂靜中，突然颯颯風起，耳邊一片細碎的聲音入耳。抬頭一看，陽光穿雲而落，金黃色的小葉閃閃發光，幾片殘葉應聲而落，頗有禪意。賞心悅目，令人不能自已。北美的秋，是屬於視覺的，如果不是那片沙沙的樹葉聲，秋天的聲音怕就這樣被忽略了。

今年伊州秋雨泛泛，但雨聲輕柔，感受不到歐陽修〈秋聲賦〉中「初淅瀝以蕭颯」的蒼涼，相反的還有些詩意。北地平坦，無丘陵山谷，秋風自來自去，除了相應的樹動，不見其他隨者唱喁，一般來說秋天是安靜的。好在有加拿大野雁，人字成列，滑過湖面，呱噪展翅南飛，打破一片安靜。「雁陣驚寒，聲斷衡陽之浦」，在這北美小城，故國秋聲跨海而來，不需等待海上明月，天涯已共此時。

當然此間的秋聲有其特殊之處，秋末家家戶戶要面對的是「無邊落木蕭蕭下」的大陣仗。早年我們全家拿出各種掃葉耙具，梳爬幾日，落葉成毯，黃口小兒或坐或臥，碾壓枝葉發出沙沙之聲，在一片肅殺蕭條中，慨來想見「赴敵之兵，銜枚疾走」的場景。這股秋聲足以給人壯壯膽，好面對即將來到的嚴冬。

後來，孩子們長大離家，自己，包括街坊鄰居，已沒有親自掃葉的力氣和心境，紛紛購買長筒吹風機，一陣狂吹之後，落葉枯枝各就各位，入袋為安，省力省事。只是人去樓空，掃葉踩葉的聲音不再。

好在此間百姓生性樂觀，秋天的到來，代表著收成，正是感恩時機，無須唏噓。天清氣爽，紅葉漫漫，老圃黃花，金瓜纍纍，十分熱鬧。大學初秋的足球 大賽，樂隊鼓隊各顯神通，賽事緊張，歡聲雷動中，秋色更上一層樓。十月底的萬聖節更是重中之重。疫情 後第一次過節，黎明即起打掃前院，擺好南瓜燈飾，下午三點後，稚嫩童聲叩門，三年來的門前冷清頓消，我欣然開門，和站在遠處的年輕父母相視一笑，共慶刧後餘生。這有歷史意義的秋聲至今難忘。

像所有美好事物一樣，秋的美必有其不為人所道之陰暗面。〈秋聲賦〉中少少幾個字：「秋，刑官也。」讀來令人不寒而慄。二十年前的九一一 ，和兩次慘烈的贖罪日戰爭，都發生在秋天。這些天來，陣陣炮聲隨著電視廣播的報導傳入耳中，更令人難以消受。「亦何恨乎秋聲」，秋聲何過之有，人禍而已。

立冬之後，雁陣離去，球場也空無一人。氣溫下降，冬雪即將來臨，秋聲人籟盡消，靜待冬雪降臨。看那白茫茫大地真乾淨，暫且放下一年世間的紛紛擾擾，期待春天的到來吧。（寄自伊利諾州）