婆媳恩怨三十年（下）

8

一世婆媳，對我這個媳婦，婆婆始而嫌棄，繼則厭惡，幸而最終是歡喜收場。

婆婆生得虎背熊腰，論身型論嗓門論地位，都是家中的巨人。晚年她摔跤骨折，健康急轉直下，對悉心照料她的媳婦的態度從此兩樣。

婆婆出院後，母親來家探望，婆婆居然坦承：「以前嫌媳婦嫌個沒完沒了，沒想到媳婦比自己女兒還好……」

類似的言語，我後來也曾親耳聽聞：「從妳進門，我就知道我娶了個好媳婦。」我心裡暗笑。知道所謂「進門」，指的不是進到婆家門，而是進到她心門，兩者差距至少二十年。可又何妨？

她既不慣在我面前作假，認可我當然也是如假包換。她臨大去的前幾年，我出國進修，向婆婆辭行時，她居然放聲大哭：「妳要走呀？妳走了，我死了怎麼辦？」從國外回來後，趨前向婆婆問安。她眉開眼笑，親暱地拉過我的手說：「靠近一點，讓我看看有沒有變得比較漂亮……」

9

婆婆大殮前夕，大體美容師為她上妝。時值夜半，在場的親屬只有我一人。我靠在靈柩另一側，俯身跟盛裝的婆婆告別。婆婆一生愛美，家裡少數的化妝品全是婆婆的。讚美過她的妝容，我低聲囑她安心離去。嘮叨半晌，化妝師抬起頭來，兩眼盛滿好奇：「妳媽媽？」

「我婆婆。」

「婆婆」這答案是給化妝師的。我心裡有另一個更貼切的角色設定。婆婆是生養丈夫的母親，卻是教導媳婦的老師──她這一生就是來調教我的，只不過手法非同尋常。

大約是婚後第一個十年，我在職場被直屬長官的仇家公開修理。上司銷假回來，風聞後大怒。她的消息來源是路見不平的好事者，只知梗概，要我逐一補充細節。問答未久，她見我平靜淡定，沒有尋常受辱者的忿忿不平，不禁生起極大的好奇：這個小她二十歲的年輕下屬，哪來這樣的好修養？

李代桃僵，事不干己，所以波瀾不驚？

見上司沉吟不語，似乎不甚滿意。我搜索枯腸，恍然想起受辱場景的相似畫面，幾近重疊，只是換了時空與人事。當下我給出答案：「她比起我婆婆，那可差遠了！」

10

與婆婆同住三十年。三十而立，誠然不虛。婆婆是開天闢地的女媧，捏我碎我，重新摶揉，造就媳婦成人。

一個問心無愧的新人。無畏風雨。昂然挺立。（下）