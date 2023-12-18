可設想為王維湖畔觀景亭址的平台。（久彌．圖片提供）

我和老伴從年輕時就喜歡花草樹木，每到一處，若有花園、植物園 等是不會錯過的，可說是一生好遊名園，因此見過各式各樣的花園不在少數。若以一般花園或植物園的花草繽紛、耀人眼目，或內有溫室及罕見奇花異草等標準來看，茵夢花園（Innisfree Garden）可能算不上什麼名園，因它一眼粗略看過去，太平淡了，大概也因此不廣為人知，可它名列世界十大名園，和紐約州歷史保存獎名錄，是美國國家歷史名勝。

多年前老弟發現了它，有次五月末，我和妻去紐約看老弟，他就把我們帶了去。它座落在紐約市北邊約一小時多車程的磨坊溪（Millbrook）小鎮旁。花園中間有一個四十英畝的大湖叫泰瑞（Tyrell），環湖有森林茂密的崗陵，山崗高處還有一個七英畝的蓄水池，整個花園灌溉都靠天然雨水，雖然總面積不清楚，因它時有開拓改善，也可想見是很少有的大花園了。

我把它稱為茵夢花園，是因為中學時曾讀過一首愛爾蘭詩人葉慈（William Butler Yeats）的詩〈茵夢湖〉（The Lake of Innisfree），引發不少獨處湖畔一間小屋的美麗遐想。不記得此詩的譯者是誰了，但覺得Innisfree譯成茵夢確實是好，而且這花園確也有遺世獨立的意味，所以就套用了。雖然花園名字用了（Innisfree）但花園簡介卻沒有說名字的由來，也沒一字提到葉慈和他的茵夢湖詩，園中主湖也沒叫（Innisfree），有些難以理解。

這花園是一對藝術家夫婦貝克（Walter Beck）夫妻，他們1930在倫敦博物館看到王維的〈輞川圖〉，深受啟發，於1938年，就和對中國及日本 園林有研究的造景建築師柯林斯（Lester Collins）共同合作開始興建作為自家莊園。柯林斯雖然建築了很多其他的有名花園，但他顯然對茵夢花園情有獨鍾，貝克夫婦逝世後，他仍獨力對此園持續地修建維護，直到他1993年離世為止。

我們三人上午進入花園，放眼望去，只見樹木疏密相間，如畫譜所見般地散布在斜斜山坡上，而山坡則緩緩延伸入遠處，大湖的粼粼波光，平舖直敘地像一幅普通鄉下景色，全不像往日西式花園所見的繁花似錦、色彩繽紛得令人眼花撩亂的景象。西方傳統花園的設計，總要把最美好的部分讓人一目了然地盡收眼底，而達到令人驚詫和驚嘆的效果。

茵夢花園這表面的平淡，正是它的獨到之處，是有意一反西式傳統花園的設計。因它是以王維輞川別業的精神，揉合中國和日本園林的曲折幽深，景物隨步履轉變，時有不同的新景出現，以增加觀賞和探索之趣。因不求實用，故沒有如中國蘇州園林那樣，要顧慮多重功用地塞滿了館閣亭榭等建築；又因地大，故也不像日本花園的小鼻子小眼睛，一花一木都修剪得整齊乖巧，滿眼的人工所為，弄得天機盡失的索然寡味。

從書中記載來看，輞川別業之大和山川的繁複多樣性，自非茵夢花園可望其項背。我覺得這正是貝克夫婦和柯林斯的聰明之處，他們學王維的輞川別業，是遺貌取神，只學它沉靜恬淡的內斂神韻，而不刻意照貓畫虎地去仿造輞川圖中的特定景點，所以如硬要按圖索驥地在其中去找輞川圖，那會大失所望的。

我們沿著湖岸小徑而行，輞川圖中有很多建築散布在各處，而這園中不見任何亭榭。一塊湖邊壘有巨石的平台，也許可設想為王維在水邊的觀景亭址。此外、甚至連個固定的廁所都沒有，只有兩個工地建築時用的臨時活動廁所，想來大概是為了保持園中水質純淨。

不對地貌作大更動，學王維，在可歇、可觀之處，置入了一些更簡約的可令人方便融入自然的小事物。如在湖邊大樹下，放幾把木椅，走累了可坐下休息欣賞湖景；或在近花叢處有較平的大石，可坐以賞花或靜坐冥想等。

繞湖山崗各處有水涓涓流下，除了林中一處有一樸實石橋下的澗水較大，其他都算不上是溪，有的可說只是蜿蜒濕痕，所以也就一塊長石板，讓人可以足不泥濘地走過；下雨天大概會成細流，但它們的匯流造成沿湖很多大片濕地和淺渚，從林中遠望，有些像飛白鷺的漠漠水田，只是既無稻禾，也未見白鷺，但那也無妨，只要有那感覺就好了。這個花園，本就是要人不止眼觀，而還要人伴以想像，用心靈去感觸的。

這樣的濕地湖岸正是我喜歡的地方，很像小時候家附近常見的菱塘，塘邊長滿菖蒲和各類野花草，是夏天穿短褲、脫掉鞋子就可下去戲耍的地方。記得小時候有年秋天，我和幾個大小孩抬了家裡洗澡用的大木盆，要去湖中採菱，結果當然是菱沒採到，回來後還被大人罵得要死。

茵夢花園為儘量減少人為干擾，在這些濕地只貼心地放了些簡單的木板橋，可以讓人跨一灣過一渚地親近那些茂密蕨類，和一些不知名的小花及野草。此時有些小花開得正好，為它添了些顏色。

山坡地上的小徑，也全像是人自然走出來的，而且痕跡淺，證諸那天，我們只見到另外兩個遊人，可見是沒有人經常走過。有的路邊林下可見正開的中國山茱萸，但是默默地，若非我這種人，大概會視而不見地就走過去了。有個坡上有一株開著黃花的本地杜鵑，那顏色本該是引人注目的，但因這裡少人行，卻令我為它興起王維的「澗戶寂無人，紛紛開且落」的寥落感。

小徑在林中彎曲，時時會看見因地制宜的小水灣，以石頭順勢略事增添圍成，旁邊開了些野花的小水池，或種了些樹木以陪襯、原有皴法趣味的巨石等小景，雖乍看都貌不驚人，但以閒情之心細看，都有一種平實自然、恰到好處的野逸之趣。

一處較陡的山坡，壘成了階梯式的花壇，種了芍藥花，此時芍藥盛開，層層相疊下垂，這大概是我們在園中見到最多花，也是最顯著的人工栽培之處。近處有些小絕壁樣子的地方則嵌入了幾塊一人多高的大石碑，部分上面刻畫了類似中國古裝的仕女圖，及三個略帶隸書筆意的題字「女王」和一個可能是寫錯了的「國」字。

這花園有開敞遼闊、令人心胸舒坦的大湖景，在曲岸和林間，也有許多看似自然形成的玲瓏小幽景，可供人仔細玩賞。它自稱是一個漫步花園，要讓人自由自在地徜徉其間，有一段忘卻塵世紛擾的舒閒放逸時光。我想它是做到了。我們大概是上午十點入園，不知不覺出園時就已是下午五點了，我們原意是如往日逛花園，中午在花園餐廳看花賞景、吃飯兼歇足，養精蓄銳後下午再繼續。而這裡面沒有像別的花園有餐館或簡單咖啡廳之類的地方，而我們竟也全然忘了飢渴，直到出園來才想起，一天沒吃沒喝，我們不是發憤忘食，而是樂以忘食了。很可惜它只從每年五月開放到十月，不然它的叢林盡染和湖山飛雪，想來都會別有一番天地的。