走入美國南方的老中留學生

四十年前的阿拉巴馬大學校慶遊行。(趙橋.圖片提供)

那年夏天我背起希望的行囊,踏上留學之路,來到美國南方最保守的阿拉巴馬州。面對陌生的文化和風土人情,我充滿了好奇和挑戰。走出灰狗巴士車站,眼前的大學城Tuscaloosa,不如想像中般美妙,陳舊又沉悶,所聽到的是濃濃的南方腔調美語,黑人 計程車司機緊纏著我,我頓時思念起繁華又有文化氣息的台北。

南方文化的震撼教育

南北戰爭雖然結束一百多年了,在這個美國的深南方,種族關係仍然是當地社會的一個複雜議題,讓我們這群飄洋過海的留學生 體驗了文化震撼。

這裡的南方白人文化完全是唯我獨尊。進入大學的餐廳,隨人吃到飽的豐富自助餐,一頓晚餐四美元。每個月還有一次戶外燒烤,牛排、漢堡、熱狗隨人享用,「金元王國」的富足讓人開了眼界。我們端了滿盤的食物,不知要坐哪裡。學校沒有條文規定誰要坐什麼地方,但奇妙的是,白人學生總是坐在餐廳的一邊,黑人學生則坐在另一頭,學校的校工及廚工幾乎清一色都是黑人。電影《亂世佳人》的場景瞬間在我腦海裡浮現,南方的白人名門望族在用餐時,黑奴站在一旁伺候。讓我想起美國内戰前奴隸制度的血淚史。黃皮膚的我們從不選邊坐,而是選中間的座位,白黃黑的巧妙安排讓大家莞爾一笑。

然而,我們也目睹了這片土地上的種族偏見。有位老中留學生在校園經過「兄弟會」的宿舍前,一群美國男生向這位同學丢啤酒罐,叱喝「滾回中國去!」小城處處可見懸掛內戰時期的南方邦聯X字型星條旗,幾位老中留學生合租的房子乾脆入境隨俗地也在門前掛上X星條旗,以告知天下:「我們也是南方佬」。種族及膚色的差異是如此深刻,但是走在塔城街上,迎面而來的陌生人,一個無意的眼神交錯,對方馬上向你問好,這也是美國南方民風純樸、熱情洋溢的另外一面。

初嘗南方食物

大學的餐廳每天早餐都有一鍋玉米糊(Grits),是一種典型的美國南方食物。我們原本期待它有如他鄉遇故知的稀飯,但這種起源於美洲原住民、由玉米粒磨成細粉,加入奶酪、奶油、醬汁煮成濃稠的鹹味粥,第一次嘗試時,簡直難以下嚥,只能感嘆這是飲食文化的差異。

有一次接受本地同學的邀請到他家晚餐。他的家人特別介紹主菜是美南的經典燉菜(Southern Gumbo),這是一種很濃的雜菜湯,包含肉末、香腸、蔬菜和濃郁的香料,放在盤中,中間置入一勺白飯。上桌之後一看這菜品的樣子,實在是沒有什麼食慾,從外觀看去就像我們華人在餐館打包帶回家的剩菜煮的湯飯。雖然看上去不討喜,但本著做客的禮儀,我還是吃完了這盤黑暗料理。儘管Gumbo的味道並沒有帶給我很多的驚喜,但是另一道在南方處處可見的美味——美國南方炸魚(Southern Fried Fish),多年後還是讓我垂涎欲滴。使用調味的麵糊裹炸的鯰魚塊,口感酥脆,内部多汁,通常搭配玉米麵包(Cornbread)。後來我搬到北方,再也吃不到這道美食了。

豬腳是美國南方的另一種傳統食物,在南方黑人社區中相當流行。有一位老中留學生在超市買了玻璃罐裝的醃豬腳,嘗試後覺得有些像江浙餐廳的水晶肴蹄,口耳相傳,便成為驚為天人的美食。醃製並保存在調味醋及鹽水溶液中的原色豬腳,外觀有些不討人喜歡,味道相當獨特,具有濃郁的醋味,質地是凝膠狀。有些老中同學喜歡它的味道,認為總算找到類似家鄉風味的開胃菜。

店小二的美語挑戰

美國也是個有小費文化的國家。塔城有一間中國餐館,老中留學生下了課穿上白襯衫、黑長褲,打上領結,搖身一變扮演店小二,執壺賣笑地迎接顧客。當店小二讓我們可以賺小費補貼生活開銷,也學會自在地與不同族裔的陌生人溝通。厭倦美式飲食的老中們,下工前更可蹭一頓免費可口的中國餐填飽肚子。

老闆兼大廚的老何,負責廚房料理及出菜,前場招呼客人由兩位女兒負責。大女兒精明能幹,一口流利美語,有時故意夾雜一些南方腔調和客人談天說笑,羨煞我們這些英語表達不佳的留學生。二女兒小咪是位年近二十的女孩,擁有一張清新脫俗的臉,和一頭烏黑亮麗的秀髮,像是童話故事中走出來的小仙女,明亮的大眼睛總是散發著好奇和愛的光芒,十分有魅力。在那女性留學生寥寥無幾的荒蕪之地,更有些醉翁之意不在酒的男同學來打工,是想藉機親近那對姊妹。

工作中小咪經常哼著Peggy March的成名曲〈I Will Follow Him〉:「I Love him, I love him, I love him. And where he goes I'll follow, I'll follow, I'll follow. I will follow him, follow him wherever he may go……」輕快的歌詞讓在場工作的眾男生心花怒放,暗自竊喜地想:她不會是愛上我了吧?一天,一位男生大膽地問她:「你每天唱這首歌,到底是喜歡我們中的哪一位?」小咪瞪著他俏皮地說:「別自做多情了!我是跟隨你們,看有沒有偷懶。」眾男生當場心碎一地。

剛踏入新大陸的我們,英語聽力不是很好,尤其是日常的成語和南方佬用的俚語更難理解。一次一位「紅脖子」老美進入餐館就忙著問:「Where is the junk?」(垃圾在哪裡?)我以為他是來收廚餘的,便帶他到廚房後的廚餘桶邊,當場出了洋相。後來聽老何解說,才知他是尿急找廁所,junk是指馬桶。

隨著來美日子久了,語文的進步也逐漸融入美式文化,我也成為跑㑽的老手。一位新來的女同學也加入我們的行列,我負責訓練她如何接待客人訂菜,下單廚房,上菜及調雞尾酒。有位女性常客和這位女同學聊得很來勁,知道她剛從台灣過來,有些不習慣塔城的新環境,女士看著這位體態豐腴的女同學說:「You would have a ball.」(你會有一個皮球),女同學臉上泛起羞澀的紅暈,怕人聽見而低聲地說:「I'm still single and not pregnant……」(我還是單身,沒有懷孕)。聽得那位女士滿頭霧水。我向女同學解釋,那是美國俚語,意思是「You would have a great time here.」(你在這裡會有一段美好的時光)。女同學才䆁懷大笑。

中華美食令老美趨之若鶩

美國人對西化的中國菜十分狂熱,老何餐舘吸引了眾老美前來排隊朝聖,招牌菜單上的幾道簡單料理就能讓老美的味蕾上演一場盛大的煙火秀。首先,「芙蓉蛋」(Egg foo young)用圓形鍋勺將蛋漿炸好出鍋後,半球型的蛋再淋上肉汁、撒上葱花,這樣的搭配,就是許多老美心中的美味大餐。咕咾肉延伸出來的「甜酸雞」、「甜酸蝦」更是另他們著迷,俘虜了垂涎者天天來報到。葱爆牛肉改名成「蒙古牛」,可愛的南方佬還真以為是成吉思汗西征時的私房料理。最後,各式炒飯誘引了無數人前來品味這道魔法菜餚,無論是教授還是家庭主婦,一旦愛上炒飯就成為這家餐館的忠實粉絲。

老何餐館偶爾也會出現一些貴賓,一位是伊朗巴勒維王朝瓦解後流亡海外的王公貴族留學生,他每隔一段時間,就要老何預先為他準備菜單上沒有的特殊菜,有如新疆「大盤雞」的大菜和上面覆滿辛香料的滷牛肉。這位流亡公子手上的現金不少,出手闊綽,每次進門先打賞全部的員工,每人十美元,用餐完畢後再給豐富的小費。因此我們一看到這位「錢哥哥」來用餐,每個人的臉上都洋溢著燦爛的笑容,幹起活來特別有勁。

另一位座上嘉賓是本校阿拉巴馬大學的美式足球 教練Bear Bryant,全美家喻戶曉的風雲人物。有一次他用餐後忘記帶回他那頂著名的格子呢帽,回來取帽時順便和我們聊聊天,何家大小姐立馬取出拍立得相機讓大家和他合影留念,這張照片也一直掛在餐館的牆壁上。1994年湯姆漢克斯主演的《阿甘正傳》(Forest Gump),這位已過世但仍是美國人民心目中的「足球英雄教頭」也在電影特效中出現,指導擔任校隊隊長的阿甘。