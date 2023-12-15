2006年青春版《牡丹亭》在北大百年大講堂首場演出結束，白先勇先生攜主創謝幕。（何杰．圖片提供）

其實，我第一次看《牡丹亭》，看的不是白先勇先生的青春版《牡丹亭》，是北京的北方崑曲院在民族文化宮演出的牡丹亭折子戲《遊園驚夢》。

記得當時售票說明上說，這是北方崑曲院解散前的最後一次告別演出。在西單的民族文化宮。

那是2005年。因為戲曲觀眾在電視、網路傳媒的衝擊下，嚴重流失，而崑曲因為節奏緩慢，唱腔細膩，不受年輕觀眾待見，劇團在市場衝擊下，沒觀眾、沒演出，沒收入，堅持不下去，成立於1957年6月的北方崑曲劇院，竟然準備解散了。

當晚的主演是蔡瑤銑，已經六十多歲了，其他的演員們也都不年輕了，體型不免有些走樣。扮出來的杜麗娘和丫鬟春香都有些顯胖。但是實話說，底子和功力都是一流的。演到〈遊園〉，載歌載舞的段落，二人炫技扇子功，悠揚絲竹聲中，唱著「……朝飛暮卷，雲霞翠軒。雨絲風片，煙波畫船。錦屏人忒看的這韶光賤……」看得我癡迷，聽得我陶醉。

那天起，我才知道這劇碼何以牽動幾百年來中國文人的心。明白為什麼林黛玉隔牆聽道「你在幽閨自憐」等句，細嚼「如花美眷，似水流年」八個字的滋味，便心神搖動，如醉如癡，站立不住，便一蹲身坐在一塊山子石上。才知道葛優演的《霸王別姬》裡那位以袁克文為原型的袁四爺，何以會在法庭上因法官把《牡丹亭》汙為「淫詞豔曲」拍案而起，申斥法官糟蹋國粹！

那悠揚婉轉的唱腔，那飄轉搖盪的舞蹈，那聲聲字字的夢幻春情，當真讓人沉醉！好些天，我腦子裡迴旋的還是那旋律，自此知道什麼叫「餘音繞梁，三日不絕」。

但是，這樣優美的戲曲卻沒人欣賞，以至於劇團都辦不下去。我很是難過，那天晚上，是帶著萬分的不捨離開劇場的。

來年的四月，春暖花開的時候，白先生帶著《青春版牡丹亭》到了北大。要在北大百年大講堂演出全本的《牡丹亭》，連演三個晚上。

我當即約了好朋友胡勘平一起去聽戲。多年前，勘平與白先生就有過交往的，這先讓人多了一份親切。

當晚的演出，沈豐英、俞玖林的杜麗娘和柳夢梅，一亮相，青春氣象十足，讓人驚豔！

舞台背景是漂亮的書法 ：「錦城絲管日紛紛，半入江風半入雲」，這是杜甫的詩句。下半闕是「此曲只應天上有，人間能得幾回聞」。這形容的確妥帖。後來知道舞美是由台灣的雲門舞集監製。

我買的票是全套，但時間只夠看頭一天。將近三個小時的演出，從杜父訓女、到春香鬧學、遊園驚夢，直至杜麗娘因情傷神，秋雨中離世。劇情是早就爛熟於心的，但那亮麗清潤的唱腔、悲柔婉迴的音樂、素淨清雅的服裝、搖曳生姿的舞蹈、和表情豐富的扇子……無一處不令人神怡，無一處不讓人情動。

看完，只一句：好美！

當晚演出結束，白先生和全體演員，接連謝了三次幕。很多人仍然戀戀不捨，不忍離去。

那以後，我似乎就有點迷上了這場戲。後來我在網上買了陳士爭林肯藝術中心版的《牡丹亭》，男主角是和俞玖林幾可亂真的溫宇航，女主角比沈豐英長得甜美，有個小虎牙的錢熠。錢熠的念白比沈鳳英字正腔圓，一看是有京劇 的底子。沈豐英出生自蘇州，一口蘇白。和錢熠的杜麗娘比起來，沈豐英少一分甜美，多一份幽情。服裝也少幾分華美，多幾分素雅，更為動人。

後來，崑曲成功申報非物質文化遺產，北方崑曲院據說因此也保留下來，逃過了被裁掉的命運。

再後來，看到《青春版牡丹亭》走遍世界，驚豔了中外觀眾。

女兒在媽媽肚子裡的時候，我們還不知道他是男孩還是女孩。那時《青春版牡丹亭》到了重慶，於是我和愛人一道又去了洪崖洞的巴渝劇場看戲。還是只看了第一天的戲。巴渝劇場的環境和北大百年講堂比，的確是差遠了。但是《牡丹亭》的韻致壓住了這一切，依然看得陶醉。平時裡，喜歡在媽媽肚子裡又踢又打的女兒，隔著肚皮聽著戲，安靜得出奇。

待女兒出生後，每每拿手機放牡丹亭〈遊園驚夢〉一段給她聽，她立刻瞪大雙眼凝神靜聽，就跟戲裡唱的一樣：是哪處曾相見，相見儼然。

對我來說，這是令人陶醉的天上神韻；對女兒來說，則彷彿前世今生的空山妙音。

在大學給學生們上課的時候，我對學生們說；學藝術，要從最好的藝術裡吸收營養，培養自己的品味，然後才能創造出好的作品。隨之放了一段《牡丹亭》，告訴他們，這是六百年綿延不絕的中國戲曲之精魂，聽懂《牡丹亭》，能夠欣賞《牡丹亭》，說明對中國文化之美、藝術之美、戲曲之美開始入門了。否則，終歸是個門外漢。

放完，喜歡的學生，喜上眉梢，大有觀之不足之憾。沒聽進去的學生，一臉愁苦。

不管怎樣，《牡丹亭》讓人喜歡、讓人癡愛。喜歡的不僅是那故事，還有那台上的演出；癡愛的不是那死而復生的傳奇，而是那一往無前的人生和深情。

在戲裡，杜麗娘唱過的：「花花草草由人戀，生生死死隨人願，便酸酸楚楚無人怨。」

在現實人生裡，不管是困難、災難、險難、苦難，都會過去。人世間唯一不可辜負的，是一往情深的愛，愛人也好，愛自然也好，愛美愛智慧也好。

要愛，深情地愛，世界才會有希望。

這也是潛藏在《牡丹亭》裡的沒有念出的道白。