學習敬畏自然——阿拉斯加之旅（下）

空中俯瞰阿拉斯加迪納利山群中的寬闊蜿蜒大冰川。（萍萍．圖片提供）

北極雪地的雪橇狗

冰天雪地的極地居民，由於環境艱困和交通不便，利用狗兒拖拉雪橇傳送物件，履見不鮮，靠近北極圈的西伯利亞、北歐三國、加拿大、冰島等寒凍地區都有此習俗，阿拉斯加也不例外。我到上述其他北極地區旅遊時，對雪橇狗一點沒興趣，然而這次旅遊阿拉斯加，由於傑克倫敦的《野性的呼喚》和《白牙》兩部小說，讓我抱著好奇心體驗了夏季狗拉輪橇的乘騎，也參觀了艾迪塔羅德（Iditarod）雪橇狗的比賽總部，實際瞭解小說中狗拉雪橇的情景。

《野性的呼喚》是描述一隻養尊處優的家庭寵物混種牧羊犬，被不法之徒盜賣，輾轉來到正值淘金熱潮的阿拉斯加，寵物犬被訓練成雪橇狗，最後在野性的呼喚下，變成一隻與狼群為伍的野狗。《白牙》則正好相反，一隻狼與狗的混血狗，名為「白牙」，歷經無數被人類虐待的悲慘遭遇後，在一位仁慈大叔的救護和愛的感化下，終於成為其家庭一員的忠誠狗。《白牙》小說以狗的角度，描繪狗對人類的感受和接二連三性格轉變的心歷路程，讓人感動落淚。

我們外人觀看狗拉雪橇，總覺似乎在虐待狗兒，可是根據艾迪塔羅德總部員工解釋，狗群們其實很享受如此奔跑的樂趣。我們後來拜訪國家公園，公園管理員也告訴訪客，他們在冬季會乘坐狗雪橇巡邏公園，狗兒們其實很喜愛如此野外奔跑的活動。

傑克倫敦在《白牙》小說裡描繪白牙對拉雪橇的感覺，牠一開始拉印地安人製作的簡易雪橇時，狗雪橇的隊形是每隻狗拖拉不同長度繩索的傘形，白牙覺得後面的狗群個個搖尾狂吠，興奮無比，其實是在享受追捕牠的樂趣，因此牠感覺無限屈辱，因為牠不能回頭跟後面的狗戰鬥，一回頭主人的鞭子就甩下，只能快速往前跑，似乎在死命逃跑，心情因此屈怒難平。然而，人類如神，懂得運用狡猾手段主宰其他動物，當白人把狗橇隊改成長隊伍形式時，牠在前面領隊奔跑，就突然有主導隊伍的極大榮耀感。事實如何？難下定論。以前，莊子與惠子曾有過「子非魚，安知魚之樂」之辯，人類非狗，安知狗之樂？

人與雪橇狗在白茫茫荒野中日夜奔跑，那份「前無古人，後無來者」的孤寂忍受，讓人感動萬分。艾迪塔羅德雪橇比賽總部，還展示迪士尼《多哥》（Togo）電影中，雪橇領頭狗「多哥」的真實標本，人與雪橇狗只為能及時送達白喉抗毒素血清到偏僻村鎮，晝夜不停奔馳，其表現出的崇高榮譽感和責任感，引人落淚，而更多的是肅然起敬。

可敬可畏的美麗荒野

阿拉斯加處處有冰川 ，開在高速公路上，一座大山突然橫亙眼前，雪白透藍的冰川像舌頭般往下延伸；渡船到外海，群山峽谷間，一大片白色帶藍的雪牆堆積在海岸邊，那是海上冰川；乘飛機鳥瞰阿拉斯加最高峰迪納利山（Denali Mountain），白雪皚皚的群山峻嶺間，一條寬闊的白色冰川蜿蜒環繞，美麗如畫；我們甚至只要徒步一小時，即可抵達冰川底端。在出口冰川（Exit Glacier）底端，我見識到冰川年年不斷退縮的痕跡，這也是我當初下定決心要早早拜訪阿拉斯加的原因之一，因為不知何年何月，冰川就消失不見了。我還有更大的私心，唯恐地球氣候變遷越來越厲害，孫輩們以後可能不知何謂冰川，我拚命錄影冰川美景，以便他們長大後能夠窺知一二，瞭解地球曾經的美麗。

與阿拉斯加的雄偉雪山冰川相較，人類是如此渺小，似乎微不足道，但眾多渺小的人類卻足以改變龐大的自然界。冰川會消失，阿拉斯加的凍原也有可能融化。

1968年，阿拉斯加北邊普拉德霍灣（Prudhoe Bay）探勘發現石油 ，1973年美國石油公司組成阿拉斯加財團，促使尼克森總統簽訂法案，准許建構八百英里長的跨阿拉斯加輸油管，期望將石油從阿拉斯加北端輸送到南端的瓦爾迪茲不凍港。

1975年開始動工設計蓋建輸油管。問題是油管必須跨越阿拉斯加凍原區，石油為了便於傳輸必須加溫至華氏100度，高溫 油管埋於地下，勢必會融化阿拉斯加的凍原。凍原融化，不僅破壞油管支架基礎，折斷油管，更會影響自然環境，造成無法預估的地球災難。因此工程師們不斷研究試驗，終於設計出特殊支架和散熱設備以防高溫融化凍原。

我們特別到費爾班克斯城郊參觀直徑四十八英寸的大油管，輸油管線綿延無盡頭，極為壯觀。修建阿拉斯加油管，讓淘金潮退燒後的阿拉斯加再度繁榮，我們今日開車旅遊的公路，就是當年修建油管時的附屬建設。

敬畏自然

傑克倫敦藉由雪橇狗的故事，顯現阿拉斯加荒野的殘酷和艱困，但阿拉斯加也有美麗的一面：銀裝素裹的迪納利山，毫無雜質的純白潔淨；威廉王子灣（Prince William Sound）的瓦爾迪茲港，雲霧裊繞半山腰，充滿野性的呼喚；迪納利國家公園（Denali National Park）的秋景，鮮紅橘紅豔紅覆蓋滿山遍野，讓人驚豔無比。